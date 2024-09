Channel 4 News: OSN varuje před katastrofou na Blízkém východě

23. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 22. září 2024: OSN varuje před katastrofou na Blízkém východě a vyzývá všechny strany ke zdrženlivosti, protože Izrael pokračuje v intenzivním bombardování jižního Libanonu. Zatímco Hizballáh vypálil přes noc na severní Izrael 150 raket, řízených střel a bezpilotních letounů, z nichž většinu zachytila izraelská protivzdušná obrana, izraelský premiér Binyamin Netanjahu prohlásil, že jeho armáda zasadila Hizballáhu řadu těžkých úderů, které si Hizballáh nikdy nedokázal představit, a že brzy mu to dojde. náš zpravodaj Paul McNamara se k nám nyní připojuje živě z Bejrútu. Paule? OSN varuje před katastrofou na Blízkém východě a vyzývá všechny strany ke zdrženlivosti, protože Izrael pokračuje v intenzivním bombardování jižního Libanonu. Zatímco Hizballáh vypálil přes noc na severní Izrael 150 raket, řízených střel a bezpilotních letounů, z nichž většinu zachytila izraelská protivzdušná obrana, izraelský premiér Binyamin Netanjahu prohlásil, že jeho armáda zasadila Hizballáhu řadu těžkých úderů, které si Hizballáh nikdy nedokázal představit, a že brzy mu to dojde. náš zpravodaj Paul McNamara se k nám nyní připojuje živě z Bejrútu. Paule?











Reportér: Ano, rakety a spousta jich létala oběma směry a byla to jedna z nejtěžších nocí bombardování od začátku této války. A co je pro Hizballáh klíčové, nejenže vypálil obrovské množství raket, ale vypálil je i jižněji, hlouběji do Izraele než kdykoli předtím. Ve skutečnosti nezasáhli žádná velká města, což by znamenalo riziko dalšího rozšíření a eskalace této války. Mnozí však doufají, že jim to bude stačit k tomu, aby to prezentovali jako performativní akt odplaty po tomto ponižujícím týdnu plném vybuchujících pagerů a zavražděných vysokých velitelů.





Vůdce zabit, hnutí zraněno. Tisíce lidí přišly oplakávat ztrátu Ibrahima Achila, vysokého velitele Hizballáhu, který měl na starosti přeshraniční operace, do Izraele. V pátek si Izrael přišel pro odplatu. Zasáhl obytný blok, v němž měl jednání, a připravil o život 49 lidí, mezi nimi nejméně 10 civilistů a tři děti. Nebyly to však životy těch, kteří jsou dnes oplakáváni. Toto město je zvyklé na pohřby členů Hizballáhu, ale tento je ve větším měřítku. Účastníci velkolepější, vlivnější, protože Ibrahim Achil byl důležitý. Ale s tímto významem přichází nejen vojenský úspěch pro Izrael, ale také symbolický úspěch. Včera v noci se nebe nad jižním Libanonem rozzářilo. Izraelská letadla podnikla neúnavný nálet, jedno z nejtěžších bombardování od začátku bojů v loňském roce.





Na těchto záběrech, které zveřejnily IDF, se hovoří o úderu na odpalovací zařízení Hizballáhu a "teroristickou infrastrukturu."





Netanjahu: "V posledních dnech jsme Hizballáhu zasadili řadu úderů, o kterých se mu ani nesnilo. Pokud Hizballáh toto poselství zatím nepochopil, slibuji vám, že mu to dojde."







Reportér: Rakety však létaly oběma směry. Toto jsou rakety Hizballáhu zničené v polovině letu izraelskými stíhačkami. Mnohé z nich však našly svůj cíl. Na Izrael bylo vypáleno 150 raket, řízených střel a bezpilotních letounů, uvedly IDF. Šlo o větší a dalekosáhlejší palbu než předchozí útoky, o demonstraci síly Hizballáhu po ponižujícím týdnu, který ho stál velitele a sebevědomí. Tato rodina v izraelském městě Kirjat strávila ráno v protiatomovém krytu.





Izraelec: "Bydlím 100 metrů odtud. Běžel jsem sem bez bot, bez košile, jen v kalhotách a všechno hořelo. Spolu s ostatními jsme se snažili oheň zvládnout, ale nepodařilo se nám to."





Ale tohle je konflikt na více frontách. Až do 11:00 dopoledne to byla škola ve městě Gaza, která poskytovala útočiště vysídleným rodinám, uvedli palestinští zdravotníci. Izrael tvrdil, že z tohoto komplexu operují militanti, což z něj činí legitimní cíl pro letecký útok, a nyní je 7 lidí mrtvých. Zatímco v Gaze pokračuje válka, Izrael nyní zvažuje, jakou zkázou zasáhnout Libanon.