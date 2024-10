Vláda si bere oběti jako rukojmí

Tlačit dnes přehradu Nové Heřmínovy je zneužití obětí povodní

3. 10. 2024 / Boris Cvek

Krnov (a spolu s ním Opava a všechny obce na toku řeky Opavy) měl být před povodněmi dávno ochráněn. Na tom se všichni shodují. Shoda není na tom, jak to udělat. Kromě toho stát zoufale není schopen realizovat klíčové projekty, jako jsou dálnice, železnice, energetická infrastruktura – a také přehrady. To ale nyní ponechám stranou.

Letošní strašlivá povodeň by neměla sloužit k tomu, aby stát tlačil svou variantu řešení, jak to dělá ministr Výborný. Vzal si oběti povodní za rukojmí, aby je zneužil k tomu, že prostě musí být vybudována přehrada Nové Heřmínovy. Za všechno můžou přece ekologové či dokonce ekoteroristé. Ti bránili vzniku přehrady. Jednak ale nejsou to jen oni, ve skutečnosti jde hlavní odpovědnost za neschopností státu, jednak je třeba říci, že oni navrhovali jiná řešení, která mají odbornou podporu.

Dalo by se to také pojmout tak, že kdyby stát dal na ekology, kdyby realizoval jejich návrhy, Krnov by byl uchráněn. Nejhorší selhání státu spočívá, pokud jde o povodně na řece Opavě, v tom, že nezajistil jasné odborné vypořádání námitek a tlačí jen jednu, dost možná nesmyslnou, variantu. Nota bene musíme stále více dbát na to, jaká varianta bude rychlá, levná a efektivní. Nemá přece jít o vylévání miliard do soukromého byznysu, ale o ochranu lidí. Nebo ne? Kdyby ministrovi Výbornému a dalším představitelům státu opravdu záleželo na ochraně Krnova, začne tím, že se musí rychle, objektivně a transparentně vypořádat námitky ekologických organizací. Zneužít letošní tragédie v tlačení jedné dogmatické varianty je něco nejen odporného, ale hlavně podrývající základní důvěru ve stát, která je už tak velmi slabá. Nejen že neumí stavět, ale neumí se ani vypořádat s námitkami. Ministr Výborný tvrdí, že přehrada Nové Heřmínovy by mohla být dokončena už v roce 2033, stavět by se prý mělo začít v roce 2027. Měl by veřejnost přesvědčit, že je to opravdu ta nejlepší a nejrychlejší varianta. K tomu článek Seznam Zprávy.

