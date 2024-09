Izraelské obranné síly vyšetřují tvrzení, že Jewish Chronicle publikoval články založené na vymyšlených zpravodajských informacích

13. 9. 2024

čas čtení 6 minut





Izraelská armáda zahájila vyšetřování tvrzení, že články mohly být podstrčeny jako součást dezinformační kampaně



Izraelské obranné síly zahájily vyšetřování tvrzení izraelských médií, že londýnský list Jewish Chronicle publikoval články založené na „vymyšlených zpravodajských informacích“ týkajících se Hamásu, a to v souvislosti s tvrzením, že mohly být podstrčeny jako součást dezinformační kampaně.



Mezi nejkontroverznější tvrzení, která Jewish Chronicle, nejstarší židovské noviny na světě, zveřejnily, patřila minulý týden domněnka, že vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvar se možná chystá uprchnout do Íránu s izraelskými rukojmími, což naznačil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Izraelské obranné síly zahájily vyšetřování tvrzení izraelských médií, že londýnský list Jewish Chronicle publikoval články založené na „vymyšlených zpravodajských informacích“ týkajících se Hamásu, a to v souvislosti s tvrzením, že mohly být podstrčeny jako součást dezinformační kampaně.Mezi nejkontroverznější tvrzení, která Jewish Chronicle, nejstarší židovské noviny na světě, zveřejnily, patřila minulý týden domněnka, že vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvar se možná chystá uprchnout do Íránu s izraelskými rukojmími, což naznačil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Článek v Jewish Chronicle je jednou z několika senzačních zpráv, které v posledních měsících napsal autor s pseudonymem Elon Perry, jehož životopis uvádějící, že pracoval jako novinář, akademik a sloužil jako elitní tajný voják, byl rovněž zpochybněn.



Při kontrolách nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by Perry jako reportér publikoval nějaké významné články v angličtině nebo hebrejštině, s výjimkou nedávné série článků v Jewish Chronicle, které jsou nyní údajně smyšlené.



Perryho články pro tyto noviny v posledních měsících obsahovaly údajně podrobné líčení zabití šéfa politbyra Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu, jehož pravdivost byla nyní zpochybněna.



Ve čtvrtečním prohlášení k těmto tvrzením uvedl list Jewish Chronicle, který je na svých internetových stránkách stále zveřejňuje: „The Jewish Chronicle si je vědoma obvinění týkajících se nezávislého novináře, která bereme velmi vážně.



The Jewish Chronicle je nejstarší židovský deník na světě a vždy dodržoval nejvyšší standardy zpravodajství a integrity. Probíhá vyšetřování, o kterém budeme včas informovat.“



Nejkontroverznější byl článek citující izraelské „zpravodajské zdroje“, podle nichž měl Sinvar, uprchlý vůdce Hamásu, v úmyslu propašovat přeživší rukojmí z Gazy do Íránu a doprovázet je, což zprvu převzala řada izraelských médií.



Na dotaz ohledně tohoto tvrzení mluvčí IDF Daniel Hagari uvedl, že si není vědom žádných zpravodajských informací o tom, že by Sinvar plánoval útěk s rukojmími.



Zpráva Jewish Chronicle naznačovala, že Netanjahuovo tvrzení vychází z výslechu zajatého vysokého představitele Hamásu a také z dokumentů nalezených ve stejné době, kdy byla v Gaze objevena těla šesti izraelských rukojmích zabitých Hamásem, což izraelští představitelé popřeli.



Během několika dní řada publikací, včetně izraelských deníků Haaretz a Yedioth Ahronoth a izraelsko-palestinské internetové stránky +972, citovala vlastní bezpečnostní zdroje, které naznačovaly, že tato tvrzení - a předchozí Perryho zprávy - se zdají být vymyšlené.



Izraelští novináři a komentátoři také poukazovali na skutečnost, žečlánek v Jewish Chronicle jako by potvrzoval tvrzení, která Netanjahu pronesl jen o den dříve, aby ospravedlnil setrvání izraelských jednotek ve filadelfském koridoru na hranici s Egyptem. Na tiskové konferenci řekl, že stažení vojsk znamená, že Izrael nebude schopen zastavit Hamás, který pašuje rukojmí z Gazy. „Zmizí na Sinaji a pak skončí v Íránu nebo v Jemenu. Jsou navždy pryč,“ řekl.



To zase vedlo některé lidi v Izraeli k domněnce, že tento text - a další - mohl být podstrčen, aby ovlivnil domácí debatu v Izraeli kolem vyjednávání o rukojmích.



Významnou osobností, která zpochybnila zprávu Jewish Chronicle, byl Ronen Bergman, nejznámější izraelský reportér zabývající se zpravodajskými a bezpečnostními informacemi. Byl členem týmu deníku New York Times, který získal Pulitzerovu cenu za reportáž o útoku Hamásu na Izrael 7. října loňského roku.



Bergman v listu Yedioth Ahronoth napsal, že jeho vlastní zdroje označily tvrzení Jewish Chronicle o Sinvarovi a rukojmích za „divoký výmysl“.



Bergman rovněž citoval vysoce postaveného úředníka IDF z oddělení rukojmích a pohřešovaných osob, který popsal „zlovolnou, zákeřnou a ďábelskou“ kampaň s cílem „rozšířit do mezinárodních médií dokumenty, které jsou buď vymyšlené, nebo byly vážně zkreslené“.



Tento úředník uvedl, že: „Není třeba velké představivosti, abychom pochopili, co taková zpráva způsobí v srdci každého otce, matky a manželky rukojmího. Je to vyloženě zneužití, které má údajně sloužit pouze k potvrzení úzkých a sobeckých politických kalkulací.“



Zatímco zůstává nejasné, kdo o příbězích informoval Jewish Chronicle, hádka kolem těchto"zpráv" zaměřila pozornost také na Elona Perryho.



Ten je ve svém internetovém životopise pro noviny popsán jako „bývalý voják komanda elitní brigády Golani Izraelských obranných sil, v níž sloužil 28 let“.



Dále je popisován jako „novinář, který 25 let pokrýval války a teroristické útoky“ a který od roku 2010 „přednáší ve Velké Británii a USA o 100 letech teroru na Blízkém východě“.



Když ho však tento týden v nahraném telefonátu konfrontoval novinář z pořadu o aktuálním dění HaTzinor, Perry v rozčilené výměně názorů zřejmě přiznal, že v rozporu se svým tvrzením nikdy nepůsobil jako profesor politologie na univerzitě v Tel Avivu, která o něm nemá žádné záznamy.



HaTzinor rovněž uvedl, že na jiném místě vyvrátil jeho tvrzení, že se v roce 1976 účastnil izraelské mise na záchranu rukojmích v Entebbe, a zpochybnil jeho tvrzení, že sloužil v elitní tajné jednotce v době, kdy by mu bylo 58 let.





Zprávu Jewish Chronicle rozšířil na sociálních sítích Netanjahuův syn Yair, zatímco několik dní poté, co se poprvé objevila, Netanjahuova manželka na setkání s příbuznými rukojmích zopakovala tvrzení, že rukojmí mohli být odvezeni do Íránu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0