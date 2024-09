Ruská vojenská rekonstituce 2030. Cesty a vyhlídky

18. 9. 2024

S tím, jak se antagonismus Kremlu vůči Ukrajině a Západu vyostřuje, bude pro tvůrce politik a válečníky kriticky důležité předvídat, monitorovat a reagovat na pokrok ruské vojenské obnovy v nadcházejících letech, píše Dara Massicot.

Rusko je připraveno zahájit dlouhodobý vojenský rekonstituční program, jehož cílem je doplnit ztráty z jeho úplné invaze na Ukrajinu a potenciálně rozšířit síly nad úroveň roku 2022. Přestože Kreml ještě nerozhodl o budoucím uspořádání sil své armády, tento dokument zdůrazňuje krátkodobá politická rozhodnutí, příležitosti a omezení, která pravděpodobně budou formovat proces vojenské obnovy Ruska do roku 2030. Vzhledem k tomu, že antagonismus Kremlu vůči Ukrajině a Západu se zostřuje, bude kriticky důležité, aby tvůrci politik a válečníci v nadcházejících letech předjímali, monitorovali a reagovali na pokrok ruské vojenské obnovy.

Co je rekonstituce a jak o ní v praxi přemýšlet? Obecně řečeno, rekonstituce je proces, kterým je vojenská jednotka obnovena na dostatečnou úroveň bojeschopnosti poté, co utrpěla ztráty v boji. Rekonstituce se provádí doplněním jednotky personálem, vybavením a dalšími důležitými součástmi. Rekonstituce začíná během války a pokračuje v poválečném období, kdy vojenští a civilní lídři uskutečňují nákupy a náborové investice, aby obnovili válečné ztráty.

Rekonstituce by neměla být koncipována jako vojenská síla, která je v binárním stavu „rekonstituovaná“ nebo „nerekonstituovaná“, a ani by rekonstituce neměla být měřena pouze obnovou předválečných počtů personálu a vybavení. Konceptualizace rekonstituce takovým způsobem je příliš nepřesná na to, aby byla prospěšná pro stratégy a plánovače. Rekonstituce je proces opětovného získání bojových funkcí, dovedností a schopností, které umožní jednotkám provádět různé typy bojových misí.

Přesnější metoda hodnocení požadavků na ruskou rekonstituci a pokroku Kremlu k těmto cílům zahrnuje identifikaci nezbytných struktur sil a úrovní odbornosti ruských sil k plnění různých typů misí. Požadavky na obnovu se liší v závislosti na konkrétním scénáři konfliktu, ať už se jedná o omezenou mocenskou projekci do jiné sousední země, která není členem Severoatlantické aliance (NATO), druhý pokus o dosažení maximalistických invazních cílů pro Ukrajinu do roku 2022 nebo války proti NATO.

Během dvou let od úplné ruské invaze na Ukrajinu se Kreml rozhodl obnovit své síly, aniž by postavil ekonomiku na válečný základ. Učinil tak částečnou mobilizací, opravami vybavení, nákupem munice a zbraní ze zahraničí, nabídkou lukrativních finančních pobídek pro dobrovolné vojáky a maximalizací výroby ve stávajících továrnách na obranu. Kromě výroby dronů však počátkem roku 2024 výrobní kapacity zařízení stagnovaly. Rusko by mohlo marginálně zvýšit efektivitu systému snížením korupce a opětovným zdůrazněním inovací u určitých technologií, ale nevedlo by to k dramatickému nárůstu dostupných zdrojů.

Aby Rusko dosáhlo zásadně vyšší úrovně výroby zbraní nebo dostupnosti pracovních sil ve srovnání s úrovněmi z počátku roku 2024, musela by vláda aktivovat další mobilizační orgány, které by pravděpodobně ovlivnily jeho ekonomiku, trh práce a zapojení obyvatelstva do války, čímž by se země dostala do boje ještě na silnější válečné základně než v roce 2024. Až dosud kalkul a politická vůle Kremlu bránily Rusku v takovém kroku.

