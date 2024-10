Promiňte, ale tupost českých politiků je neuvěřitelná

4. 10. 2024 / Jan Čulík

Opravda mě zaráží tahle neuvěřitelně zabedněná propaganda vládnoucích českých politiků. Kdy se probudí ze sedmdesátek?







Ohledně důchodů máme dvě možnosti.



Nedělat nic, což nevyhnutelně vede ke státnímu bankrotu. Anebo se podívat pravdě do očí a učinit důchodový systém dlouhodobě udržitelným.



Asi nemusím říkat, kterou cestou jsme se vydali my. Děkuji všem, kteří nás v tom podporují. 🙏 pic.twitter.com/zJxBGgqO1b — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 3, 2024

Co je to za neuvěřitelnou hloupost? Markéta Pekarová Adamová nikdy neslyšela o umělé inteligenci? Očekává se, že do pěti let převezme umělá inteligence práci asi deseti procent obyvatelstva, jak si asi Pekarová Adamová myslí, že to bude vypadat v roce 2050?



Je velmi pravděpodobné, že v roce 2050 už vůbec nikdo pracovat nebude, a hodnoty bude vytvářet umělá inteligence. Jestliže lidi nebudou pracovat, jak je zřejmé, nebudou mít příjem z vlastní práce a celý systém ekonomiky se bude muset přepracovat. Lidi budou muset mít nárok na všeobecný příjem pro všechny z hodnot, které bude generovat umělá inteligence. Představa, že by se měl prodlužovat odchod do důchodu, je v tomto kontextu naprosto směšná.

Ano, je jasné, že nikdo dosud neví, jak to bude vypadat. Ovšem předpokládat, že situace bude v roce 2050 vypadat co do struktury zaměstnanosti a výroby stejně jako v roce 1970 je neuvěřitelně tupá. Klobouk dolů před Pekarovou Adamovou, to je opravdu rekord hlouposti. Vážně se o těchto věcech v ČR seriozně nediskutuje?



