Devatenáctiletý student, kterého Izraelci upálili

17. 10. 2024

Rodina svědčí, jak viděla matku a syna uhořet při požáru nemocnice v Gaze



Záběry devatenáctiletého Šabana al-Dalúa, kterého pohltily plameny, přispěly k rostoucímu rozhořčení nad izraelským vedením války



Bratr dospívajícího palestinského studenta výpočetní techniky, který uhořel při požáru vyvolaném izraelským úderem na areál nemocnice v Gaze, popsal, jak se snažil zachránit svého zraněného sourozence, zatímco plameny zachvátily stany.



„Slyšel jsem zvuk bombardování, podíval jsem se ven a viděl jsem vedle našeho stanu velmi černý kouř,“ řekl Mohammed al-Dalou v rozhovoru s agenturou Reuters na místě úderu v Deir al-Balah, kde mezi dosud stojícími stany ležela ohořelá zem a pokroucené trosky.





Sedmnáctiletý Dalou řekl, že vyběhl ze stanu a viděl, jak jeho otec vytahuje z plamenů mladší sourozence. Když se snažil dostat ke svému staršímu bratrovi Šabanovi, lidé ho zadrželi, řekl.



Další tři lidé zemřeli, včetně Dalouovy matky, 37leté Ala'a Abdel Nasser al-Dalou. „Nedokážu popsat ten pocit. Viděl jsem, jak přede mnou hoří můj bratr a moje matka,“ řekl Mohammed.





Záběry pořízené svědky na mobilní telefony ukazují devatenáctiletého Šabana, který byl ošetřován kvůli zranění, jak leží na zádech na posteli a zběsile mává rukama, než ho pohltí plameny. Záběry, které od pondělního útoku zhlédly miliony lidí po celém světě, vyvolaly další pobouření v době, kdy Izrael čelí akutním obavám spojenců z vedení války v Gaze.

Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve středu uvedlo, že ve válce bylo dosud zabito nejméně 42 409 lidí. Konflikt zanechal rozsáhlé oblasti v troskách a vyhnal z domovů asi 90 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy, přičemž statisíce lidí byly nuceny navštěvovat přeplněné stanové tábory nebo školy, které byly přeměněny na přístřešky.







V nemocnici se nacházela také Dalouova teta Karbahan al-Dalou a její rodina. „Najednou jsem se probudila a viděla jsem oheň hořící směrem ke mně a mým dětem,“ řekla v nemocnici Nasser v Chán Júnisu, kam byla její rodina po požáru převezena. Řekla, že viděla svého synovce a švagrovou, jak hoří a mávají rukama. „Nedokážu vám popsat, jak znepokojující to bylo.“Šabanův otec Ahmad al-Dalú, který byl těžce popálen, řekl Al-Džazíře, že se mu podařilo zachránit dvě děti, než oheň „všechno pohltil“. „Nemohl jsem zachránit nikoho [jiného]... Udělal jsem, co jsem mohl,“ řekl Dalou katarské televizi a dodal, že Šabán byl ‚učenlivý chlapec‘, který se učil nazpaměť Korán a kdysi se chtěl stát lékařem.Izrael tvrdí, že cílem útoku bylo velitelské a kontrolní středisko Hamásu v nemocnici mučedníků al-Aksá a že vyšetřuje příčinu požáru, ale domnívá se, že byl pravděpodobně zahájen sekundárním výbuchem.Izraelští vojenští představitelé uvedli, že Izraelské obranné síly (IDF) „provedly přesný úder na teroristy, kteří operovali uvnitř velitelského a kontrolního střediska v prostoru parkoviště [vedle nemocnice]“.„IDF podnikají řadu kroků ke zmírnění rizika poškození civilistů, včetně použití přesné munice, leteckého sledování a dalších zpravodajských informací,“ uvedla izraelská armáda.Izraelští představitelé neuvedli, co mohlo způsobit sekundární výbuch, který zapálil stany.Zdravotník v nemocnici agentuře Reuters řekl, že při požáru explodovaly kanystry s kuchyňským plynem, což agentura Reuters nemohla bezprostředně potvrdit.Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně USA při OSN, ve středu uvedla, že „s hrůzou sledovala ... záběry toho, co vypadalo jako zaživa hořící vysídlení civilisté po izraelském náletu [v Gaze]“.Řekla: „Izrael má povinnost udělat vše pro to, aby zabránil civilním obětem, a to i v případě, že Hamás operoval v blízkosti nemocnice ve snaze využít civilisty jako lidské štíty.“Hamás popírá, že by v nemocnici byli přítomni nějací bojovníci nebo že by nemocnice využíval k vojenským účelům.Stejně jako většina ostatních obyvatel Gazy byla i rodina Dalouových několikrát vysídlena. Šaban al-Dalú zveřejnil na sociálních sítích videoklipy, v nichž popisoval fyzické a psychické dopady drsných životních podmínek na území od začátku války před více než rokem a doufal, že se mu podaří uprchnout do Egypta.Útok na nemocniční areál přišel uprostřed obnovených bojů a leteckých útoků na většině území Gazy. Desítky tisíc civilistů jsou stále uvězněny v Džabalíji na severu Gazy v důsledku rozsáhlé izraelské ofenzívy proti bojovníkům Hamásu, kteří se do této čtvrti v posledních měsících vrátili.Izraelská armáda uvádí, že v posledních dnech zabila více než 50 bojovníků při náletech a bojích zblízka, kdy se vojáci snaží zničit síly Hamásu.Izrael nařídil lidem, aby se evakuovali do údajně bezpečnějších oblastí na jihu, čímž mezi Palestinci podnítil obavy, že v rámci plánu na ovládnutí území usiluje o jejich trvalé odstranění ze severní části Gazy. Mnozí se odmítli podřídit nebo se nemohli přestěhovat.Izrael popřel, že by příkazy k evakuaci byly součástí systematického plánu vyklízení, a uvedl, že byly vydány s cílem zajistit bezpečnost lidí a oddělit je od militantů.Podle generálního ředitele ministerstva zdravotnictví v Gaze Dr. Munira al-Bourshe přijaly nemocnice od zahájení ofenzívy v Džabalíji 6. října asi 350 těl. Uvedl, že více než polovinu mrtvých tvoří ženy a děti a že mnoho těl zůstává na ulicích a pod sutinami, kam se záchranné týmy nemohou dostat kvůli izraelským úderům. „Zmizely celé rodiny,“ řekl.