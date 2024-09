Starlink Elona Muska couvá: vyhoví brazilskému zákazu X

5. 9. 2024

Poté, co brazilský soudce zmrazil majetek miliardářova poskytovatele internetových služeb, jeho firma Starlink zablokuje podle jeho příkazu v Brazílii Muskovu platformu sociálních médií





Společnost Starlink, poskytovatel satelitních internetových služeb Elona Muska, v úterý pozdě večer couvla a uvedla, že bude akceptovat a realizuje příkaz brazilského Nejvyššího soudu k zablokování miliardářovy sociální mediální platformy X, dříve Twitter.



Společnost Starlink předtím neformálně sdělila telekomunikačnímu regulátorovi Anatel, že se nepodřídí, dokud soudce Alexandre de Moraes nezmění svůj posoj. Nyní společnost Starlink v prohlášení zveřejněném na webu X uvedla, že de Moraesův příkaz splní, přestože jí zmrazil majetek.





„Bez ohledu na nezákonné zacházení se společností Starlink při zmrazení našich aktiv se podřizujeme příkazu k zablokování přístupu k X v Brazílii,“ uvádí se v prohlášení společnosti. „Pokračujeme ve využívání všech právních cest, stejně jako ostatní, kteří souhlasí s tím, že nedávný příkaz @alexandre porušuje brazilskou ústavu.“



Musk v posledních dnech neúnavně zveřejňuje příspěvky, v nichž de Moraese pranýřuje jako zločince.



„Tento zlý tyran je ostudou soudcovských talárů,“ napsal Musk na X vedle fotografie de Moraese asi 17 hodin předtím, než společnost Starlink oznámila své rozhodnutí vyhovět příkazu. Od jeho oznámení o činnosti společnosti Starlink v Brazílii nepsal.



De Moraes minulý týden zmrazil účty společnosti Starlink jako prostředek, jak ji donutit k úhradě pokuty společnosti X, která již přesáhla 3 miliony dolarů, s odůvodněním, že obě společnosti jsou součástí stejné ekonomické skupiny. Společnost Starlink podala odvolání, jak sdělila 30. srpna agentuře Associated Press její právní firma Veirano, ale v následujících dnech se k němu odmítla blíže vyjádřit.



O několik dní později justice nařídila pozastavení činnosti společnosti X kvůli tomu, že tato společnost odmítla jmenovat místního právního zástupce, což je nutné k tomu, aby mohla přijímat oznámení o soudních rozhodnutích a urychleně přijímat veškerá potřebná opatření - v případě společnosti X zejména rušení účtů. Panel Nejvyššího soudu v pondělí jednomyslně potvrdil blokaci, čímž podkopal snahy Muska a jeho příznivců o to, aby justice byla považována za autoritáře, který má v úmyslu cenzurovat politické projevy v Brazílii.



Pokud by společnost Starlink nadále neposlouchala de Moraese a poskytovala přístup na X, Anatel by nakonec mohl zabavit zařízení 23 pozemních stanic společnosti Starlink, které zajišťují kvalitu jejích internetových služeb, uvedl Artur Coimbra, člen představenstva Anatelu, ve videohovoru ze své kanceláře v Brasílii.



Někteří právní experti zpochybnili de Moraesův důvod pro zmrazení účtů společnosti Starlink, vzhledem k tomu, že její mateřská společnost SpaceX není nijak integrována s X. Musk na X poznamenal, že obě společnosti mají odlišnou akcionářskou strukturu.



Společnost X se s de Moraesem střetla kvůli své neochotě blokovat uživatele - většinou krajně pravicové aktivisty obviněné z podkopávání brazilské demokracie a spojence bývalého prezidenta Jaira Bolsonara - a tvrdila, že de Moraes chce mít v zemi právního zástupce, aby brazilské úřady mohly na společnost vyvíjet nátlak tím, že budou mít koho zatknout.



Tento zvrat je však úlevou pro ty, kteří jsou v Brazílii na Starlinku závislí. Společnost uvedla, že má v zemi více než 250 000 zákazníků, z nichž mnozí jsou v odlehlých oblastech, které by jinak neměly rychlý přístup k internetu.



Ačkoli je Brazílie díky svému obrovskému území s rozsáhlými venkovskými a zalesněnými oblastmi pro Starlink klíčovým růstovým trhem, jeho přítomnost zatím není tak velká, jak se Musk domnívá. Od ledna 2022, kdy Starlink v Brazílii zahájil provoz, získal podle společnosti Anatel 0,5% podíl na internetovém trhu, čímž výrazně zaostává za předními poskytovateli.



Přestože Starlink ustoupil a tvrdí, že nyní bude X blokovat, Muskovo drzé chování v posledních dnech posílilo jeho status hrdiny v očích jeho fanoušků, uvedla Marietje Schaakeová, ředitelka pro mezinárodní politiku v Centru kybernetické politiky Stanfordovy univerzity.





„Souboj titánů mezi de Moraesem a Muskem nám připomíná, jak mocnými, politickými a provokativními se stali technologičtí lídři,“ řekla Schaakeová. „Brazílie nebude tou poslední zemí, která bude usilovat o odpovědnost nebo postaví ochranná zábradlí.“







