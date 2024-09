BBC: Výbuchy pagerů v Libanonu. Jaký to mělo vůbec smysl?

18. 9. 2024

čas čtení 13 minut

Moderátorka, BBC Radio Four, World at One, středa 18. září 2024, 13 hodin:

Nyní víme, že včera bylo v Libanonu zabito 12 lidí při výbuchu pagerů. Podle tamního ministerstva zdravotnictví jsou mezi nimi i dvě děti. Došlo také k velmi rozšířeným zraněním. Postiženo bylo 2800 lidí, z toho 200 lidé je v kritickém stavu. Jeden oční lékař v Bejrútu řekl BBC, že včera odoperoval více očí než za celou svou 25letou kariéru. Tisíce agentů Hizballáhu používaly staromódní pagery, protože je považovaly za bezpečnější než mobilní telefony. Všeobecně se však uvádí, že v určitém okamžiku jejich výroby do nich izraelská špionážní agentura Mossad umístila výbušniny. Zařízení nesla tchajwanskou značku, která však jakoukoli účast popírá s tím, že pagery vyrobila maďarská firma.

Právě včera v půl čtvrté odpoledne byla na jakýkoli aktivní pager odeslána zpráva, která vypadala, že pochází od vedení Hizballáhu. O několik minut později explodovaly. Doktorka Noah Osterová je lékařkou na pohotovosti v hotelu Dia de France, což je nemocnice v Bejrútu, a v době výbuchů měla službu:





Lékařka: „Takže včera to byl normální den, dokud nám ministr zdravotnictví neposlal zprávu o explozích, ke kterým dochází. Takže nás varovali, že budeme mít mnoho obětí. To nám vlastně dalo nějaký čas, abychom se připravili a připravili materiál, který budeme potřebovat. A pak začali přicházet pacienti. A přicházelo jich hodně. Během dvou nebo tří hodin jsme přijali celkem 80 pacientů. Takže to bylo velmi rychlé. Všechno se to odehrálo velmi rychle.“





Moderátorka: A jaká měli zranění?









Moderátorka: Dobře, abychom to pochopili, je to proto, že se jim spustil pager a oni ho vytáhli, aby se na něj podívali?





Lékařka: To je to, co předpokládáme, že se stalo. Takže jsme předpokládali, že se pager spustil, oni ho vytáhli z kapsy a snažili se přečíst zprávu. A právě tehdy došlo k výbuchu. Prsty byly utrženy a stejně tak byly zraněny i oči. Také jsme viděli několik pacientů se zraněními na stehnech a břiše, takže jsme si mysleli, že to jsou ti, kteří si nevzali pager do ruky a bohužel jim vybuchl v kapse.





Moderátorka: Podle toho, co jsme pochopili, šlo o relativně malé množství výbušniny, ale napáchala obrovské škody.





Lékařka: Přesně tak. Měli jsme také několik pacientů, kteří měli krvácení do mozku, což svědčí o tom, že dopad musel být opravdu, opravdu velký. Tak mladí, mladí muži, aby měli krvácení do mozku.





Moderátorka: A pacienti byli obvykle jak mladí muži ?





Lékařka: Ano. Obvykle to byli mladí muži ve věku 20 až 30 let. Některé děti byly také zraněny, ale děti jsme v naší nemocnici nepřijímali, přijímali jsme mladé muže.







Moderátorka: A je to dnes mnohem klidnější?





Lékařka: Dnes je na pohotovosti klid. Ano, je to klidné. Pořád máme dva nebo tři zraněné pacienty. Ale oční oddělení, to je zahlcené pacienty, ortopedické oddělení i ORL, to je stále obsazené. Včera pracovali do tří nebo čtyř hodin ráno a dneska zase od sedmi hodin. Začali s operacemi velmi brzy a nyní jsou stále všichni pacienti zády k sobě.





Moderátorka: Je to takový neobvyklý způsob, jak útočit na lidi. Jaký je pocit v Libanonu z toho, co se stalo?





Lékařka: Nevíme, jak se máme cítit. Upřímně řečeno, jak víte, zažili jsme toho v Libanonu hodně, ale ten pocit nestability, že nikdy nevíme, co bude dál. Včera jsme přišli do práce. Byl to normální den a pak jsme tu zůstali až do bůhvíkolikáté hodiny. Je to opravdu ta nestabilita, že se dějí nečekané věci. Je to opravdu zneklidňující.





