OSN konstatuje, že Izrael zablokoval konvoj s vakcínou proti obrně v Gaze a ohrozil životy zaměstnanců OSN

11. 9. 2024

Světová organizace uvádí, že dva pracovníci byli zadrženi a odvezení na výslech, na kontrolním stanovišti se střílelo ostrými náboji a byla poškozena vozidla



Izraelští vojáci zastavili konvoj OSN, který se podílel na nedávném očkování proti dětské obrně v Gaze, a zadrželi dva pracovníky k výslechu, přičemž při incidentu Izraelci na zdravotníky stříleli a poškodili vozidla buldozerem, uvedla OSN.



Podrobnosti o incidentu, ke kterému došlo na kontrolním stanovišti Al Rašíd, byly zveřejněny v prohlášení kanceláře humanitárního koordinátora OSN pro Palestinu Muhannada Hadiho, který uvedl, že životy pracovníků OSN ve vozidlech byly ohroženy.



Uvedl, že konvoj 12 pracovníků OSN, „jejichž pohyb byl plně koordinován s Izraelskými obrannými silami a jejichž údaje jim byly předem sděleny, byl v pondělí zastaven na cestě do severní Gazy, kde měl realizovat třetí fázi očkovací kampaně proti dětské obrně v celém pásmu Gazy“.



Podle prohlášení: „Během pobytu na kontrolním stanovišti byl tým informován, že IDF chtějí zadržet dva pracovníky OSN v konvoji k výslechu.



„Situace se rychle vyhrotila a vojáci namířili zbraně přímo proti pracovníkům konvoje. Došlo k ostré střelbě a k vozidlům OSN se přiblížily tanky a buldozery, které se s nimi střetly a poškodily je, čímž ohrozily životy zaměstnanců OSN uvnitř vozidel.



„Konvoj zůstal pod palbou zbraní, zatímco vyšší představitelé OSN jednali s izraelskými úřady o deeskalaci situace.



„Dva zaměstnanci byli nakonec postupně vyslechnuti a poté propuštěni. Po sedmi a půl hodinách na kontrolním stanovišti se konvoj vrátil na základnu, aniž by mohl splnit svou humanitární misi na podporu kampaně proti dětské obrně.



„Tento incident poukazuje na přetrvávající nebezpečí a překážky, kterým humanitární pracovníci v Gaze čelí. Navzdory každodenní koordinaci humanitárních přesunů s Izraelskými obrannými silami nebyla našim pracovníkům a prostředkům poskytnuta dostatečná ochrana, což nám brání v práci.



„Podle mezinárodního humanitárního práva je taková ochrana povinná.“



IDF ve svém prohlášení uvedly, že jednaly „na základě zpravodajských informací, že v konvoji je přítomno několik podezřelých Palestinců“ a zdržely jej, aby je vyslechly.



Uvedla, že konvoj nebyl zapojen do přepravy vakcín proti obrně, ale místo toho byl použit k výměně personálu OSN.



Pondělní incident navazuje na předchozí případy, kdy se humanitární pracovníci, palestinští i mezinárodní, při pokusech o doručení pomoci setkali s někdy smrtícím násilím.



Vysocí představitelé OSN a humanitárních organizací si během jedenácti měsíců konfliktu také opakovaně stěžovali, že Izrael brání jejich úsilí, což Izrael popírá.



Při jednom z nejvážnějších incidentů v dubnu zahynulo při izraelském útoku na jejich vozidla sedm pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně tří Britů.



Philippe Lazzarini, hlavní šéf hlavní agentury OSN pro humanitární pomoc v Palestině (Unrwa), uvedl, že konvoj byl v pondělí zadržován více než osm hodin navzdory „předchozí podrobné koordinaci“.



„Tento významný incident je posledním z řady porušení proti pracovníkům OSN, včetně střelby na konvoj a zatýkání izraelskými ozbrojenými silami na kontrolních stanovištích navzdory předchozímu oznámení,“ řekl.





Unrwa minulý měsíc uvedla, že mezi více než 280 humanitárními pracovníky, kteří byli v Gaze zabiti od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, což vyvolalo současnou válku, bylo 207 jejích zaměstnanců.







Zdroj v angličtině ZDE

