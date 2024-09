COVID-19: Nový kmen XEC "právě nastupuje". Vyvolává obavy uprostřed letní vlny případů v USA

11. 9. 2024

Nově objevený nakažlivější kmen COVIDu-19, který se rychle šíří Evropou, vyvolává obavy zdravotnických úřadů po celém světě, protože Spojené státy zažívají největší vlnu případů za více než dva roky. Nově objevený nakažlivější kmen COVIDu-19, který se rychle šíří Evropou, vyvolává obavy zdravotnických úřadů po celém světě, protože Spojené státy zažívají největší vlnu případů za více než dva roky.

XEC, který byl poprvé identifikován v Německu, může nakonec předběhnout současnou dominantní subvariantu KP.3.1.1, která je v současné době nejběžnější ve Spojených státech a podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejněných v sobotu 31. srpna představuje asi 42 % případů na celostátní úrovni.

XEC trvalo týdny nebo dokonce měsíce, než významně ovlivnila případy v USA, ale "právě začíná po celém světě a tady," řekl Los Angeles Times Dr. Eric Topol, ředitel Scripps Research Translational Institute v Kalifornii.

Případy COVIDu jsou v USA na vzestupu, přičemž nové údaje CDC založené na dohledu nad odpadními vodami ukazují vysokou úroveň přenosu v New Yorku, New Jersey, Connecticutu, Massachusetts, Pensylvánii, Rhode Islandu a Vermontu a velmi vysokou úroveň v Maine a New Hampshire.