Zatímco přesná vize budoucí regenerované ruské armády se ještě nedostala do centra pozornosti, z nedávných debat a akcí je jasné, že ruské vedení zamýšlí rozšířit síly. Je také pravděpodobné, že získání bojových zkušeností zvýšilo odbornost armády. Rusko přesto čelí mnoha finančním a demografickým faktorům, které budou omezovat, jak daleko může do roku 2030 kvalitativně a kvantitativně vyrůst.

Klíčová zjištění

Dosud ruští vůdci mluví o svých bojových ztrátách na Ukrajině v eufemismech a své značné požadavky na regeneraci maskují tím, že je spojují s potřebou vyvážit expanzi NATO. To umožňuje úřadům ospravedlnit výdaje a vynutit si expanzi, aniž by připustily, že tyto vysoké požadavky většinou pramení ze ztrát na Ukrajině.

Rusko v krátké době obnovuje své síly tím, že renovuje starší vybavení za přijatelné ceny, mobilizuje personál a nabírá dobrovolníky. Většina ruského vybavení dodávaného do předních linií je repasovaná. Je vhodné pro potřeby vojáků, ale je kvalitativně horší než novější vybavení. Pokud budou ztráty na počátku roku 2024 pokračovat, Rusko riskuje, že v roce 2026 vyčerpá dostupné zásoby určitých typů zařízení ze sovětské éry.

Ruští vůdci mají několik možností, jak obnovit síly ve střednědobém horizontu (do roku 2030), a cesta, kterou si zvolí, bude určena prioritami Kremlu. Pokud má zásadní význam co nejrychlejší rekonstituce a rozšiřování sil, současné ruské úsilí o obnovu bude nedostatečné. V tomto případě budou ruští lídři pravděpodobně nuceni podniknout kroky, jimž se dosud bránili – například aktivaci dalších mobilizačních orgánů, aby posunuly společnost a ekonomiku k rozšíření domácí výrobní kapacity.

Pokud je řízení domácí stability a ekonomických problémů důležitější než rychlá rekonstrukce a rozšiřování sil, ruští lídři budou pravděpodobně i nadále přijímat riziko a vyrábět zařízení na současných kapacitních úrovních do roku 2024 nebo postupně rozšiřovat výrobu do začátku 30. let 20. století. Tato cesta je pro Kreml pravděpodobně schůdná pouze v případě, že konflikt na Ukrajině zamrzne nebo skončí a Rusko bude ochotno dočasně spoléhat na starší sovětské vybavení ze záloh, protože časem vyrobí nové vybavení.

V současnosti několik strukturálních faktorů omezuje rychlost výroby nového ruského vojenského vybavení. Prostor v ruských továrnách na obranu je velmi žádaný pro různé účely (nové stavby, opravy a export) a nelze jej snadno přeměnit na zvýšení nové domácí výroby, aniž by to vedlo k kompromisům. Kromě toho nelze ruskou výrobní kapacitu rozšířit o mnoho nad úroveň roku 2024, pokud nebudou postaveny nové továrny nebo ruští lídři nepřijmou riziko dočasného zastavení vývozu (což je nepravděpodobné) nebo zastavení výroby, zatímco továrny mohou být přestavěny a aktualizovány (což je neslučitelné s potřebnou mírou výroby k udržení válečných požadavků).

Mezi další metody rozšíření výroby obranného průmyslu patří rozšíření pravomocí k přeměně civilních továren na válečné výrobní továrny, což by bylo ukazatelem toho, že se v Rusku rozšiřuje mobilizace. Rusko by se mohlo rozhodnout dovážet obrněné vybavení z jiných zemí, i když by to znamenalo zásadní odklon od historických norem. Takový odklon by naznačoval, že Rusko není ochotno v krátkodobém horizontu přijmout riziko a plánuje pokračovat v útočné akci proti Ukrajině.

Rekonstituce personálu a odbornosti v poválečných letech bude pro Kreml rovněž složitou výzvou. Dopady války na udržení armády jsou v současnosti maskovány kvůli válečným politikám, které zakazují vojákům rezignovat. Rusko se uchyluje k poskytování vyšších mezd a sociálních výhod, aby přilákalo válečné rekruty, ale udržení těchto vysokých výdajů na hlavu v poválečném období by zvýšilo vnitřní tlak na již tak vysoký rozpočet na obranu.

