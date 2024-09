Prokurátor z ICC svědčí, že mu světoví představitelé vyhrožovali kvůli zatykačům na Izrael

6. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Soudci Mezinárodního trestního soudu dosud nevydali zatykače na izraelského premiéra a ministra obrany ani čtyři měsíce poté, co o ně požádal žalobce Karim Khan Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) svědčí, že na něj světoví politikové tlačili, aby nepožádal o vydání zatykače na izraelského premiéra a ministra obrany kvůli obvinění z válečných zločinů v Gaze, informovala 5. září BBC.

Karim Khan řekl BBC: „Několik vedoucích představitelů a dalších osobností mi to řeklo, radilo mi a varovalo mě,“ řekl.

V květnu Khan prohlásil, že existují důvodné obavy, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Yoav Gallant spáchali válečné zločiny během izraelského útoku na Gazu, při kterém zahynulo více než 40 000 Palestinců, většinou žen a dětí.

Stát Izrael čelí u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) samostatnému obvinění z genocidy.

Hlavní státní zástupce rovněž požádal o vydání zatykače na vůdce Hamásu Jahjá Sinvara, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju s tím, že nesou trestní odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti za akce ozbrojeného křídla organizace, brigád Kásám, když 7. října zaútočilo na izraelské vojenské základny a osady.



Haníja, šéf politického byra Hamásu, byl zavražděn v Íránu izraelským úderem 31. července. Izrael tvrdí, že Deif byl rovněž zabit při leteckém útoku v Gaze, ale představitelé Hamásu uvedli, že je stále naživu.



Přestože od podání Khánovy žádosti uplynulo již několik měsíců, soudci ICC zatím žádný zatykač nevydali.



V rozhovoru pro BBC Khan uvedl, že je důležité ukázat, že soud bude ve vztahu k údajným válečným zločinům uplatňovat na všechny státy stejný metr. Uvítal také nedávné rozhodnutí nové britské vlády upustit od odporu proti zatykačům.



„Je tu rozdíl v tónu a myslím, že i v obsahu ve vztahu k mezinárodnímu právu ze strany nové vlády. A myslím, že je to vítané,“ řekl Nicku Robinsonovi z BBC.



Khan vysvětlil, že ICC musí požádat o zatykače na vůdce obou stran konfliktu, aby byl soud vnímán jako soud uplatňující „právo stejně na základě určitých společných standardů“. „Kdyby se žádalo o zatykače ve vztahu k izraelským představitelům a ne k představitelům Gazy, [někteří] by řekli: 'No to je přece nemravnost' a 'Jak je to proboha možné?“ řekl.



„Nemůžete mít jeden přístup pro země, kde je podpora, ať už je to podpora NATO, evropská podpora [a] silné země, které za vámi stojí, a jiný přístup tam, kde máte jasnou jurisdikci,“ dodal.



V reakci na kritiku, že žádá o vydání zatykače na izraelské představitele, Khan prohlásil: „Mám alespoň jednu výhodu. Doufám, že i oni uznají, že jsem viděl důkazy. Neviděli... Žádost není veřejná. Je důvěrná. Podává se komoře. Takže se dohadují, jaké důkazy byly předloženy.“



Tento týden proizraelská právní skupina ve Velké Británii pohrozila, že proti Khanovi podá žalobu, protože tvrdí, že jeho snaha vydat zatykač na izraelské představitele je založena na falešných předpokladech.



Organizace UK Lawyers for Israel (UKLFI) napsala Khanovi dopis z 27. srpna, v němž se snaží vyvrátit jeho tvrzení proti Netanjahuovi a Gallantovi.



Pokud by byl Khan obviněn a shledán vinným z tohoto obvinění, mohl by být potenciálně - jako advokát v nejzávažnějších případech - zbaven způsobilosti k právním úkonům a mít zakázáno vykonávat právnickou praxi ve Spojeném království.



V květnu poslal tucet republikánských senátorů Khanovi dopis, v němž ho varovali, aby nevydával zatykače na Netanjahua a Gallanta.



„Zaměřte se na Izrael a my se zaměříme na vás,“ varovali v dopise senátoři v čele se senátorem Tomem Cottonem. „Takové kroky jsou nelegitimní a postrádají právní základ, a pokud budou provedeny, povedou k přísným sankcím vůči vám a vaší instituci.“ Dopis podepsali také senátoři Mitch McConnell (předseda menšiny), Rick Scott, Tim Scott, Ted Cruz a Marco Rubio.





