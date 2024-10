Viktor Orbán by Trumpovo vítězství oslavil „lahvemi šampaňského"

9. 10. 2024

čas čtení 3 minuty



Maďarský premiér vyjádřil podporu bývalému americkému prezidentovi před hostováním lídrů EU v Budapešti





Maďarský nacionalistický vůdce Viktor Orbán prohlásil, že pokud se Donald Trump příští měsíc vrátí do Bílého domu, otevře „několik lahví šampaňského“, čímž zdůraznil své rozdíly s hlavními evropskými lídry. Maďarský nacionalistický vůdce Viktor Orbán prohlásil, že pokud se Donald Trump příští měsíc vrátí do Bílého domu, otevře „několik lahví šampaňského“, čímž zdůraznil své rozdíly s hlavními evropskými lídry.



Maďarský premiér má hostit kolegy z EU na summitu v Budapešti několik dní po amerických prezidentských volbách 5. listopadu.



„Pokud se Trump vrátí k moci, otevřeme několik lahví šampaňského,“ prohlásil v úterý Orbán a listopadový summit EU označil za okamžik, kdy se má blok sejít a ‚pokusit se najít společný hlas‘.



Orbán uvedl, že Trump, pokud bude zvolen prezidentem, nebude čekat na svou inauguraci, ale bude okamžitě jednat, aby „řídil mír“ mezi Ukrajinou a Ruskem, „takže jako evropští lídři nemáme času nazbyt“. Dodal: „Nejprve musíme reagovat intelektuálně, filozoficky a pak strategicky.“



Trump opakovaně prohlásil, že by mohl na Ukrajině nastolit mír „velmi rychle“, aniž by nabídl jakékoli podrobnosti o tom, jak by bylo možné dosáhnout trvalého urovnání. Orbánovy názory na ruskou invazi úzce kopírují názory bývalého amerického prezidenta, kterého americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová obvinila, že opakuje myšlenky Vladimira Putina.



V rozhovoru s novináři v Bruselu, který se konal více než v polovině kontroverzního maďarského předsednictví EU, se Orbán neubránil výčitkám ohledně svých takzvaných mírových misí v létě, které zahrnovaly návštěvy Moskvy, Pekingu a Trumpova sídla Mar-a-Lago.



Tvrdil, že přístup EU k Ukrajině je „hloupý“, protože válku nelze vyhrát na bitevním poli a je třeba vyjednávat. „Osobně jsem pevně přesvědčen, že na bitevním poli není řešení, a myslím si, že strategie, kterou jako Evropská unie sledujeme, není dobrá... to, co děláme, je jen prohra, prohra, prohra a prohra,“ dodal.



Vysocí představitelé EU opakovaně uvedli, že jednání o budoucnosti Ukrajiny se mohou konat pouze za účasti Kyjeva.



Orbán své protějšky v EU rozzuřil blokováním vojenské a finanční pomoci EU pro Ukrajinu, ale v úterý se otázce na tento bod vyhnul a tvrdil, že jeho vláda zahájila „největší program humanitární pomoci v historii“ a poskytuje útočiště desetitisícům Ukrajinců v Maďarsku.



Maďarský vůdce má ve středu ráno vystoupit před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde může očekávat intenzivní kritiku ze strany proevropských parlamentních skupin kvůli široce zdokumentovanému poklesu demokratických standardů a četným zprávám o nárůstu korupce od jeho návratu k moci v roce 2010.



Navzdory litanii právních sporů s institucemi EU a střetům s vedoucími představiteli EU Orbán odmítl tvrzení, že je izolován, a prohlásil, že má „velmi přátelský postoj k Evropské unii“.





Evropská lidová strana v Evropském parlamentu, z níž Orbán v roce 2021 před svým odsunem vystoupil, vedla kritiku maďarského premiéra před jeho vystoupením ve štrasburské komoře. „Maďarské předsednictví je dnes předsednictvím bez vlivu,“ řekl lídr EPP Manfred Weber. „Orbán se izoloval, nehraje vůbec žádnou roli.“



Podrobnosti v angličtině ZDE

0