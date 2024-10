Channel 4 News. Noční můra se stupňuje, přes noc Izrael zavraždil v severní Gaze 87 lidí

20. 10. 2024

Na záběrech, které zveřejňuje izraelská armáda, je vidět, jak vyhazují do povětří celé vesnice.

Svět to vše sleduje zpovzdálí. Nemůže však říci, že by to neviděl. Nemůže říci, že to nevěděl.

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 20, října 2024: Noční můra se podle OSN stupňuje, v severní Gaze bylo přes noc zabito 87 lidí. Podle OSN je situace na severu Gazy děsivá a humanitární pomoc se tam téměř nedostává. Lékař z nemocnice v oblasti prosí Izrael, aby zastavil útoky, než bude podle něj "náš národ vyhlazen". Úřady řízené Hamásem sdělují, že přes noc bylo zabito 87 lidí, což Izraelci zpochybňují. Pokračují také letecké údery na cíle, které Izrael označuje za cíle Hizballáhu na jižním předměstí Bejrútu, zatímco Netanjahu se chystá se svým bezpečnostním kabinetem projednat třetí frontu konfliktu, možnou odvetu proti Íránu.



Organizace spojených národů poukazuje na děsivé scény na severu Gazy, kde byly po izraelských náletech zabity nebo jsou pohřešovány další stovky lidí. Zvláštní koordinátor OSN uvedl, že v Gaze není nikde bezpečno, zatímco k lidem na severu se nedostává téměř žádná humanitární pomoc. Upozorńujeme, že v reportáži Jonathana Rugmana jsou znepokojivé záběry.

Reportér: Izrael útočí na sever Gazy. Jeho nálety OSN popisuje jako neúprosné, stovky Palestinců byly tento víkend zraněny nebo zabity. Smrt vůdce Hamásu byla jen předzvěstí ještě intenzivnějšího násilí. Žádné známky jednání o příměří, žádné známky dohody o propuštění izraelských rukojmích. Místo toho to vypadá na válku bez konce.





"Zachraň nás před tímto místem," říká tento muž. "A kéž se Bůh pomstí každému vládnímu úředníkovi," který to sleduje.





Tento nálet srovnal o půlnoci se zemí celý blok a zanechal po sobě více než 80 mrtvých, ačkoli Izraelci tento počet zpochybňují a tvrdí, že zde operoval Hamás. „Bylo to jako zemětřesení,“ říká tento muž. „Pak jsme slyšeli křik žen a dětí. Všichni zabití sem utekli z jiných oblastí náletů do bezpečí.“





Oficiálně udávaný počet více než 42 000 mrtvých může být podhodnocený, protože neexistuje vybavení, které by se dostalo k dalším možná tisícům lidí uvězněných pod betonem v celém pásmu Gazy.





Zranění byli převezeni do této nemocnice, přičemž mnozí z nich byli ošetřováni na podlaze. Zdravotníci uvedli, že těsně před samotnou nemocnicí se střílelo z dělostřeleckých zbraní.











"Kde je můj bratr?“ ptá se tento chlapec. „Kde je Šaríf? Mám hlad a chci jíst.“





Američané tvrdí, že Izrael podniká kroky k tomu, aby do země pustil více potravin, ale představitelé OSN a další humanitární organizace trvají na tom, že Izraelci na sever stále nepouštějí téměř žádné.





Norský humanitární pracovník: „Viděli jsme několik kamionů, které mohly vjet do pásma Gazy přes severní přechody. Tyto kamiony nebyly schopny vstoupit do zabrané oblasti, takže obyvatelstvo v Gaze nota bene opět mluvíme o zhruba 100 000 lidech nemělo žádné dodávky potravin. Žádné dodávky vody, žádné pohonné hmoty po dobu delší než 15 dní“.





Dnes odpoledne byli hlášeni další čtyři mrtví Palestinci. Izrael stále tvrdí, že to vše je ve jménu zabránění přeskupení Hamásu, zatímco Hamás stále tvrdí, že jakékoli příměří je podmíněno úplným stažením Izraele. Svět vše sleduje zpovzdálí. Nemůže však říci, že by to neviděl. Nemůže říci, že to nevěděl.





Moderátorka: Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien je v jižním Izraeli, poblíž hranic s Gazou.





Reportér: Cathy, jsme jen pár kilometrů od těch hrozných scén, které jste viděli v reportáži Jonathana Rugmana. Teď je nevidíte, protože je tma. Ale dnes dříve jsme tu stáli a doslova sledovali, jak se bombarduje severní Gaza a Džabalíja. Je svátek Sukot, kdy si židé připomínají dobu, kdy Izraelité vyšli z Egypta po 40 letech na poušti, kde žili pod přístřešky na cestě do zaslíbené země. A tyto dočasné přístřešky za mnou jsou jiné, jedná se o 200 rodin osadníků, kteří mají v úmyslu zřídit židovské základny uvnitř Gazy, jakmile tato válka skončí.





Je to nesourodé. Na jedné straně zvuky doslova oslavujících rodin, na druhé straně dělostřelecká palba. A zvuk toho, co vyústí v umírání rodin. Mezi námi, je mimochodem kibuc Berry, kde 7. října Hamás povraždil stovky lidí. Takže strašná, tragická, traumatizující geografie tohoto místa jen na těchto několika čtverečních kilometrech.





Reportérka: Kathy, to byl noční útok. Izraelské obranné síly zveřejnily video, na kterém je vidět, jak zasáhly, jak tvrdí, zpravodajské velitelství Hizballáhu zde v Bejrútu. Hizballáh k tomu sám nic neřekl. Pokračují v ostřelování Izraele raketami. A Izrael také stále intenzivněji útočí na jihu země.





Na záběrech, které zveřejňuje izraelská armáda, je vidět, jak vyhazují do povětří celé vesnice. Výbuchy jsou obrovské. Říkají, že se zbavují tunelů, které pod nimi Hizballáh vybudoval.





Rozdíl mezi Libanonem a Gazou je v tom, že lidé, kteří tu žijí, mohli díkybohu utéct. Na rozdíl od Gazy, kde lidé nemají kam jít, tady v Libanonu mohli utéct na sever. Alespoň přežívají. Někteří bojovníci Hizballáhu jsou stále na jihu, to je jasné. Otázkou však nyní je, zda Izrael vyhladí všechny ty vesnice dole na hranici, což má zřejmě v úmyslu udělat, aby vytvořil nárazníkovou zónu a Hizballáh nemohl být jižně od řeky Litani v tom dvacetikilometrovém pásmu, odkud odpaluje spoustu raket.





Pokud všechny ty vesnice úplně zničí a bude tam dole spousta nevybuchlé munice. Ti lidé se už nikdy nebudou moci vrátit. Takže to, co nás tady v Libanonu možná čeká, je dlouhodobá krize vysídlení, protože domy lidí jsou zničeny a oni se už nikdy nebudou moci vrátit domů.

Paraicu, děkuji mnohokrát. Izrael také pokračoval v náletech na libanonské hlavní město Bejrút, kde podle jeho tvrzení zasáhl velitelství rozvědky Hizballáhu. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je nyní v Bejrútu, Lindsey.