Biden označil zabití Američanky izraelskou armádou na Západním břehu Jordánu za „naprosto nepřijatelné"

12. 9. 2024

Americký prezident však stále nevyzval k nezávislému vyšetřování smrti protestující Ayşenur Ezgi Eygi



Joe Biden ve svém prvním obsáhlejším komentáři k úmrtí americké protestující Turkyně Ayşenur Ezgi Eygiové označil smrtelné postřelení ze strany Izraelských obranných sil za „naprosto nepřijatelné“.



Ve středečním prohlášení Biden uvedl, že Izrael „uznal odpovědnost“ za smrt Eygiové, ale nepodpořil požadavky, které vznesla rodina Eygiové a další obhájci lidských práv, na nezávislé vyšetření zastřelení americké aktivistky během protestu ve městě Beita na Západním břehu Jordánu minulý týden. Joe Biden ve svém prvním obsáhlejším komentáři k úmrtí americké protestující Turkyně Ayşenur Ezgi Eygiové označil smrtelné postřelení ze strany Izraelských obranných sil za „naprosto nepřijatelné“.Ve středečním prohlášení Biden uvedl, že Izrael „uznal odpovědnost“ za smrt Eygiové, ale nepodpořil požadavky, které vznesla rodina Eygiové a další obhájci lidských práv, na nezávislé vyšetření zastřelení americké aktivistky během protestu ve městě Beita na Západním břehu Jordánu minulý týden.





„Jsem pobouřen a hluboce zarmoucen smrtí Aysenur Eygi,“ uvedl Biden v prohlášení. „Izrael uznal svou odpovědnost za smrt Aysenur a předběžné vyšetřování ukázalo, že k ní došlo v důsledku tragické chyby, která byla důsledkem zbytečné eskalace.“



„Vláda USA měla plný přístup k předběžnému vyšetřování Izraele a očekává, že bude mít přístup i nadále, jak bude vyšetřování pokračovat, abychom mohli mít důvěru ve výsledek,“ pokračoval. „Musí být vyvozena plná odpovědnost. A Izrael musí udělat více pro to, aby se podobné incidenty již nikdy neopakovaly.“



V reakci na to Hamid Ali, partner Eygi, uvedl, že Biden rodinu přímo nekontaktoval, a znovu vyzval k nezávislému vyšetření případu. „Bílý dům s námi nemluvil,“ uvedl v prohlášení. „Čtyři dny jsme čekali, až prezident Biden zvedne telefon a udělá správnou věc: zavolá nám, vyjádří soustrast a sdělí nám, že nařídí nezávislé vyšetřování vraždy Ayşenur.“



Izraelské obranné síly uvedly, že výsledky počátečního vyšetřování ukázaly, že je „vysoce pravděpodobné, že [Eygi] byla zasažena nepřímo a neúmyslně palbou IDF, která nebyla namířena na ni, ale mířila na hlavního strůjce nepokojů“.



V reakci na to americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že bude hovořit s vysokými izraelskými představiteli a bude požadovat, aby izraelské bezpečnostní síly „provedly některé zásadní změny ve způsobu svého působení na Západním břehu Jordánu, včetně změny pravidel nasazení“.



Biden neposkytl další konkrétní informace o tom, jaké změny budou USA od izraelských bezpečnostních sil požadovat. Předchozí úmrtí amerických občanů v regionu, včetně zastřelení palestinské americké novinářky Shireen Abu Aklehové v Gaze v roce 2022, rovněž zůstala nepotrestána.



Kamala Harrisová rovněž označila střelbu, která vedla k Eygiho smrti, za „nepřijatelnou a vyvolávající oprávněné otázky ohledně chování příslušníků IDF na Západním břehu Jordánu. Izrael musí udělat více pro to, aby se podobné incidenty již nikdy neopakovaly“.



Biden v krátkém komentáři pro tisk naznačil, že Eygi byla zabita kulkou, která se odrazila od země, když izraelské síly střílely na demonstranty, kteří se podle IDF stali násilníky.



Členové o rodiny Eygi však s odvoláním na zprávy z médií a další průzkumy uvedli, že nevěří, že střelba byla nešťastnou náhodou.



„Prezident Biden stále označuje její zabití za nehodu pouze na základě verze izraelské armády,“ uvedla Eygiina rodina v prohlášení po Bidenových a Harrisových výrocích. „To je nejen necitlivé a nepravdivé, ale je to i spoluúčast na programu izraelské armády zabrat palestinskou půdu a ignorovat zabití Američanky.





„Řekněme si to jasně: americká občanka byla zabita cizí armádou při cíleném útoku. Vhodným krokem je, aby prezident Biden a viceprezident Harris promluvili přímo s rodinou a nařídili nezávislé a transparentní vyšetřování zabití Aysenur, dobrovolnice za mír.“