Někteří úředníci požadují větší síly – až 1,5 milionu, ale zatím zůstává počet sil omezen na zvýšených 1,3 milionu. Rozšíření sil by vyžadovalo značné investice do výroby nového vybavení, nábor dalších vojáků z povolání ve společnosti, která si v poslední době zvykla na vysoké mzdy a drahé sociální nároky a výhody, a také do výstavby nové infrastruktury vojenských základen. Tyto výdaje by se shodovaly s tlaky na nákupy na již tak nafouklý rozpočet na obranu a již tak napjatou mužskou pracovní sílu.

Rusko má zejména velké nevyužité lidské zdroje, které dosud nebyly využity k obsazení válečného úsilí. Rusko příliš nesáhlo do svého velkého záložního důstojnického kádru a ani nezrušilo omezení týkající se typů pozic, které mohou ruské ženy zastávat ve vojenské nebo obranné průmyslové základně. Místo toho úřady zvolily jiná provizorní opatření, jako je zhuštění vojenského výcviku pro nové kadety nebo nábor z věznic nebo ze zahraničí, aby zaplnily své vojenské mezery a některá pracovní místa v obranném průmyslu. Změny těchto politik by byly ukazatelem toho, že Rusko hodlá rozšířit pracovní sílu ve vojenském nebo obranném průmyslu.

Přílišné utajování obětí a ztrát vybavení spolu s rozšířenými zákony o cenzuře, které omezují svobodu projevu v mnoha tématech souvisejících s ruskou armádou, pravděpodobně brání nebo narušují debaty o rekonstrukci. Kritika válečného úsilí, zejména vysokých nákladů na vybavení a pracovní sílu, je stále více tabuizována, kriminalizována nebo utajována. Takto uzavřené prostředí omezuje diskurs o rekonstrukci a budoucím designu ruské armády. Toto utajování, autocenzura a cenzura jsou také v rozporu se směrnicemi Kremlu ohledně zvýšení inovací v soukromém sektoru.

Skupiny nižších důstojníků a zkušených poddůstojníků (NCO) utrpěly ve válce nejtěžší ztráty, ale ti, kteří přežili, budou mít delší bojové zkušenosti a omezené formální vojenské vzdělání. Tato kombinace může v budoucnu vést k rychlým transformačním změnám v ruské armádě, pokud se zkušenosti přeživších podaří využít a široce zavést v poválečných letech.

Ruské preference pro větší síly nemusí být zcela slučitelné s jeho demografickou a finanční realitou a Kreml může zjistit, že není schopen nebo ochoten financovat větší profesionální stálou armádu. Vyvážení těchto preferencí a omezení může opět vést ke smíšenému systému připravenosti pro armádu, kde je udržována menší a finančně ovladatelná jednotka v aktivní službě ve výši 1 milionu spolu s rozsáhlou (a nyní v boji zkušenou) strategickou rezervou personálu a vybavení, které lze v případě potřeby mobilizovat. Tato cesta by Rusku umožnila udržet si větší silový potenciál bez vynaložení značných finančních nákladů a požadavků na infrastrukturu na udržování větších trvale připravených sil. Taková síla by připomínala návrat systému smíšené připravenosti z pozdní sovětské a bezprostřední postsovětské éry a byla by významným odklonem od postavení sil a vojenského myšlení za posledních dvacet let.

Ruská armáda má historické zkušenosti s využíváním lekcí získaných z válek a jejich uplatňováním v celé síle. Konkrétně může armáda čerpat ze zkušeností z období učení po 2. světové válce, kdy rychle přijala a rozšířila lekce v sovětské armádě. Formální vzdělávací organizace budou pravděpodobně založeny v bezprostředně poválečných letech, aby prováděly analýzy a šířily poznatky s cílem ovlivnit koncepty, operační umění a design sil. Tento proces bude znemožněn, pokud bude proces ohrožen kvůli politické citlivosti nebo nepravdivým zprávám.

