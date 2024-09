Channel 4 News: Libanon: Tisíce lidí zraněno vybuchujícími pagery, mezi nimi i bojovníci Hizballáhu

17. 9. 2024

"Pagery v Libanonu běžně používají i lékaři. Takže bude hodně obětí mezi civilisty"



Reportér, Channel 4 News, úterý 17. září 2024, 19 hodin: Zaměřte se na muže v kostkované košili. Za okamžik leží na zemi, zraněný v oblasti břicha, pager v jeho tašce nebo na opasku explodoval. Na záběrech z jiného obchodu je vidět, jak si muž kontroluje svůj pager, než mu také vybuchne u boku. Podobných scén se v Libanonu odehrálo během hodiny stovky. Cílený, koordinovaný, vysoce technický útok.

Maha Jahja, Carnegie Middle East Center: Tyto pagery vybuchovaly, zatímco lidé byli na cestách, žili svůj každodenní život, v podstatě i v supermarketech a vnemocnicích, když řídili svá auta a vyzvedávali děti ze školy. Takže je to docela velká rána.





Reportér: Hizballáh údajně přešel na komunikaci z mobilních telefonů na pagery, aby obešel izraelské pokusy o infiltraci, uvedla agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje, že nové pagery byly dodány právě v posledních třech měsících. Rozsah útoku je patrný v nemocnicích po celé zemi, byly vydány výzvy, aby se přihlásili dárci krve. Hlášeno je téměř 3000 zraněných, včetně bojovníků Hizballáhu a zdravotníků a podle íránských médií i íránského velvyslance v Libanonu.





Maha Jahja: Izrael zjevně posouvá hranice a zkouší, kam až může zajít. Mezinárodní společenství zatím Izraeli vzkázalo: může vám toho projít hodně. V Gaze zemřelo 41 tisíc lidí a válka pokračuje.





Reportér: Izrael nepotvrdil ani nevyvrátil svou odpovědnost, ale málokdo se skutečně ptá, zda to udělal Izrael. Vážnější otázka: proč právě teď? Proč odhalovat rozsah svého průniku do komunikační sítě Hizballáhu? Jedna z teorií, příprava na rozsáhlý konvenční útok. Již několik dní kolují zvěsti, že Izrael je na pokraji eskalace několikaměsíčního konfliktu s Hizballáhem. Včera večer jeho bezpečnostní kabinet učinil návrat více než 60 000 evakuovaných civilistů do jejich domovů na severu Izraele oficiálním válečným cílem. Premiér Benjamin Netanjahu je také údajně připraven vyměnit svého ministra obrany. Yoava Gallanta za někoho m=éně opatrného, pokud jde o rozšiřování války. I Galant však včera odolával tlaku USA na deeskalaci. Některé izraelské analýzy poukazují na to, že podle Izraele šlo minulý měsíc o preventivní útok na odpalovací stanoviště raket Hizballáhu, který Netanjahua uklidnil ohledně pravděpodobných obětí izraelských civilistů v případě eskalace. Jiná teorie tvrdí, že útoky na pager byly odvetou. Vnitřní izraelská bezpečnostní agentura dnes uvedla, že zmařila plán Hizballáhu na zavraždění bývalého vysokého izraelského bezpečnostního činitele.





Moderátor: Nyní se ke mně z Bejrútu připojuje autorka a novinářka Kim Ghattas. Kim, je skvělé, že jste opět v našem pořadu. Popište nám, pokud můžete, tu paniku, ten pocit v Bejrútu dnes v půl čtvrté odpoledne, když ty pagery vybuchovaly jeden za druhým.





