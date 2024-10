Izrael zahájil intenzivní vlnu náletů na 120 (!) míst v Libanonu

7. 10. 2024

čas čtení 7 minut





Podle izraelské armády bylo při útoku na cíle na jihu země použito 100 letadel, zatímco izraelské operace se rozšiřují na více frontách





Izrael v pondělí zahájil intenzivní vlnu náletů na jižní Libanon, přičemž podle izraelské armády během jediné hodiny zaútočilo 100 letadel na přibližně 120 objektů.



Arabský mluvčí IDF vydal naléhavé varování libanonským civilistům, aby se až do odvolání vyhýbali pobytu na pláži nebo na lodích na pobřeží od řeky Awali směrem na jih. Izrael v pondělí zahájil intenzivní vlnu náletů na jižní Libanon, přičemž podle izraelské armády během jediné hodiny zaútočilo 100 letadel na přibližně 120 objektů.Arabský mluvčí IDF vydal naléhavé varování libanonským civilistům, aby se až do odvolání vyhýbali pobytu na pláži nebo na lodích na pobřeží od řeky Awali směrem na jih.





Vlna úderů přišla v době, kdy si Izraelci připomínali výročí loňských útoků Hamásu ze 7. října, které byly spouštěčem rok trvající eskalace války v regionu.



IDF v pondělí rovněž oznámily, že na severu Izraele vyhlásily novou uzavřenou vojenskou zónu, již čtvrtou uzavřenou oblast od zahájení pozemní invaze, která se táhne východně od pobřeží Středozemního moře.



„Tyto cíle patřily různým jednotkám teroristické organizace Hizballáh, včetně regionálních jednotek jižní fronty Hizballáhu, sil Radwan, raketových a raketových sil a zpravodajského ředitelství,“ uvedly IDF v prohlášení.



„Tato operace následuje po sérii úderů zaměřených na oslabení velení, řízení a palebných schopností Hizballáhu a na pomoc pozemním silám při dosahování jejich operačních cílů.“



V době, kdy po celém Izraeli probíhaly vzpomínkové akce, pokračovalo násilí na několika frontách a Izrael také rozšířil svou pozemní operaci v Libanonu, přičemž se do bojů zapojily prvky třetí divize.



Uprostřed jasných důkazů o tom, že Izrael rychle zvyšuje své vojenské operace proti četným zástupcům spojeným s Íránem, vypálil Hamás rakety z Gazy, což se shodovalo se vzpomínkovými akcemi, a vyhrožoval, že bude pokračovat v „dlouhé a bolestivé opotřebovací válce“ proti Izraeli.



Schopnost Hamásu odpalovat rakety, ačkoli je masivně omezena 12 měsíci ničivé izraelské ofenzívy, která si vyžádala více než 41 000 palestinských životů, trvá navzdory pravidelným prohlášením IDF, které tvrdí, že skupina je fakticky poražena.



Navzdory rychle se zvyšujícímu tempu izraelských vojenských operací pokračoval Hizballáh během dne v odpalování desítek raket na Izrael, zatímco balistická raketa vypálená jemenskými Húsíi byla s příchodem večera sestřelena.



Obavy z širší regionální eskalace, v neposlední řadě z očekávané „významné“ odvety, jíž Izrael vyhrožuje za rozsáhlý raketový útok Íránu z minulého týdne, podtrhlo oznámení Spojeného království, že stáhlo rodinné příslušníky diplomatů v zemi.



„Jako preventivní opatření v důsledku eskalace v regionu byli dočasně staženi rodinní příslušníci zaměstnanců britského velvyslanectví,“ uvádí se na webové stránce ministerstva zahraničí s cestovními doporučeními pro Izrael. „Naši zaměstnanci zůstávají.“



Vzhledem k očekávání, že Izrael by mohl kdykoli zahájit rozsáhlou odvetu proti Íránu, Teherán zopakoval vlastní naléhání, že odpoví na jakýkoli izraelský útok na svém území.



V Libanonu, kde Izrael trval na tom, že jeho týden trvající pozemní operace měla být „omezená“ a „cílená“, se nyní do bojů zapojily prvky tří divizí poté, co IDF ve svém prohlášení uvedly, že se jejich 91. divize v noci připojila k pozemnímu vpádu.



Snímky z nočního vidění zveřejněné v pondělí ukázaly kolonu pěchoty, která se přesouvala do Libanonu s těžkými batohy a spacími podložkami, což naznačuje, že se jedná o více než jen krátký nájezd.



Podle prohlášení byly síly divize během posledních dvou týdnů přesunuty do severního Izraele a připojily se k jednotkám z 36. a 83. divize, které se již zapojily do bojů v Libanonu.



Rozšiřující se konflikt hrozí dalším vtažením Spojených států, které Izraeli poskytly zásadní vojenskou a diplomatickou podporu. K dálkovým úderům na Izrael se přidaly i militantní skupiny v Sýrii, Iráku a Jemenu, které jsou spojenci Íránu.



V neděli pozdě večer zasáhla předměstí Bejrútu nová série náletů, zatímco Izrael rovněž zintenzivnil bombardování severní části Gazy a v souvislosti s obnovenými vojenskými operacemi vyzval k evakuaci severní části území.



V jižním Libanonu zabil izraelský úder nejméně 10 hasičů, což je podle libanonského ministerstva zdravotnictvnejnovější ze série úderů, při nichž zahynuly desítky lidí, kteří poskytovali první pomoc.



Uvedlo, že se nacházeli v budově obecního úřadu v jižním městě Baraachit, která byla zasažena, když se připravovali na misi. Libanonská státní Národní tisková agentura informovala o více než 30 úderech v noci na neděli, zatímco izraelská armáda uvedla, že z Libanonu na izraelské území přilétlo asi 130 projektilů.



Minulý týden Izrael zahájil tzv. omezenou pozemní operaci v jižním Libanonu poté, co při sérii útoků zabil dlouholetého vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha a většinu jeho vrchních velitelů. Boje jsou nejhorší od roku 2006, kdy Izrael a Hizballáh vedly měsíc trvající válku.



Nejméně 1 400 Libanonců, včetně civilistů, zdravotníků a bojovníků Hizballáhu, bylo zabito a 1,2 milionu lidí vyhnáno ze svých domovů. Izrael tvrdí, že jeho cílem je vytlačit militantní skupinu z modré linie na hranici mezi oběma zeměmi, aby se desítky tisíc izraelských občanů mohly vrátit domů.



Izraelská armáda zřizuje předsunutou operační základnu poblíž mírové mise OSN na modré linii v jižním Libanonu. Základna ohrožuje mírové síly, uvedl jeden z představitelů, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity kvůli citlivosti situace.



Prozatímní síly OSN v Libanonu (Unifil), vytvořené za účelem dohledu nad stažením izraelských jednotek z jižního Libanonu po izraelské invazi v roce 1978, odmítly žádost izraelské armády o vyklizení některých svých pozic před pozemním vpádem. Hizballáh prohlásil, že nebude útočit na izraelské jednotky v blízkosti základny, a obvinil Izrael z používání lidských štítů.



V Gaze, kde rovněž došlo k prudkému nárůstu izraelských vojenských operací, izraelské tanky v pondělí postoupily do Džabálie, největšího z osmi historických městských uprchlických táborů v pásmu Gazy, poté co jej obklíčily, uvedli obyvatelé.





„Jsme v nové fázi války,“ uvedla izraelská armáda v letácích shazovaných nad oblastí. „Tyto oblasti jsou považovány za nebezpečné bojové zóny.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0