Downing Street trvá na tom, že Spojené království zůstává „pevným spojencem“ Izraele poté, co Netanjahu označil drobné embargo na britský vývoz zbraní do Izraele za „ostudné"

3. 9. 2024

Mluvčí Keira Starmera odmítá, že by rozhodnutí britské vlády poškodilo diplomatické vztahy s Izraelem



Úřad britského premiéra trvá na tom, že Spojené království zůstává „pevným spojencem“ Izraele poté, co Netanjahu označil rozhodnutí o zákazu prodeje určitých britských zbraní Izraeli za „ostudné"



Na rdopoledním brífinku v Downing Street mluvčí premiéra odmítl, že by rozhodnutí pozastavit prodej některých zbraní Izraeli poškodilo diplomatické vztahy s touto zemí. Na otázku týkající se ranního prohlášení Benjamina Netanjahua se mluvčí nechtěl zabývat tvrzením, že to, co Spojené království dělá, je „ostudné“. Rozhodnutí však obhajoval a uvedl, že Spojené království zůstává „pevným spojencem“ Izraele. Řekl:



"Svou povinnost uplatňovat zákon o vývozních licencích bereme vážně. Zůstáváme pevným spojencem Izraele. Proto jsme v dubnu přijali opatření k sestřelení íránských raket namířených na Izrael, čímž jsme zabránili značným ztrátám na životech. Naší snahou je, aby tento ničivý konflikt skončil, a intenzivně spolupracujeme s mezinárodními partnery na pokroku v dosažení dohody o příměří na obou stranách."



- Podle britských propalestinských poslanců z Nezávislé aliance je „více než ostudné“, že Spojenému království trvalo tak dlouho, než začalo jednat o zákazu prodeje zbraní Izraeli.



Nejméně pět ze sedmi levicových labouristických poslanců, kteři byli v červenci vyloučeni ze strany poté, co se vzbouřili při hlasování o omezení přídavků jen na dvě děti, se na sociálních sítích vyjadřuje k rozhodnutí omezit prodej některých zbraní do Izraele. Všichni sice chtějí, aby vláda šla ještě dál, ale někteří se snaží, aby jejich prohlášení vyznělo pozitivně.



Tohle je od Zary Sultany, která vládě příliš chvály nedává.



"Včera bylo potvrzeno, že izraelská stíhačka F-35 - částečně vyrobená v Británii - se podílela na nedávném útoku na „bezpečnou zónu“ v Gaze, při němž zahynulo 90 lidí.



O několik hodin později britská vláda odmítla pozastavit licence týkající se F-35.



Apsana Begumová včera v Dolní sněmovně zveřejnila podobné poselství. A Imran Hussain nebyl ve svém včerejším příspěvku příliš nadšený, i když řekl, že David Lammy jednal „správně“.



"Ministr zahraničí při přezkoumání licencí na prodej zbraní do Izraele dospěl k závěru, že existuje „jasné riziko“, že izraelská armáda může používat britské zbraně k porušování mezinárodního práva v Gaze, a v důsledku toho správně pozastavil řadu licencí.



Když však k porušování patří zabíjení humanitárních pracovníků a útoky na sanitky, bombardování uprchlických táborů a ničení civilní infrastruktury, při němž zemřelo více než 40 000 Palestinců, musí Spojené království následovat země jako Kanada a pozastavit licence v plném rozsahu, nikoliv částečně."



- Žaloba proti postoji Spojeného království v oblasti prodeje zbraní Izraeli pokračuje i přes oznámení částečného embarga na vývoz britských zbraní do Izraele



Žaloba proti politice labouristické vlády v oblasti vývozu zbraní do Izraele pokračuje i přes oznámení Davida Lammyho o částečném pozastavení vývozu zbraní. Očekává se, že se znovu zaměří na legálnost dalšího povolování prodeje komponentů pro stíhačky F-35 a konzistentnost vládního postoje.



Phillippa Kaufman KC, která vystupuje za palestinskou skupinu pro lidská práva al-Haq a organizaci Global Legal Action Network, u britského Vrchního soudu uvedla, že organizace chtějí během procesního slyšení přistoupit k soudnímu přezkumu . Řekla, že chtějí „zjistit“, proč Spojené království tvrdí, že nemůže vyloučit některé součásti letounů F-35, které jsou prodávány Izraeli a používány Izraelem v jeho bombardovací kampani proti Hamásu v Gaze.



Právnička rovněž uvedla, že skupiny v rámci kampaně chtějí napadnout skutečnost, že Spojené království neurčilo, zda intenzivní bombardování v Gaze, které přispělo k úmrtí 40 786 Palestinců, je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem kvůli vysokému podílu civilních obětí.



