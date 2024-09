Channel 4 News. Izraelské nálety zabily v Libanonu 492 lidí, 1645 lidí zranily

24. 9. 2024

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 23. září 2024, 19 hodin: Izraelské nálety zabily v Libanonu 356 lidí, tisíce lidí uprchly a vzrostly obavy z vypuknutí války.

Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabily izraelské síly v Libanonu za jediný den 492 lidí, z toho do pondělka odpoledne nejméně 39 žen a 21 dětí, což je nejsmrtelnější útok v zemi za poslední desetiletí. Tisíce lidí v panice uprchly z jihu Libanonu, když jim izraelská armáda poslala telefonické zprávy s výzvou k odchodu. Obyvatelé přemýšleli, kam. Izrael tvrdí, že se zaměřil na místa spojená s bojovníky Hizballáhu podporovanými Íránem, USA sdělují, že do regionu posílají další vojáky. Íránský prezident obvinil Izrael, že klade pasti, aby ho přiměl k regionální válce. Už začala?









Stovky mrtvých a více než 1000 zraněných - Libanon zažil nejsmrtonosnější den konfliktu za téměř dvě desetiletí pod intenzivním izraelským bombardováním. V posledních několika hodinách provedl Izrael podle svých slov cílený útok na velitele Hizballáhu v Bejrútu, který byl jedním ze série úderů izraelské armády v průběhu celého dne. Po celé zemi, včetně severovýchodního města Baalbek a okresu Hamal, jakož i údolí Bekaa, bylo napadeno více než 90 vesnic v okolí třetího největšího města v zemi, Sidonu a jižního města Thaya poblíž izraelských hranic. Náš zpravodaj Paul McNamara je dnes večer v Bejrútu a přináší nejnovější informace, Paule.





Reportér: Rozsah tohoto konfliktu, rozsah cílů, se rozšiřuje. Nezapomeňte, že původním cílem Izraele bylo dostat Izraelce zpět do jejich domovů. Tisíce Izraelců musely opustit své domovy v severním Izraeli kvůli raketám Hizballáhu odpalovaným z jihu Libanonu. Rozsah cílů se rozšířil. Nyní jsou to trestné útoky, byly zasaženy bašty Hizballáhu na severovýchodě zde v Bejrútu, bašta na jihu Bejrútu. Hizballáh také rozšířil okruh svých cílů a jednou vypálil rakety na Haifu, izraelské přístavní město. Dochází zde k rozšiřování konfliktu. Dochází k eskalaci, ale to neznamená, že plnohodnotná válka je nevyhnutelná. Existuje mnoho důvodů, proč ani jedna strana nechce zabřednout do pozemní války, ale v tuto chvíli ani jedna strana neustupuje.





Rakety padají neúprosně. Město za městem na jihu Libanonu zasypávané izraelskými raketami, což se nyní stalo nejsmrtonosnějším dnem konfliktu v zemi od války v roce 2006. S bombardovanými městy na jihu se bombardování rozšířilo na sever, jak tisíce lidí prchaly.



„Nasedli jsme do auta a prostě jsme jeli,“ říká. Nevíme, co se dělo za námi. Mířili jsme do Bejrútu.“





Je to hromadná evakuace, narychlo a bez času na přípravu. Ale hned ráno, ještě než začal nálet, se nemocnice Rafíka Harírího v Bejrútu už připravovala na to, co ji může čekat, na přípravy, z nichž některé probíhaly tři patra pod zemí v jejich suterénu.





V těchto prostorách se nachází jednotka intenzivní péče.





Byly všechny tyto prostory právě otevřeny?





Včera ano. Nyní sem dáváme věci na místo.





Doufám, že o tomto víkendu, tento víkend budeme hotovi.





Máme dole v suterénu kompletní pohotovost. To je dobré. Protože máme ve stěnách zásuvky na kyslík, máme odsávání. Máme anestezii, máme všechno.





Tady, jak je to drahé?





Tohle všechno je velmi drahé.





Máte tolik peněz nazbyt?





Ne, my si půjčujeme.





Reprotér: Nesmírné množství času, úsilí, peněz, které tato nemocnice nemá, bylo vynaloženo na eventualitu, která se, jak doufají, nikdy nestane jejich realitou. Ale přes všechnu jejich naději, i za tu dobu, co jsme tady, došlo k náletům na jižní Libanon a na oblast severovýchodně odtud. Letecké údery, jejichž četnost se jen zvyšuje, které přišly s varováním, i když krátkým. Izraelské obranné síly poslaly telefonům na jihu Libanonu textovou zprávu, že dnes ráno přijdou letecké údery, jejichž cílem jsou domy, které podle nich ukrývají zbraně Hizballáhu.





Netanjahu: Celkem bylo zasaženo asi 800 cílů pro ty, kteří to ještě nepochopili, chci objasnit politiku Izraele. Nečekáme na hrozbu. Očekáváme ji kdekoli a kdykoli na jakémkoli místě. Likvidujeme vysoké úředníky, likvidujeme teroristy, likvidujeme rakety a ještě toho bude víc.





Reprotér: Odpoledne už do Bejrútu přicházeli čerství uprchlíci z jihu. Dnes ráno byla v této budově škola. Nyní je to úkryt pro ty, kteří utíkají před válkou. Zatím jich sem dorazilo více než 300. Očekává se, že se jejich počet ještě zvýší a od zítřka budou všechny školy, univerzity a školky v celé zemi uzavřeny. Před dnešním dnem již více než 100 000 lidí uprchlo před izraelskými raketami a ze svých domovů na jihu země, jako tato rozzuřená žena.





0

142

Dnes večer, stejně jako minulý pátek, Izrael bombardoval hustě obydlenou baštu Hizballáhu v jižním Bejrútu. Cílený útok Izrael vyhlásil na vysokého představitele štábu. S tím vším se stále hlasitěji ozývá bubnování na buben války, kterou lidé nechtějí.