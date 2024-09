27. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Toto je místo izraelského leteckého útoku na Libanonské hoře. Zahynulo šest dětí, tři ženy a jeden muž, známý taxikář. Zasaženy byly tři rodiny, dvě z nich, všechny ženy a děti, uprchly před bombardováním den předtím.

"To the people of Lebanon, we are not at war with you." - Benjamin Netanyahu https://t.co/3lHXRYqGxI