Palestinská samospráva uspořádala obřad za Ayşenur Ezgi Eygi, kterou zastřelili izraelští vojáci

10. 9. 2024

Palestinská samospráva uspořádala pohřební průvod pro americko-tureckou aktivistku, která byla minulý týden zastřelen izraelskými silami během demonstrace proti osadám na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Smutečního průvodu za šestadvacetiletou Ayşenur Ezgi Eygi ze Seattlu, která měla i turecké občanství, se v Nábulusu zúčastnily desítky smutečních hostů, včetně několika vedoucích představitelů Západem podporovaného úřadu.



Mluvčí tureckého ministerstva zahraničí uvedl, že země pracuje na repatriaci Eygiiných ostatků, které budou pohřbeny v pobřežním městě Didim na Egejském moři podle přání její rodiny. Protože pozemní přechod mezi Západním břehem Jordánu a Jordánskem byl v neděli po útoku na izraelské civilisty uzavřen, ministerstvo se snažilo, aby Eygiino tělo bylo letecky přepraveno do Turecka.



Američtí představitelé na žádost o komentář nereagovali.



Jonathan Pollak, izraelský mírový aktivista, který se pátečního protestu zúčastnil spolu s Eygiovou, uvedl, že nepředstavovala žádnou hrozbu, když ji izraelské síly údajně zastřelily. Uvedl, že k zabití došlo v období klidu po střetech mezi vojáky a palestinskými demonstranty.



Pollak uvedl, že viděl, jak dva izraelští vojáci vylezli na střechu nedalekého domu, namířili zbraň směrem ke skupině a vystřelili, přičemž jedna z kulek zasáhla Eygiovou do hlavy.



Izraelská armáda tvrdí, že vyšetřuje, co se stalo. V sobotu uvedla, že „počáteční vyšetřování“ ukázalo, že bezpečnostní síly byly nasazeny k rozehnání nepokojů poblíž města Beita, kterých se účastnili palestinští a izraelští civilisté a které „zahrnovaly vzájemné házení kamením“. Bezpečnostní síly střílely do vzduchu, uvedla armáda.



Rodina Eygiové vyzvala Bidenovu administrativu, aby zahájila nezávislé vyšetřování jejího zabití. Prohlášení rodiny zveřejnilo Mezinárodní hnutí solidarity, organizace, v níž Eygi v době své smrti působila jako dobrovolnice.





Od začátku války mezi Izraelem a Gazou v říjnu došlo na Západním břehu Jordánu k nárůstu násilností: přibývá izraelských nájezdů, útoků palestinských ozbrojenců na Izraelce a útoků izraelských osadníků na Palestince.







