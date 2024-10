Palestinci svědčí, že je izraelské jednotky v Gaze využívají jako „lidské štíty“.

22. 10. 2024

čas čtení 10 minut



Zadržení sdělují, že byli posíláni do neprozkoumaných domů a tunelů před vojáky, což je v rozporu s Ženevskými konvencemi



Poté, co vypálili jeho rodinný dům v severní Gaze, izraelští vojáci oddělili Ramez al-Skafiho od jeho rodiny a zadrželi ho. Podle jeho slov pro něj měli připravenou konkrétní práci.



Třicetiletý Palestinec uvedl, že následujících 11 dní na začátku července byl posílán do jednoho domu za druhým ve své domovské čtvrti Šudžajja, sledován izraelskými vojenskými dozorci. Podle jeho vyprávění si z něj udělali živý štít proti nástražným výbušným systémům a ozbrojencům Hamásu.



„Snažil jsem se jejich návrhu vzdorovat, ale začali mě bít a důstojník mi řekl, že to není moje volba a že musím udělat, co chtějí,“ řekl Skafi. „Řekl mi, že mou prací bude prohledávat domy a sdělovat jim informace o majitelích domů. Po extrémním nátlaku mi nezbylo nic jiného. Poté, co vypálili jeho rodinný dům v severní Gaze, izraelští vojáci oddělili Ramez al-Skafiho od jeho rodiny a zadrželi ho. Podle jeho slov pro něj měli připravenou konkrétní práci.Třicetiletý Palestinec uvedl, že následujících 11 dní na začátku července byl posílán do jednoho domu za druhým ve své domovské čtvrti Šudžajja, sledován izraelskými vojenskými dozorci. Podle jeho vyprávění si z něj udělali živý štít proti nástražným výbušným systémům a ozbrojencům Hamásu.„Snažil jsem se jejich návrhu vzdorovat, ale začali mě bít a důstojník mi řekl, že to není moje volba a že musím udělat, co chtějí,“ řekl Skafi. „Řekl mi, že mou prací bude prohledávat domy a sdělovat jim informace o majitelích domů. Po extrémním nátlaku mi nezbylo nic jiného.





„Druhý den mi řekli, abych šel na hlídku s izraelskými vojáky, a já jsem se velmi bál kvůli tankům přede mnou a letadlům na obloze nade mnou,“ pokračoval. „Když si [jeho dozorci] všimli mého strachu, ujistili mě: 'Vědí, že jsi s námi'.“



Skafi byl jedním ze tří Palestinců, kteří uvedli, že byli využiti jednotkami Izraelských obranných sil (IDF), k vysílání daleko před izraelskými vojáky do neprozkoumaných domů a tunelů v Gaze. Podle informátorů, kteří hovořili s disidentskou veteránskou skupinou Breaking The Silence (BTS), je tato praxe rozšířená.



Násilné využívání zadržených Palestinců ke vstupu do domů a tunelů v Gaze se poprvé dostalo na veřejnost na záběrech, které v červnu a červenci odvysílala televize Al-Džazíra. Vyšetřování izraelského listu Haaretz v srpnu shromáždilo svědectví izraelských vojáků, kteří uvedli, že Palestinci používaní jako štíty byli známí jako „šaviš“, což je slovo tureckého původu a znamená „seržant“. Vojáci naznačili, že se jedná o institucionalizovanou taktiku schválenou vyššími důstojníky.



„Dělá se to přinejmenším s vědomím velitele brigády,“ řekl jeden z branců bojové jednotky.



Využívání zajatců jako lidských štítů je jasným porušením Ženevských konvencí a je výslovně zakázáno izraelskými zákony. IDF popírají, že by tuto taktiku používaly.



„Rozkazy a směrnice IDF zakazují používat gazanské civilisty zajaté v poli pro vojenské mise, které je ohrožují. Protokoly a rozkazy byly vysvětleny jednotkám v terénu,“ uvedly IDF v prohlášení a dodaly, že nahlášená tvrzení byla ‚předána k prověření příslušným orgánům‘.



Svědectví, která Guardian shromáždil od bývalých palestinských vězňů, se do značné míry shodují se zprávami Al-Džazíry a Haaretzu.



Skafí uvedl, že v průběhu svého zadržení byl několikrát nucen ručně vnášet malé kvadrokoptéry do prohledávaných domů, aby Izraelci mohli prostřednictvím kamer zabudovaných v dronech vidět, co se v nich nachází.



„Poté, co jsem dokončil natáčení domů zevnitř a odešel, vstoupili dovnitř a začali je ničit,“ řekl Skafi.



„Každý den, když se mnou skončili, mi svazovali ruce a zakrývali oči. Řetězy mi sundávali, jen když mi dávali jídlo nebo když jsem směl jít na záchod.“



Skafi uvedl, že šestý den, kdy byl využíván k vyklízení domů v Šudžaji, se jeho věznitelé z IDF dostali pod palbu ozbrojenců z Hamásu, což vedlo k přestřelce a patové situaci, která trvala od poledne až do večera.



