Britští labouristé si přejí pokrok v otázce zvláštního tribunálu, který by soudil Rusko kvůli Ukrajině

5. 9. 2024

Britská ministryně spravedlnosti chce „dodat energii“ pomalým snahám o zřízení procesu norimberského typu





Nová britská labouristická vláda chce vnést novou energii do dva roky trvajícího mezinárodního úsilí o zřízení zvláštního tribunálu s pravomocí soudit vedení Ruska za zločin agrese, uvedla britská ministryně spravedlnosti Shabana Mahmoodová.



Spojené království je jednou z hnacích sil v základní skupině 40 zemí, které se snaží najít mechanismus, jak pohnat k odpovědnosti tři ruské představitele - Vladimira Putina, premiéra Michaila Mišustina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova.



Mahmooová zdůraznila, že je třeba přijmout naléhavá opatření - nejen na vojenské frontě, ale také v právní oblasti - kvůli tomu, co se stalo na Ukrajině.



„Chceme do procesu vnést trochu energie, protože už to trvá příliš dlouho,“ řekla. „Chceme na tom pracovat velmi pečlivě, ale v rychlém tempu, abychom odhalili, jaký je nejlepší mechanismus k zajištění zvláštního tribunálu.“



Hovořila v předvečer setkání ministrů spravedlnosti Rady Evropy ve Vilniusu, kteří budou jednat o tom, jak pokročit v diskusích o podobě mezinárodního tribunálu norimberského typu, který by mohl zajistit celosvětovou legitimitu. Je to poprvé, co se labouristé ve vládě zabývají otázkou postavení Putina před soud za invazi na Ukrajinu.



Mahmoodová uvedla, že si je vědoma toho, že na Ukrajině i jinde má silnou podporu myšlenka, že by měla převzít ústřední roli při zřízení zvláštního tribunálu Rada Evropy. „Jako nová administrativa,“ řekla, ‚jsou na stole všechny možnosti‘. Dodala, že nadšení Ukrajiny pro zřízení tohoto systému odpovědnosti nijak neochabuje.



Alicia Kearnsová, stínová ministryně zahraničních věcí, tento týden uvedla, že během působení Davida Camerona ve funkci konzervativního ministra zahraničí se mezinárodní konsensus přikláněl k „zvláštnímu tribunálu, který by se konal ve třetí zemi, byl by zřízen smlouvou mezi Radou Evropy a Ukrajinou a podpořen širším počtem členů prostřednictvím hlasování ve Valném shromáždění OSN“. Vyzvala k hlasování o této otázce na Valném shromáždění koncem tohoto měsíce,



Mahmoodová uvedla, že britská vláda chce najít mechanismus, který „přinese výsledky, splní právní výzvy a bude účinný“, aniž by zpomalil proces.



Dodala: „Jsme velmi zavázáni Radě Evropy a Evropské úmluvě o lidských právech, a to nikdy nebylo důležitější než nyní kvůli tomu, co se děje na Ukrajině.“



Případ zvláštního tribunálu ve Spojeném království nejvíce prosazovali advokát pro lidská práva Philippe Sands KC a bývalý premiér Gordon Brown. Tvrdí, že cesta ke zvláštnímu tribunálu přes Radu bezpečnosti OSN je zablokována kvůli existenci ruského veta, takže nejlepší alternativou je Rada Evropy.



Mezinárodní trestní soud (ICC) není schopen soudit zločin agrese, na rozdíl od jednotlivých válečných zločinů, protože Rusko ani Ukrajina dosud plně neratifikovaly Římský statut, který ICC založil. Ačkoli ICC vydal zatykač na Putina kvůli jeho roli v únosu ukrajinských dětí a na bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua kvůli bombardování ukrajinské elektrické infrastruktury od října 2022 do března 2023, tvrdí, že nemůže soudit tři klíčové členy ruského vedení, kteří řídili invazi na Ukrajinu v únoru 2022.





Prokurátor ICC Karim Khan tento týden s Mahmoodovou jednal. Ten v minulosti zpochybnil přínos zvláštního tribunálu, pokud by duplikoval práci ICC.