Podle Kaufmanové ministr zahraničí Lammy včera poslancům řekl, že „v mnoha případech nebylo možné dospět k rozhodujícímu závěru ohledně obvinění týkajících se vedení bojových akcí ze strany Izraele“. V úterý ráno však soudu řekla, že to představuje „přesně ten přístup, o kterém tvrdíme, že je právně nesprávný“.



"Namísto toho Lammy včera při pozastavení prodeje zbraní tvrdil, že Izrael by mohl rozumně udělat mnohem více pro to, aby zajistil, že se k civilistům v Gaze dostanou životně důležité potraviny a lékařské potřeby, a že britská vláda je „hluboce znepokojena věrohodnými tvrzeními o špatném zacházení se zadržovanými osobami“.



Vládní směrnice zakazují vývoz zbraní do zemí, kde existuje „jasné riziko“, že bude porušeno mezinárodní humanitární právo a spáchány válečné zločiny. Přepracovaná podání jménem organizací al-Haq a GLAN mají být předložena do konce měsíce a řízení bude pokračovat na podzim.





- Jordánsko vítá rozhodnutí Spojeného království ukončit prodej některých zbraní Izraeli



Jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi uvítal rozhodnutí Spojeného království zastavit prodej některých zbraní Izraeli. Uvedl to na sociálních sítích.



Velká Británie udělala dobře, když pozastavila některé licence na vývoz zbraní do Izraele. Vyzýváme k rozšíření tohoto pozastavení a vyzýváme všechny země, aby na Izrael uvalily úplné zbrojní embargo. Pokud to nebude mít reálné důsledky, Netanjahu neukončí svou agresi v Gaze a na Západním břehu Jordánu, nepřestane porušovat mezinárodní právo a ohrožovat bezpečnost celého regionu.





- Britská muslimská rada (MCB), která o sobě tvrdí, že je největším zastřešujícím orgánem zastupujícím muslimy v Británii, ale kterou minulá vláda obvinila z přílišné blízkosti k extremistům, vydala prohlášení, v němž rozhodnutí omezit prodej některých zbraní Izraeli kvalifikovaně vítá. Zara Mohammedová, generální tajemnice MCB, řekla:





Ať už s britskými zbraněmi, nebo bez nich, Izrael tuto válku vyhraje a zajistí naši společnou budoucnost."



"Nedávné rozhodnutí vlády omezit prodej zbraní Izraeli je malým, ale důležitým krokem k zajištění dodržování mezinárodního práva. Přichází v době, kdy počet obětí v Gaze přesáhl 40 000. V důsledku izraelského bombardování přišlo o život a bylo zraněno příliš mnoho lidí.Rozhodnutí se týká pouze prodeje zbraní ve Spojeném království, který činí 1 % prodeje izraelských zbraní. Mnozí budou i nadále znepokojeni rozsáhlým zbrojním arzenálem, který naše vláda stále dodává izraelské vražedné mašinérii. Proto potřebujeme, aby bylo zcela jasné, jak je to s prodejem zbraní státu, který otevřeně porušuje mezinárodní právo.Znepokojuje nás také, jak politici usilující o vedoucí postavení a krajně pravicoví komentátoři toto rozhodnutí opět využívají jako zbraň k podněcování další nenávisti vůči muslimům.„Ustupovat muslimům“ a ‚podléhat islámskému lobbování‘ jsou jen některé z islamofobních tropů, které se používají k očerňování muslimských komunit. Spojování demokraticky zvolených poslanců, kteří vedou kampaň kvůli všeobecným obavám ze situae v Gaze, s islamistickou a sektářskou politikou připomíná politiku nenávisti a islamofobie, kterou si bývalá konzervativní vláda zvykla používat k získávání politických bodů na úkor muslimských komunit."Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zveřejnil na sociálních sítích vlákno, v němž označil rozhodnutí britské vlády pozastavit prodej některých zbraní Izraeli za „ostudné“."Několik dní poté, co Hamás popravil šest izraelských rukojmích, pozastavila vláda Spojeného království třicet licencí na prodej zbraní Izraeli.Toto hanebné rozhodnutí nezmění odhodlání Izraele porazit Hamás, genocidní teroristickou organizaci, která 7. října brutálně zavraždila 1200 lidí, včetně 14 britských občanů.Hamás stále zadržuje více než 100 rukojmích, včetně 5 britských občanů. Namísto toho, aby se Británie postavila na stranu Izraele, demokratického státu, který se brání proti barbarství, její chybné rozhodnutí Hamás pouze povzbudí.Izrael vede spravedlivou válku spravedlivými prostředky, přijímá bezprecedentní opatření, aby civilní obyvatelstvo nebylo ohroženo, a postupuje plně v souladu s mezinárodním právem.Stejně jako je dnes hrdinný postoj Británie proti nacistům považován za zásadní pro obranu naší společné civilizace, bude historie hodnotit i postoj Izraele proti Hamásu a íránské ose teroru.