Německo: Palestinci musejí zemřít a ať do prdele drží hubu, protože můj pradědeček byl nacista!

10. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Lidé, kteří říkají, že heslo "Osvoboďte Palestinu" není antisemitské, nerozumějí historii Izraele.

Můj pradědeček pomáhal vyvražďovat všechny žijící židy.

Izrael je jediné bezpečné místo pro židy.

"Osvobodit" Palestinu znamená vyhladit židy.

Proto je výraz "Osvoboďte Palestinu" antisemitský.

"Palestinians need to die and shut the fuck up because my great-grandfather was a Nazi"



Incredible. pic.twitter.com/YVYQveiVe4