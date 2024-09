Výsledky analýzy ekonomické kondice Unie od Maria Draghiho

10. 9. 2024 / Boris Cvek

My v Česku pořád dokola posloucháme, jak je Unie přeregulovaná, přitom jsem nikdy nenarazil na nějakou skutečně odbornou, solidní analýzu, která by to podporovala. Ale ta přeregulovanost, centralizace, Brusel, to je podle zdejšího konsensu ten důvod, proč Unie zaostává za USA a Čínou. Mně se naopak zdálo, že ten hlavní rozdíl je v tom, že USA i Čína nalily astronomické peníze do zelených technologií.

Ostatně nemůže být pochyb, že USA i Čína jsou mnohem více centralizované než EU. O tom, zda jsou nějak výrazně méně regulované, lze pochybovat. Nicméně snad konečně máme odpověď na to, co je s Unií špatně. Mario Draghi, bývalý šéf Evropské centrální banky, totiž konečně publikoval analýzu, která to měla na přání Evropské komise určit. Chápu, že v Česku panuje zdravý rozum a životní zkušenost a Draghiho strčí do kapsy kdejaký mudrlant. Nicméně pokud bychom chtěli brát Draghiho čtyři sta stran čítající zprávu vážně, celý český diskurs se rozsype jak domeček z karet.





Problém Unie je totiž podle něj to, že neinvestuje dost peněz do modernizace své ekonomiky. Draghi volá po obřích investicích – jako v USA a Číně. To je překvapení, že? Podle jeho analýzy není cesta k záchraně v tom, že couvneme od dekarbonizace, ale naopak se do ní musíme pustit opravdu vážně, abychom drželi krok s USA a Čínou. Draghi dokonce volá po něčem, co lze těžko chápat jinak než jako fiskální federalizaci Unie, tedy po vydávání společných dluhopisů, které by konkurovaly USA a Číně.





Draghi upozorňuje na problém vysokých energií v Unii: unijní firmy musejí platit za elektřinu o 158 procent více a za plyn dokonce o 345 procent více než firmy v USA. Problém je také nedostatek surovin, například mědi a lithia. Za vzor, jak tento problém řešit, je dávána Čína. Mně pořád přijde jako celkem triviální, že by se Unie měla dívat na USA a Čínu, pokud za nimi začíná zaostávat, nicméně jsem rád, že to Draghiho autoritativní zpráva potvrzuje. Nikdo v ČR, ani vláda, ani žádná instituce, takovou analýzu nepodnikl. Chápu, že navzdory tomu se tu bude stále dokola mudrovat o přeregulovanosti a podobných bajkách. Je to ale naše selhání, naše zabedněnost a hloupost.









