Severní Korea poslala do Ruska více než 13 tisíc kontejnerů munice

30. 8. 2024

čas čtení 1 minuta

Od poloviny roku 2022 poslala Severní Korea do Ruska 13 tisíc námořních kontejnerů, které by mohly obsahovat zbraně. Přes východní přístav Nadžin mohla KLDR přepravit do Ruské federace více než 6 milionů dělostřeleckých granátů ráže 152 mm, jakož i mobilní protiletadlové raketové systémy, protitankové střely a další vojenské vybavení.

Téměř polovina kontejnerů byla expedována po únoru letošního roku. Podle jihokorejského ministerstva obrany předtím Pchjongjang předal Moskvě 6,7 tisíce kontejnerů se zbraněmi. Jihokorejská rozvědka se domnívá, že výměnou za takové dodávky může Rusko poskytnout Severní Koreji technologickou pomoc v raketovém a satelitním programu.

V červnu Vladimir Putin vykonal opětovnou návštěvu Severní Koreje, během níž obě strany podepsaly dohodu o strategickém partnerství. Tento dokument ve skutečnosti předpokládá vytvoření vojenské aliance. V souladu se smlouvou se Rusko a KLDR zavázaly, že si budou vzájemně poskytovat pomoc v případě agrese proti jednomu ze států. Putin navíc nevyloučil možnost vojensko-technické spolupráce se Severní Koreou, a to i přes zákaz Rady bezpečnosti OSN.

Poté Rusko uskutečnilo nejméně čtyři neohlášené lety do KLDR. Podle Flightradaru se tři z nich uskutečnily 9., 18. a 25. července a další let stroje Il-62M RA-86561 ruského letectva letěl z Vladivostoku do Pchjongjangu 4. srpna.

Zdroj v angličtině: ZDE