Moderátorka: To byla doktorka Noah Oster. Byla to zřejmě obava, že Hizballáh objevil kompromitované pagery, které přiměly Izrael ke spuštění včerejšího útoku. Alespoň to řekl jeden americký představitel zpravodajskému webu Axios. Náš diplomatický zpravodaj Paul Adam se k nám připojuje z Jeruzaléma. A Paule, co nyní víme o původním záměru celé té výbušniny v pagerech? Jaký byl původní plán?





Reportér: No, samozřejmě, protože Izrael nepřiznal, že je za to zodpovědný, ani o tom nic nepopsal, musíme se prostě jen dohadovat, co za tím bylo. Zjevně se jednalo o jakousi variantu soudného dne. Schopnost způsobit naprostý chaos na celém území. Hizballáh oslepit, doslova, jak jste již v některých případech slyšeli, ale také tak trochu obrazně, pokud jde o poškození jeho komunikační infrastruktury, těchto pagerů, které jednotlivci z Hizballáhu používali k přijímání toho, co považovali za bezpečnou komunikaci. Takže to bylo zjevně určeno k tomu, aby to bylo použito v okamžiku největšího nebezpečí jako předehra k nějaké větší izraelské operaci v jižním Libanonu, jak varovali různí vládní představitelé, nebo kdyby Izrael cítil, že se Hizballáh chystá zahájit něco velkého a chtěl prostě narušit organizaci, to není něco, co můžete udělat dvakrát. Použijete ji jednou, v okamžiku nejvyšší potřeby, a zdá se, že včerejšek takovým okamžikem nebyl.





Moderátorka: A lidé, o kterých víme, že byli postiženi, kdo to byl? Jsou to, myslím, relativně nedávní agenti Hizballáhu? Víme, v jakém okamžiku se tyto stránky dostaly do Libanonu?









Reportér: Myslíme si, že to bylo v posledních několika měsících a nová várka pagerů, částečně proto, že zejména v posledním roce vedení Hizballáhu nabádalo své lidi, aby používali pagery, nepoužívali mobilní telefony kvůli historické zranitelnosti, kterou představují, Pokud jde o to, kdo je měl u sebe, tak nahoru a dolů po celém řetězci. A když si uvědomíte, že íránský velvyslanec v Libanonu byl sám zraněn jedním z nich. Vyvstává tak dráždivá možnost, že měl u sebe jeden z těch pagerů, a tak se předpokládá, že je s nimi spojen, nebo dokonce je člen Íránských revolučních gard. Šlo tedy o neuvěřitelně rozšířený jev, který bude mít za následek obrovské poškození morálky Hizballáhu. Samozřejmě to má jakýsi mrzačící účinek na jeho lidské zdroje a také katastrofální účinek na jeho organizaci a oni se teď budou horečně snažit zjistit, jak se to stalo a jestli jsou v jejich řadách špioni.





Moderátorka: No, a také si lze představit, že uvažují jak na to reagovat.





Reportér: Myslím si, že zjevně jsou odhodláni a možná něco uslyšíme od vůdce Hizballáhu, Hasana Nasralláha, až zítra promluví a už jsme slyšeli hrozby nějakou odvetou, jestli jsou schopni to udělat teď, je trochu sporná otázka. Mám podezření, že tam bude hodně vnitřního úklidu a lidé se budou ohlížet přes rameno a snažit se pochopit, kde jsou bezpečnostní trhliny, a to by mohlo znamenat, že jejich schopnost odpovědět Izraeli, protože, přiznejme si to, všichni předpokládáme, že to bylo dílo Izraele, že, víte, ten okamžik přijde. Ale to může být ještě trochu daleko.





Moderátorka: To byl Paul Adams. Děkuji.

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken je dnes v Egyptě, kde se setlkal s prezidentem Sísím. A jen krátce naším pořadem měl tiskovou konferenci se svým egyptským protějškem. Výbuchy v Libanonu nebyly zmíněny v projevu ani jednoho z politiků, ale Blinken dostal od tisku otázky týkající se rozšiřování operací Izraele a poskytl tuto odpověď:





Blinken: Spojené státy o tom nevěděly, ani nevědí. do těchto incidentů nejsou zapojeny a stále shromažďujeme informace a fakta. Obecně řečeno jsme se vyjádřili velmi jasně a zůstáváme u toho. O tom, že je důležité, aby se všechny strany vyhnuly jakýmkoli krokům, které by mohly dále eskalovat konflikt, který se snažíme vyřešit v Gaze, aby se rozšířil na další fronty, není zjevně v zájmu nikoho ze zúčastněných, aby se tak stalo.





