Izrael zabil v neděli pět dalších dětí

13. 10. 2024

čas čtení 13 minut

Při izraelském leteckém útoku bylo v neděli na severu Gazy zabito pět dětí, informuje agentura Reuters.



S odvoláním na palestinskou tiskovou agenturu WAFA agentura Reuters uvádí, že děti si hrály poblíž kavárny v oblasti Al-Šatí, když je zabil úder bezpilotního letounu.



Podle organizace Save the Children Izrael od loňského října zabil v Gaze více než 16 400 dětí, čímž se okupované palestinské území stalo nejsmrtelnějším místem na světě pro děti.

Palestinští civilisté a humanitární pracovníci v pásmu Gazy konstatují, že o tamním krveprolití „nikdo nemluví“ a naděje na příměří se vzdalují, protože pozornost světa se přesouvá na Libanon



Když začaly izraelské bomby dopadat na Libanon, scény krveprolití a chaosu byly lidem v Gaze důvěrně známé. Čtyřiadvacetiletá Mai al-Afifa ve čtvrtek vedla seminář o tom, jak rozpoznat nevybuchlou munici ve škole, která se stala krytem ve městě Deir al-Balah v centru Gazy, když izraelská raketa zasáhla další budovu v areálu. Podle zdravotníků na místě zahynulo 28 lidí a 54 bylo zraněno.



Přes kouř a prach z trosek viděla Afifa části těl dvou žen a jednoho humanitárního pracovníka, když klopýtala do bezpečí. Izraelská armáda uvedla, že přesným úderem zasáhla bojovníky Hamásu, kteří školu využívali jako velitelské centrum.



„Jsme velmi smutní z toho, co se nyní v Libanonu děje... Zažili jsme tuto bolest a ztrátu,“ řekla Afifa. „Ale také se obáváme, že se na Gazu zapomene: masakrů zde přibylo a nikdo o tom nemluví. Všechny televizní kanály mluví o regionální válce, Íránu, Izraeli a o tom, co se děje v Libanonu.“

S odvoláním na palestinskou tiskovou agenturu WAFA agentura Reuters uvádí, že děti si hrály poblíž kavárny v oblasti Al-Šatí, když je zabil úder bezpilotního letounu.



Mírové jednotky OSN v Libanonu sdělují, že izraelské tanky zničily jejich hlavní bránu



Mírové síly UNIFIL v Libanonu uvedly, že zaznamenaly další izraelské útoky proti svým pozicím v zemi, včetně toho, co označily za násilný vjezd izraelských tanků skrz jejich hlavní bránu v neděli.





Mandát mise UNIFIL stanoví její volný pohyb v oblasti působení a jakékoli jeho omezení je porušením rezoluce 1701.





Podle izraelských médiíbylo při útoku dronu na severu Izraele bylozraněno nejméně 39 lidí

Zpravodajský server N12 News uvádí, že mezi 39 zraněnými poblíž Binyaminy v severní části Haify je pět lidí vážně zraněných.

List dodal, že mluvčí IDF potvrdil, že dron byl vypuštěn z libanonského území a že na místo byly povolány velké zdravotnické síly, aby ošetřily zraněné.

"Vedlejšími škodami"k záchraně civilizace. „Izrael nenapadá Libanon, ale osvobozuje ho.“ Tak prohlásil přední francouzský "filozof" Bernard-Henri Lévy, když izraelské tanky projížděly přes hranice a jeho válečná letadla bombardovala vesnice na jihu a obytné čtvrti v Bejrútu. „V dějinách jsou okamžiky,“ jásal, ‚kdy se ‘eskalace' stává nutností a ctností.“ Podle Lévyho Izrael neosvobozuje jen Libanon, ale také velkou část Blízkého východu.





Třicet čtyři zemí přispívajících do programu Unifil podepsalo společné prohlášení, v němž potvrdily ochranu mírových jednotek Unifil v Libanonu a odsoudily nejnovější útoky proti nim. Dopis, který iniciovalo Polsko, přichází poté, co bylo v posledních dnech v souvislosti s izraelskými útoky na Libanon zraněno pět příslušníků mírových sil. Petr Fiala dopis nepodepsal.







Izraelské útoky na Libanon zabily 2 255 lidí a dalších 10 524 zranily od doby, kdy Izrael před několika týdny zahájil své útoky na zemi, informovalo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotnictví. Rostoucí počet mrtvých je také důsledkem izraelského nuceného vysídlení 1,2 milionu lidí v Libanonu, což je přibližně čtvrtina obyvatel země.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

