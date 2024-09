Nejteplejší léto v historii zřejmě povede k nejteplejšímu roku, jaký byl kdy naměřen

8. 9. 2024

Pozn. JČ: Když v pražském vedru vidím zácpy aut, zuřím: Posílám jim myšlenku: "Vy jste to vedro svými automobily způsobili, a situaci nadále zhoršujete, idioti." Do měst nemusejí jezdit auta. Já jedu na kole a oni na mě troubí!! Kolo je ale přednější než automobil.



Letošní rok s největší pravděpodobností skončí jako nejteplejší, jaký lidstvo kdy naměřilo, uvádí evropská klimatická služba.



Léto 2024 se přehouplo do nejteplejšího léta na Zemi v historii, takže je ještě pravděpodobnější, že letošní rok skončí jako nejteplejší, jaký kdy lidstvo naměřilo, uvedla v pátek evropská klimatická služba Copernicus.





A pokud vám to zní povědomě, je to proto, že rekordy, které zeměkoule překonala, byly stanoveny právě v loňském roce, protože klimatické změny způsobené člověkem, s dočasnou podporou El Niña, stále zvyšují teploty a extrémní počasí, uvedli vědci.



Severní meteorologické léto - červen, červenec a srpen - mělo podle programu Copernicus průměrnou teplotu 16,8 °C. To je o 0,03C více než starý rekord z roku 2023.



Záznamy programu Copernicus sahají až do roku 1940, ale americké, britské a japonské záznamy, které začínají v polovině 19. století, ukazují, že poslední desetiletí bylo nejteplejší od doby pravidelných měření a podle některých vědců pravděpodobně za posledních asi 120 000 let.



Srpny v letech 2024 a 2023 se s teplotou 16,82 °C vyrovnaly nejteplejším srpnům na světě. Červenec poprvé po více než roce neuložil světový rekord, o kousek zaostal za rokem 2023, ale protože červen 2024 byl mnohem teplejší než červen 2023, bylo letošní léto jako celek nejteplejší, uvedl ředitel programu Copernicus Carlo Buontempo.



„Tato střízlivá čísla ukazují, jak nás klimatická krize svírá,“ řekl Stefan Rahmstorf, klimatolog z Postupimského institutu pro výzkum klimatu, který se na výzkumu nepodílel.



Je to zpocené sevření, protože vzhledem k vysokým teplotám byl rosný bod - jeden z několika způsobů měření vlhkosti vzduchu - letos v létě pravděpodobně na většině území světa rekordně vysoký nebo se mu blížil, řekl Buontempo.



Až do minulého měsíce byl Buontempo, stejně jako někteří další klimatologové, na vážkách, zda rok 2024 překoná rekord nejteplejšího roku z loňska, a to hlavně proto, že srpen 2023 byl enormně teplejší než průměr. Ale pak se letošní srpen 2024 vyrovnal roku 2023, takže Buontempo si je „docela jistý“, že tento rok skončí jako nejteplejší v historii.



„Aby se rok 2024 nestal nejteplejším v historii, museli bychom během několika zbývajících měsíců zaznamenat velmi výrazné ochlazení krajiny, což v této fázi nevypadá pravděpodobně,“ řekl Buontempo.



Vzhledem k předpovídanému La Niña - dočasnému přirozenému ochlazení částí centrálního Pacifiku - se může stát, že poslední čtyři měsíce roku již nebudou rekordní jako většina uplynulého roku a půl. Pravděpodobně se však neochladí natolik, aby rok 2024 nepřekonal roční rekord, řekl Buontempo.



Nejde jen o čísla v knize rekordů, ale o počasí, které lidem škodí, uvedli klimatologové.



„To všechno se promítá do většího utrpení po celém světě, protože místa jako Phoenix se začínají cítit jako gril zavřený na vysoké teplotě po stále delší úseky roku,“ řekl děkan Michiganské univerzity pro životní prostředí a klimatolog Jonathan Overpeck.



Arizonské město letos zažilo více než 100 dní s teplotou 38 stupňů Celsia. „S delšími a silnějšími vlnami veder přicházejí na některých místech silnější sucha a na jiných intenzivnější deště a záplavy. Změna klimatu začíná být příliš zřejmá a příliš nákladná na to, abychom ji ignorovali.“



Jennifer Francisová, klimatoložka z Woodwellova centra pro výzkum klimatu na Cape Cod, uvedla, že došlo k přemíře extrémního počasí v podobě veder, záplav, požárů a silných větrů, které jsou prudké a nebezpečné.



„Stejně jako lidé žijící ve válečné zóně s neustálým duněním bomb a rachotem zbraní začínáme být hluší k tomu, co by mělo být poplašným zvoněním a sirénami,“ uvedla Francisová v e-mailu.



Ačkoli část loňských rekordních veder byla způsobena jevem El Niño - dočasným přirozeným oteplením částí centrálního Pacifiku, které mění počasí po celém světě -, tento efekt pominul a ukazuje se, že hlavním faktorem je dlouhodobá změna klimatu způsobená člověkem v důsledku spalování uhlí, ropy a zemního plynu, uvedl Buontempo.





„Opravdu není překvapivé, že vidíme toto, tuto vlnu veder, že vidíme tyto teplotní extrémy,“ řekl Buontempo. „Budeme svědky dalších.“





