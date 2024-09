Vladimir Putin zase varuje Západ, že zváží použití jaderných zbraní

26. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Pozn red. Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs řekl ve středu v rozhovoru pro Channel 4 News: Rusko trochu známe a víme, že obvykle, když mluví o eskalaci a podněcování nějakého strachu, mají nějaké slabiny. Takže z tohoto pohledu nevidím vážné riziko eskalace.



Zatím nejsilněji se Putin vyslovil proti tomu, aby Ukrajina mohla odpalovat rakety dlouhého doletu na ruské území



Zelenskyj varuje před hrozbou Ruska v OSN, zatímco Putin stupňuje jadernou rétoriku





Vladimir Putin vystupňoval svou jadernou rétoriku a skupině vysokých představitelů řekl, že Rusko zváží použití jaderných zbraní, pokud bude napadeno jakýmkoli státem s konvenčními zbraněmi.



Jeho výroky zazněly ve středu během setkání s mocnou ruskou bezpečnostní radou, kde také oznámil změny v jaderné doktríně země.



Tytovýroky znamenaly dosud nejsilnější varování Ruska Západu, aby nedovolil Ukrajině provést hloubkový úder na ruské území pomocí západních raket dlouhého doletu.



Rusko trochu známe a víme, že obvykle, když mluví o eskalaci a podněcování nějakého strachu, mají nějaké slabiny. Takže z tohoto pohledu nevidím vážné riziko eskalace.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již několik měsíců žádá o povolení používat britské rakety Storm Shadow a rakety Atacms americké výroby k zasahování cílů hlouběji uvnitř Ruska.



Putin prohlásil, že Rusko zváží použití jaderných zbraní, pokud Moskva obdrží „spolehlivé informace“ o zahájení masivního odpalu raket, letadel nebo bezpilotních letounů proti ní.



Putin rovněž varoval, že jaderná mocnost, která by podpořila útok jiné země na Rusko, by byla považována za účastníka agrese, a vyslovil tak chabě zastřenou hrozbu Západu v době, kdy zahraniční představitelé nadále zvažují, zda povolit Ukrajině použití zbraní dlouhého doletu.



Putin uvedl, že tato vysvětlení jsou pečlivě kalibrovaná a odpovídají moderním vojenským hrozbám, kterým Rusko čelí. „Vidíme, že moderní vojenská a politická situace se dynamicky mění, a musíme to brát v úvahu. Včetně vzniku nových zdrojů vojenských hrozeb a rizik pro Rusko a naše spojence,“ řekl.



Náčelník Zelenského štábu Andrij Jermak novou jadernou doktrínu odmítl: „Rusko již nemá žádné nástroje k zastrašování světa kromě jaderného vydírání. Tyto nástroje nebudou fungovat.“



Několik vlivných zahraničněpolitických jestřábů již dříve naléhalo na Putina, aby zaujal vůči Západu asertivnější jaderný postoj a snížil práh pro použití jaderných zbraní s cílem odradit Západ od poskytnutí přímější vojenské podpory Ukrajině.



Současnou doktrínu stanovil Putin v červnu 2020 v šestistránkovém výnosu.



V prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu se Putin často odvolával na moskevský jaderný arzenál, který je největší na světě, a opakovaně se zavazoval, že k obraně Ruska použije všechny nezbytné prostředky.



Později se zdálo, že svou rétoriku zmírnil, ale představitelé blízcí ruskému prezidentovi nedávno varovali země NATO, že riskují vyprovokování jaderné války, pokud dají Ukrajině zelenou k použití zbraní dlouhého doletu.





Počátkem tohoto měsíce Putin prohlásil, že Západ bude s Ruskem přímo bojovat, pokud takové povolení Ukrajině udělí - a že Rusko bude nuceno přijmout „příslušná rozhodnutí“, aniž by upřesnil, o jaká opatření by se mohlo jednat.