Ve studiu je se mnou bývalý ministr pro Blízký východ a pracovník Královského institutu Spojených služeb Alistair Burt.





Mám pocit, že Anthony Blinken to řekl už mnohokrát. "Musíme se vyhnout eskalaci." Očekáváte, že to nyní vyvolá nějakou formu eskalace?

Alistair Burt: No, pokud by mělo dojít k eskalaci, dalo by se očekávat, že ji vyvolá atentát na Ismaela Haniera v Teheránu nebo útoky na velitele Hizballáhu v samotném Bejrútu. A přestože to hrozilo, nikdy k tomu nedošlo. Ale samozřejmě si z toho nemůžete vzít žádné uklidnění, protože dokud není odveta, tak není. Takže prostě nevíme. Myslím, že mnoho lidí uznává, že Izrael prokázal svou technologickou sílu a odhodlání bojovat proti nepříteli. Ale pak si říkám, no a co dál? Jaký to mělo smysl a co bude dál? Víme, že v Izraeli se ozývá mnoho hlasů, jak říkal Paul Adams, které říkají, že jediným způsobem, jak se vypořádat s Hizballáhem, je pořádný úder. Stejně tak existuje mnoho hlasů, které radí k opatrnosti. Takže v této konkrétní fázi prostě nevíme.





Moderátorka: Co je mimořádné, je ta technologická zdatnost. Bezpečnostní služby, pravděpodobně po celém světě, se nyní budou dívat na své vybavení a přemýšlet.





Moderátorka: Dobře, jak tedy odpovíte na otázku, kterou jste položil? O co šlo? Proč to Izrael udělal?







Moderátorka: Ale slyšeli jsme tam od Anthonyho Blinkena, že o tom nevěděli. A co se teď bude dít mezi USA a Izraelem?





Alistair Burt: To, co se děje, jak víme, už nějakou dobu, je odhodlání říct, že by nemělo dojít k další eskalaci. Nelze zcela dosáhnout cílů v Gaze, tedy zcela eliminovat Hamás, bez dalších významných ztrát na životech, nedošlo k žádnému významnému návratu rukojmích jinak než vyjednáváním. Určitě nastal čas a já si dovedu představit, že už existují zpětné kanály do Íránu a budou pracovat v Bejrútu, kde byl nedávno Anthony Blinken a další americký vyslanec. Lze nabádat k uklidnění situace. Ale pokud nedojde ke skutečnému diplomatickému pokroku, vše, co se děje na každé straně, kupí čas do příště, a pak dříve či později příště dojde k všeobjímající katastrofě. A já si dovedu představit, že Spojené státy a my a další spojenci budou naléhat na obě strany, aby neriskovaly, protože pak jsme všichni v průšvihu.





V 99 % měli všichni utržené prsty. Měli poraněné obě ruce a také poraněné oči. Takže u všech jsme viděli stejná zranění, stejný vzorec zranění.Dovedu si to představit. Víme, že bezpečnostní služby pro jistotu neustále všechno prověřují, ale tohle bude pro mnohé překvapením, ale jak jsme viděli, má to i lidské důsledky. Nebylo to namířeno jen proti operativcům Hizballáhu. Postihlo to i jiné lidi, a to mnohé z nich. Takže to vyvolá tuto otázku nevybíravého útoku. Nicméně Hizballáh je samozřejmě teroristická skupina, jak ji vnímáme my, a rozhodně je to skupina, která útočí na Izrael a má odhodlání to dělat. Ale všechny tyhle !útoky na oplátku" nemají smysl, pokud si jedna strana nezajistí řádnou převahu nad druhou, a nemá to smysl, pokud nemusí dojít k řádnému jednání, které by ukončilo konflikty v regionu. Jinak se dříve či později stane něco horšího.Pokud chtěl Izrael dát Hamásu další signál, že jakákoli jeho myšlenka na vyvolání útoku na Izrael je zbytečná, Izrael o ní bude vždy vědět, vždy jí bude moci čelit. V souvislosti s tím dával velmi jasný vzkaz, stejně jako to udělal Íránu, že Izrael je schopen udeřit kdekoli, nicméně tento vzkaz známe, otázkou je, co se stane dál, pokud je toto předzvěstí nikoli útoku, ale dalšího kola jednání. Pokud má Izrael pocit, že začal být úspěšný ve svých cílech v Gaze, s tím, že se vypořádal s Hamásem v Rafáhu, jak bylo. tvrzeno, možná místo otevření další vojenské fronty, možná je čas otevřít diplomatickou frontu. To by bylo překvapení, ale to by bylo důležité.