Kim Ghattasová: Obávám se, že spojení je trochu nestabilní, takže jsem tu otázku neslyšela, ale myslím, že se mě ptáte na náladu v Bejrútu dnes odpoledne, která byla od půl čtvrté posledních několik hodin prostě chaos a absolutní zmatek. Dovedete si představit, že ty pagery vybuchovaly po celé zemi, hlavně v Bejrútu, ale také na jihu a v Bekáji a vlastně také v Sýrii. A tyto malé výbuchy vybuchují v obchodech s potravinami vedle vás na mopedu někomu, víte, kdo jede vedle vás. Prostě všude to vybuchuje a pak se ozývá kvílení sirén. Po celé odpoledne byly všude zahlcené nemocnice. Byl to absolutní chaos a strach, protože lidé okamžitě nechápali, co se děje. Byl to jeden výbuch a pak další a pak to bylo po celé zemi. Lidé se báli, pokud měli u sebe pager nebo telefon, že víte, že se to může stát jim, protože předpokládáme, že to byla izraelská cílená operace proti agentům Hizballáhu, ale mohli stát vedle někoho úplně jiného. Lékaři používají v této zemi pagery, takže tam byli s největší pravděpodobností zraněni i civilisté. A teď se samozřejmě Libanonci ptají, co dál? A co to znamená, což předpokládám, že jsou i otázky, které chcete položit i mně.





Moderátor: Skutečně jsem se k tomu chtěl dostat. Ale chci říct, jenom chci říct, že Izraelci zatím nic neřekli. Uvidíme, co řeknou. Jestli vůbec něco řeknou později. Ale chci říct, jaképak dohady o tom, jak to kdo to udělal, jak se jim to podařilo?





Kim Ghattas: Já nejsem technický expert, těch dohadů je spousta. Nejsem placený technický expert. Co víme, je, že se Hizballáh snažil zbavit špičkovějších komunikačních metod, protože se stal terčem atentátů. Takže vůdce Hizballáhu vydal pokyn, abyste přestali používat aplikaci pro zasílání zpráv WhatsApp, iPhony. odpojili své kamerové systémy, protože nepřítel, Izrael, podle toho proniká do vašich domovů a zjišťuje, kde jste, co děláte a a v kolik hodin. Takže se rozhodli pro více low tech technologií, pagery, a pokud víme, šlo o novou várku pagerů. do země se dostaly teprve před několika měsíci. Jak přesně byly odpáleny? Byly předem připravené? Dá se pager nechat vybuchnout pomocí vysoké frekvence? Zasáhnout a zapálit baterii? Nejsem dostatečný odborník a myslím, že vyšetřování v Libanonu bude mít také svůj průběh.





Moderátor: A nyní k nejdůležitější otázce. Kim, víte, že Hizballáh a izraelská vláda si od 7. října celý rok tak nějak vyměňují dělostřeleckou palbu a urážky a hrozby. Je to spouštěč, který by mohl zažehnout širší válku?







Kim Ghattas: Víte, stále na ten spouštěč čekáme a jednoho dne přijde. Nevím, zda je to právě tento. Už několik měsíců říkám, že Írán a partneři, spojenci Hizballáhu nechtějí širší regionální válku. Izrael to zjevně pochopil, a proto posouvá hranice svých možností, když se zaměřuje na íránská aktiva v Sýrii, zaměřuje se na operativce Hizballáhu v Libanonu, v srpnu zabil vůdce Hizballáhu, v Teheránu zabil vůdce Hamásu, a zjišťuje, že palba, kterou dostává na oplátku, je zatím omezená. Vím, že takhle se obyvatelé severu v Izraeli necítí, ale reakce Hizballáhu a Íránu jsou dosud poměrně pragmatické a zdrženlivé a velmi často předem choreograficky připravené a předem oznámené. Ale to, co se tu děje, je něco, čemu říkám blízkovýchodní ruleta. Pořád to zkouší a tlačí a tlačí a v jednu chvíli to přeženou a zažehnou regionální požár, což Bidenova administrativa opakovaně varovala Izrael, aby nedělal. To, co Hizballáh udělá nyní, a jaké jsou záměry Izraele, zjistíme během příštích 48 hodin. Myslel si Izrael, že by moh , zasadit Hizballáhu konečný zničující úder? Nebo je to předehra k rozsáhlé vojenské operaci proti Libanonu, zatímco Hizballáh se bude vyrovnávat s následky tohoto chaosu?





Dnes večer Hizballáh vydal na své televizní stanici prohlášení, v němž z útoků obvinil Izrael a uvedl, že na oplátku bude spravedlivě potrestán.Pro ně velmi ponižující. Děkuji.