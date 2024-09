Klientelismus v české politice

Mnozí z nás jsou unavení a rezignovaní, projevilo se to i u voleb do krajů a do Evropského parlamentu. A není divu. V roce 2021 nám vládní strany například slibovaly, že nepůjdou do koalice s populisty ani extremisty a zastaví unášení státu Andrejem Babišem. Deagrofertizace důsledně neproběhla a roste podezření, že vlivy Agrofertu na stát jsou nahrazovány vlivy jiných finančních skupin. V ODS sílí hlas ke společné vládě s ANO.



Zbývá nám rok do parlamentních voleb. V sousedním Slovensku sledujeme, jak během pár měsíců proběhl rozklad demokracie a posun k autoritářství. Tento scénář nám je výstrahou. Babiš ani Okamura se netají tím, že Ficova politika je pro ně inspirací. A my proto nesmíme dopustit, aby tyto ambice přetavili ve skutečnost.

Ve stínu událostí tohoto týdne se situace může zdát bezvýchodná. Nesmíme se tím ale nechat odradit a nahrát tak populistům a extremistům, kteří se zajisté budou krizi snažit otočit ve svůj prospěch a nahnat politické body do sněmovních voleb. Nazrál čas společně se sejít a postavit se za demokracii. Brzy se Vám ozveme s místem a datem konání.

Děkujeme, že jsme v tom společně.

Mariana Novotná Nachtigallová Předsedkyně Milionu chvilek pro demokracii