322

USA pošlou Izraeli protiraketový systém a také posádku amerického vojenského personálu, která bude systém obsluhovat.V nedělním prohlášení to uvedl tiskový tajemník Pentagonu generálmajor Pat Ryder:Ministr Austin na pokyn prezidenta schválil vyslání baterie THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) a související posádky amerického vojenského personálu do Izraele, aby pomohly posílit izraelskou protivzdušnou obranu po bezprecedentních útocích Íránu proti Izraeli 13. dubna a znovu 1. října.Baterie THAAD posílí integrovaný systém protivzdušné obrany Izraele. Tato akce podtrhuje pevný závazek Spojených států bránit Izrael a Američany v Izraeli před případnými dalšími útoky balistickými raketami ze strany Íránu. Je to součást širších úprav, které americká armáda v posledních měsících provedla, aby podpořila obranu Izraele a ochránila Američany před útoky Íránu a ozbrojenců napojených na Írán.“Nedělní oznámení představuje třetí systém THAAD, který má být v regionu rozmístěn. Po útocích Hamásu na Izrael ze 7. října schválil Joe Biden rozmístění baterie THAAD v regionu. V roce 2019 USA rozmístily baterii THAAD v Izraeli za účelem výcviku a integrovaného cvičení protivzdušné obrany, uvedl Pentagon.A zničení Gazy, jejích nemocnic a univerzit a zabití 40 000 lidí? A 2 000 lidí zabitých v Libanonu za čtrnáct dní a pětina jeho obyvatel vysídlená? Vedlejší škody na cestě k záchraně civilizace.Italská premiérka Giorgia Meloniová sdělila svému izraelskému protějšku Benjaminu Netanjahuovi, že útoky na mírové jednotky OSN v Libanonu jsou nepřijatelné, uvedl v neděli její úřad.„Premiérka Meloniová zopakovala nepřijatelnost útoků na Unifil ze strany izraelských ozbrojených sil,“ uvedla italská vláda v prohlášení.Itálie je významným přispěvatelem na misi OSN známou jako Unifil.V telefonickém rozhovoru s Netanjahuem Meloniová rovněž vyzvala k „plnému provádění“ rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701 o Libanonu a zdůraznila naléhavou potřebu deeskalace konfliktu v regionu, uvedl její úřad.Libanon „odsuzuje Netanjahuův postoj a izraelskou agresi proti Unifilu“, uvedl Nadžíb Mikátí. „Varování, které Netanjahu adresoval ... Guterresovi s požadavkem na odsun Unifilu, představuje novou kapitolu v přístupu nepřítele, který nedodržuje [mezinárodní normy],“ dodal.Prozatímní síly OSN v Libanonu (Unifil), mise čítající přibližně 9 500 vojáků různých národností, byly vytvořeny po izraelské invazi do Libanonu v roce 1978.Jak uvádí agentura AFP, v současné době má za úkol monitorovat příměří, které v roce 2006 ukončilo 33denní válku mezi Izraelem a Hizballáhem.Čtyřicet zemí, které přispívají do Unifilu, v sobotu uvedlo, že „důrazně odsuzují nedávné útoky“ na mírové síly.„Takové akce musí okamžitě přestat a měly by být náležitě vyšetřeny,“ uvádí se ve společném prohlášení, které na svém webu X zveřejnila polská mise OSN a které podepsaly státy včetně předních přispěvatelů Indonésie, Itálie a Indie.Netanjahu v neděli prohlásil, že jejich odmítnutí vyklidit „má za následek poskytování lidských štítů teroristům Hizballáhu“, a uvedl, že se stali „rukojmími Hizballáhu“.protože zintenzivňuje své útoky v regionu., informovala palestinská tisková agentura Wafa, zatímco Izrael pokračoval v ničivém útoku na toto území a jeho obléhání severního uprchlického tábora Džabalíja se protáhlo na osmý den. Při útoku na dům v uprchlickém táboře Nuseirat bylo zabito osm členů rodiny Abu Ghali, uvedla Wafa, a jejich těla byla převezena do nemocnice al-Awda. Mezi mrtvými byli Walid Abu Ghali, jeho žena Shireen a jejich šest dětí: Mohammad, Ahmad, Yasmeen, Samah, Yara a Tala.uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Obyvatelé uvedli, že izraelské síly účinně izolovaly Bejt Hanún, Džabalíju a Bejt Lahíju na úplném severu území od města Gazy a zablokovaly přístup mezi oběma oblastmi s výjimkou případů, kdy s jejich svolením chtějí rodiny opustit tato tři města, dbajíce příkazů k evakuaci, uvedla agentura Reuters., uvedla v sobotu stanice NBC. Blízký východ zůstává v pohotovosti před další eskalací války, která trvá již rok, kdy Izrael bojuje proti Íránem podporovaným skupinám Hizballáh v Libanonu a Hamás v Gaze.Wongová vyzvala Petera Duttona, aby objasnil postoj koalice k podpoře Spojených států příměří v Gaze a Libanonu poté, co se stínový ministr vnitra James Paterson distancoval od postoje USA.. „Izrael je schopen vyhladovět Libanon - stejně jako vyhladověl Palestince v Gaze,“ řekl Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny. „Když se podíváte na geografii Libanonu, Izrael má moc naprosto zardousit potravinový systém. Existuje obrovské riziko, že míra hladu a podvýživy v Libanonu velmi rychle vzroste.“. „To, co jsem dnes viděl a slyšel, je zničující, ale mám pocit, že to může být ještě mnohem horší, a tomu je třeba zabránit,“ řekl Carl Skau, zástupce výkonného ředitele Světového potravinového programu OSN, v rozhovoru pro agenturu AP.. V dopise členské státy OSN napsaly: „Takové jednání podkopává schopnost OSN vykonávat svůj mandát, který zahrnuje zprostředkování konfliktů a poskytování humanitární podpory.“ Petr Fiala dopis nepodepsal.. Ministerstvo zdravotnictví dodalo, že v Deir Bella v Batrounu izraelské útoky zabily nejméně dva lidi a čtyři další zranily.Mise, která trvala 12 hodin, přichází v době, kdy Izrael rozšiřuje svou smrtící invazi na sever Gazy. V posledních dnech izraelské údery zabily desítky Palestinců ukrývajících se na severu Gazy, včetně 22 lidí v uprchlickém táboře Džabalíja v této oblasti.Andrea Tenenti, mluvčí Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil), v sobotním prohlášení pro agenturu Agence France-Presse uvedla, že navzdory žádosti Izraele, aby se Unifil stáhl z pozic „až pět kilometrů od modré linie“, mírové síly odmítly.informoval v pátek Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. Kromě toho je více než 60 % veřejných škol v zemi využíváno jako úkryty.