Začíná výzva Pěšky do školy

17. 9. 2024

Děti posílají vzkazy do škol zasažených povodněmi Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s. ze 16. 9. 2024

Letos už poosmé se koná celorepubliková výzva Pěšky do školy. Téměř 500 škol se přihlásilo do akce, která proběhne od 16. do 20. září a jejímž cílem je motivovat děti k pravidelnému pohybu a zlepšit dopravní situaci ve svém okolí. Některé školy však budou muset pořádání pěších dnů odložit. S ohledem na aktuální povodňový stav nabízejí organizátoři školám možnost zapojit se v náhradním termínu. „Jsme si vědomi závažnosti aktuální situace. Se školami zasaženými povodněmi jsme v kontaktu. Věříme, že se řada registrovaných škol bude moci zapojit později. Teď je však nejdůležitější, aby se situace co nejdříve stabilizovala a aby všichni byli v bezpečí,“ říká koordinátorka projektu Marie Čiverná z organizace Pěšky městem.





Namísto parkoviště místo pro setkávání

Před mnoha školami po celé republice vídáme každé ráno stejný obraz – ucpané silnice, auta na chodnících a děti, které buď jedou s rodiči v autech nebo musejí před jedoucími auty uskakovat. Každodenní situace, které nejsou jen nepříjemné, ale i velmi nebezpečné. Právě doba mezi sedmou a osmou hodinou ranní je z hlediska dopravních nehod pro děti nejkritičtější, jak dokládají statistiky. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes se dopravuje do školy autem průměrně čtvrtina dětí. Narůstající automobilová doprava je však pro děti nebezpečná. Cílem akce Pěšky do školy je ukázat, jaké to je, když prostranství před školou nepřipomíná rušné parkoviště, ale spíše místo pro setkávání a hry. Cestou pěšky do školy děti prozkoumají její okolí, popovídají si s kamarády, a navíc procházka po ránu podpoří jejich zdraví. Školy mají o výzvu, která jim pomůže „rozpohybovat“ děti, stále větší zájem. „Těší nás, že počet zapojených škol rok od roku stoupá. Zatímco před sedmi lety to byly pouhé tři školy, letos je to téměř 500 škol z celé ČR,“ říká Marie Čiverná.

Jak výzva probíhá

Stejně jako v minulých letech se mohou zúčastnit jak základní, tak i mateřské a střední školy. Děti mají možnost vyrazit pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud bydlí dál od školy, mohou využít veřejnou dopravu a zbytek cesty dojít. V případě dopravy autem stačí, když rodiče zaparkují v dochozí vzdálenosti od školy, nikoliv až přímo u ní. Protože i deset minut chůze dokáže nastartovat dětský mozek, vyplavit endorfiny a připravit jej na učení. Součástí výzvy je opět soutěž, ve které mohou třídy vyhrát zajímavé ceny od partnerů soutěže.

Do školy s Kašpárkem v rohlíku a s písničkou

Aby měly děti zážitek z ranní cesty ještě příjemnější, pořádají školy v rámci pěšího týdne různé doprovodné aktivity – např. happeningy, procházky, průvody, dopravní průzkumy, snídaně před školou apod. Základní škola Jílovská na Praze 4 zahájila Pěšky do školy s frontmanem skupiny Kašpárek v rohlíku, který děti doprovodil do školy, a nakonec jim před školou vzkázal: „Chodit pěšky nesmrdí!“ Děti pak společně zazpívaly písničku, kterou věnovaly školám zasaženým povodněmi. Školy mají letos k dispozici také píseň Chci jít pěšky do školy, která vznikla v „dílně“ Pěšky městem na podporu projektu.





Zdravější a bezpečnější okolí škol

„Opravdu je nutné dělat pro děti akci, která propaguje něco tak samozřejmého, jako je chůze?“ Podobné otázky zaznívají poměrně často. Přestože pro děti je pěší doprava zdravou a přirozenou volbou, okolí škol tomu často neodpovídá. Organizace Pěšky městem, která výzvu Pěšky do školy pořádá, se už 35 let zaměřuje především na bezpečnější a přívětivější cesty do školy a upozorňuje na to, že kvalitní veřejný prostor je klíčovým faktorem při volbě způsobu dopravy do školy. Při plánování okolí škol, ať už těch stávajících nebo zcela nových, by nabídka bezpečných a komfortních pěších cest měla vždy být prioritou. Pěšky městem mapuje dopravní chování rodin s dětmi, pomáhá zavádět školní ulice nebo principy tzv. taktického urbanismu a nabízí způsoby, jak veřejná prostranství rychle a efektivně proměnit v místa, která jsou (nejen k dětem) přátelštější.

Podpora MŠMT

Aktivní formy dopravy, tedy například právě cesty do a ze školy, patří mezi jeden z pilířů nové národní koncepce Mládež v pohybu a ve zdraví, kterou nedávno schválila vláda. „Pravidelný a aktivní pohyb je pro zdravý a spokojený život dětí a mladých lidí naprosto zásadní. Chůze patří mezi ty nepřirozenější pohybové aktivity. Proto je moc dobře, když se školy snaží děti a žáky motivovat k tomu, aby se do školy a ze školy dostávali v maximální možné míře pěšky,“ říká státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys.

Veřejný prostor pro všechny

Motto „Veřejný prostor pro všechny“ zaštiťuje letošní ročník Evropského týdne mobility, v jehož rámci se akce Pěšky do školy koná. Zcela nevyhnutelně se nabízí otázka, jak náš současný veřejný prostor vypadá a proč jsou v něm hrající si nebo volně se pohybující děti vidět stále méně. Jednou z možných odpovědí je způsob, jakým jsme si zvykli o veřejných prostranstvích přemýšlet a jak je díky tomu utváříme: často je vnímáme spíše jako parkoviště či dopravní tepny, než jako místa pro setkávání a pro zážitky. „Jako ve zdravé řece plavou lososi, tak ve zdravém městě jsou venku děti a senioři,“ říká Tim Gill, britský výzkumník a autor knihy Urban Playground. Jedním z prvních kroků, které můžeme na cestě ke zdravějším městům udělat, je vyrazit pěšky (nejen) do školy.





Pojďte s námi pěšky do školy! Výzva se koná v týdnu od 16. do 20. září 2024.

Podklady:







Kontakty:

Eliška Vidomus – PR a komunikace

eliska.vidomus@peskymestem.cz



Marie Čiverná – koordinátorka akce Pěšky do školy

marie.civerna@peskymestem.cz





Web a sociální sítě:







Projekt Pěšky do školy je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Projekt finančně podpořilo hl. m. Praha.







Děkujeme také partnerům, kteří nám poskytli odměny ve formě zážitku pro vítězné třídy.

O nás

Organizace Pěšky městem zlepšuje podmínky chodců, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Má za sebou desítky projektů zaměřených na rozvoj pěší dopravy a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky těmto projektům v Praze proběhlo více než 100 stavebních úprav. Ty zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců





O fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

