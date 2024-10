Trump vyvolal pobouření poté, co vyzval americkou armádu, aby se v den voleb vypořádala s jeho nepřáteli

15. 10. 2024

čas čtení 6 minut



Demokraté odsoudili exprezidenta za to, že řekl, že ozbrojené síly by se měly obrátit proti „vnitřnímu nepříteli“, až půjdou voliči k volbám



Donald Trump vyvolal rozhořčenou reakci demokratů poté, co vyzval, aby se ozbrojené síly USA obrátily proti jeho politickým protivníkům, až voliči půjdou příští měsíc k urnám při prezidentských volbách. Donald Trump vyvolal rozhořčenou reakci demokratů poté, co vyzval, aby se ozbrojené síly USA obrátily proti jeho politickým protivníkům, až voliči půjdou příští měsíc k urnám při prezidentských volbách.





V komentářích, které ještě více posílily obavy z autoritářského zásahu v případě, že se znovu stane prezidentem, Trump uvedl, že proti oponentům, které označil za „vnitřního nepřítele“, by měla být při volbách 5. listopadu nasazena armáda nebo národní garda.



Za větší hrozbu pro svobodné a spravedlivé volby než zahraniční teroristy nebo nelegální přistěhovalce, kteří jsou jeho obvyklým hlavním terčem, označil kalifornského kongresmana Adama Schiffa, který byl hlavním žalobcem v prvním procesu s exprezidentem Trumpem v souvislosti s jeho impeachmentem.



Trumpovy výroky pro Fox News v odpovědi na otázku o možném volebním „chaosu“ vyvolaly rozzlobenou reakci kampaně Kamaly Harrisové, která je přirovnala k jeho předchozím výrokům, že by se stal diktátorem „hned první den“ druhého prezidentství, a k jeho návrhům, že by měla být ukončena platnost americké ústavy, aby se zvrátil výsledek voleb v roce 2020, o nichž lživě tvrdí, že je ukradl Joe Biden.



Trump a viceprezidentka Harrisová jsou s blížícím se dnem voleb v těsném souboji. Většina celostátních průzkumů dává Harrisové těsný náskok, ale v nerozhodných státech, které volby rozhodnou, se souboj zdá být mnohem těsnější a nabízí Trumpovi řadu cest k možnému vítězství.



Poté, co Trump původně prohlásil, že volební chaos z jeho strany nepřijde, spustil útok na své protivníky, když tazatelka Maria Bartiromo nadhodila možnost, že jde o agitátory zvenčí nebo imigranty, kteří se dopustili trestných činů.



„Myslím, že větším problémem jsou lidé zevnitř. Máme tu několik velmi špatných lidí. Máme několik nemocných lidí,“ řekl v pořadu stanice Fox.



„Měla by to velmi snadno zvládnout, pokud to bude nutné, národní garda, nebo pokud to bude opravdu nutné, armáda, protože to nemůže dopustit.“



Ruth Ben-Ghiatová, historička a odbornice na fašismus z Newyorské univerzity, řekla televizi NBC, že Trump naznačuje, co má v plánu dělat jako prezident, což přirovnala k „‚siláckým‘ vládnoucím šablonám Viktora Orbána, Narendry Modiho a Vladimira Putina, tedy vůdců Maďarska, Indie a Ruska.



„V jistém smyslu si vlastně zkouší, co by dělal jako hlava státu, což dělají Orbán, Modi a Putin už dlouho,“ řekla.



Trump se také pustil do Schiffa, který je kandidátem do amerického Senátu ve volbách příští měsíc. Řekl: „Těžší je to s těmi šílenci, které máme uvnitř, jako je Adam Schiff.“



Byl to jeho druhý útok během dvou dnů na Schiffa, který si vysloužil Trumpovo nepřátelství, když byl za jeho prezidentství nejvýše postaveným demokratem ve výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby a řekl, že existují důkazy o tajných dohodách mezi Trumpem a Ruskem během roku 2016. Sněmovna později pod vedením republikánů odhlasovala Schiffovi za jeho výroky nedůvěru.



Na sobotním shromáždění v kalifornském městě Coachella - ve státě, kde nemá Trump prakticky žádnou šanci zvítězit - se Trump vysmíval Schiffovým fyzickým vlastnostem a označil ho za větší hrozbu než zahraniční protivníci, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.



„On (Si) je někdo, koho zvládneme,“ řekl Trump. „Nejhorší lidé jsou nepřátelé zevnitř, slizcí pytlíci, člověk, kterého se chystáte zvolit do Senátu, slizký Adam Schiff. Je to velký ničema.“



Tvrdil bez důkazů, že Schiff je zapojen do masových volebních podvodů. „Posílají miliony a miliony volebních lístků všude možně,“ řekl. „[V] Kalifornii nemáte nic jako volební místnost. Vezmou hlasovací lístky a prostě je pošlou všude možně. Vrátí se a řeknou, aha, někdo vyhrál o 5 milionů hlasů.“



Schiff na Twitteru reagoval obviněním Trumpa z podněcování násilí stejným způsobem, z jakého byl široce obviňován 6. ledna 2021, kdy dav zaútočil na americký Kapitol ve snaze zabránit potvrzení Bidenova volebního vítězství.



„Trump dnes pohrozil nasazením armády proti 'nepřátelům zevnitř'. Stejně tak nazval i mě,“ napsal Schiff.



„Stejně jako podněcoval dav k útoku na Kapitol, znovu podněcuje násilí proti těm, kdo mu oponují.“





Kampaň Harrisové vydala rozsáhlejší odsouzení. „Donald Trump naznačuje, že jeho spoluobčané jsou horší 'nepřátelé' než zahraniční protivníci, a říká, že by proti nim použil armádu,“ uvedl mluvčí kampaně Ian Sams.

Milley, který se mezitím dostal do Trumpovy nemilosti, v nové knize Boba Woodwarda - novináře, který spolu s Carlem Bernsteinem pomohl odhalit aféru Watergate v 70. letech - označil exprezidenta Trumpa za „totálního fašistu“ a vyjádřil obavy, že by mohl být v případě Trumpova návratu do funkce odvolán ze služby a postaven před vojenský soud.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

175

„Spolu s jeho výhrůžkou, že se stane diktátorem hned 'prvního dne', výzvami k 'ukončení' platnosti ústavy a plány obklopit se pochlebovači, kteří mu v případě návratu do úřadu poskytnou nekontrolovanou, bezprecedentní moc, by to mělo znepokojit každého Američana, kterému záleží na jeho svobodě a bezpečnosti.„To, čím Donald Trump vyhrožuje, je nebezpečné a jeho návrat do úřadu je prostě riziko, které si Američané nemohou dovolit.“Ačkoli Trump, který není u moci, nebude moci v den voleb nasadit vojáky, jeho volání po vojenské síle k potlačení politické opozice je známé a připomíná jeho požadavek, aby byli v roce 2020 nasazeni vojáci v ulicích Washingtonu, aby rozehnali tisíce demonstrantů protestujících proti smrti George Floyda.Generál Mark Milley, tehdejší předseda sboru náčelníků štábů, byl údajně kvůli tomuto požadavku blízko rezignaci.