„Během této doby mě použili jako živý štít. Byl jsem uprostřed. Řekli bojovníkovi odboje: „Vzdej se, nebo toho civilistu zabijeme,“ svědčí Skafi. IDF se podle něj nakonec podařilo osamělého bojovníka Hamásu zabít a Skafiho donutili vstoupit do domu, který bojovník využíval jako pozici pro odstřelovače, a vyfotografovat jeho tělo mobilním telefonem.



Skafi uvedl, že jednotka IDF, která ho využívala, na něj byla rozzuřená, protože pozice odstřelovače se nacházela v domě, který byl vyslán zkontrolovat dříve během dne, a Skafi byl obviněn, že pomáhal skrývat přítomnost ozbrojence.



Skafi přísahal, že muž tam při prohlídce domu nebyl, ale jeho protesty ho prý neušetřily dlouhého bití, které pokračovalo, dokud za ním po čtyřech dnech výslechu nepřišel vyšší důstojník jednotky s talířem rýže a neřekl Skafimu, že jeho výpověď byla skutečně shledána pravdivou.



Tentýž důstojník mu také sdělil, že operace jednotky v Šudžaji končí a Skafi již nebude potřeba. Jedenáctý den jeho zadržování mu byla sundána pouta, dostal tašku s jídlem a vodou a bylo mu řečeno, aby šel domů.



Skafi si vojákům stěžoval, že je příliš vyčerpaný na to, aby nesl těžký balíček, ale oni mu řekli, že taška ho identifikuje jako někoho, kdo pracoval pro IDF, takže se nestane terčem izraelské palby, až se bude vracet přes Šudžajju ke své rodině.



Výpovědi Skafího a dalších bývalých palestinských vězňů v Gaze obecně potvrzují výpovědi, které izraelští vojáci poskytli jiným médiím a aktivistickým skupinám.



Při jednom z nedávných incidentů, jehož podrobnosti sdělili deníku Guardian přátelé zúčastněného Izraelce, se palestinský „šajch“ zmocnil zbraně vojáka IDF a v následném zápase ho střelil do nohy, načež byl Palestinec zabit dalšími vojáky jednotky.



Svědectví whistleblowerů poskytnutá izraelské disidentské skupině BTS naznačují, že používání lidských štítů je rozšířené.



„Měli jsme v rotě člověka, který mluvil arabsky, a ... posílal je [palestinské zadržené], aby otevírali domy, takže kdyby tam byla bomba, vyhodili by do povětří právě je [Palestince],“ řekl BTS jeden z informátorů z řad vojáků IDF a uvedl, že jedním z používaných lidských štítů byl palestinský teenager.



Nadav Weiman, bývalý odstřelovač IDF a nyní ředitel BTS, uvedl: „Podle toho, co víme, šlo o velmi rozšířený protokol, což znamená, že v Gaze jsou stovky Palestinců, kteří byli použiti jako lidské štíty.



„Palestinci jsou chytáni z humanitárních koridorů uvnitř Gazy ... a pak jsou přiváděni k různým jednotkám uvnitř Gazy - k běžným pěchotním jednotkám, ne ke speciálním jednotkám.“ Weiman řekl. „A pak jsou tito Palestinci využíváni jako lidské štíty k vymetání tunelů a také domů. V některých případech mají na hrudi nebo na hlavě kameru GoPro a téměř ve všech případech jsou před odvedením do tunelu nebo domu k prohledávání spoutáni a jsou oblečeni do uniformy IDF.“



Být oblečen v izraelské uniformě by pro zadržené Palestince znamenalo zvláštní ostudu a všichni tři, s nimiž deník Guardian hovořil, uvedli, že úspěšně odolali nátlaku, aby si oblékli bojové uniformy IDF. Tvrdili však, že byli záměrně vystaveni nebezpečí, aby chránili vojáky.



„Brali nás s sebou na mise, posílali mě do domů před nimi, abych se ujistil o jejich bezpečnosti, a pak vcházeli za námi, a když odešli, vyhodili do povětří dům za nimi,“ řekl Ismail al-Sawalhi, třicetiletý kovář a zemědělec z tábora Jabaliya v severní Gaze.



Sawalhi byl v červenci zadržen poblíž přechodu Kerem Šalom na jihu země a donucen pracovat jako živý štít pro jednotku IDF po dobu 12 dní vyklízecích operací v Rafáhu.



„Vojáci se s námi celou dobu chránili, aby na ně nezaútočil odboj,“ řekl. „Byli jsme jako hračky v jejich rukou.“



Pětatřicetiletý muž z Bejt Lahíe v severní Gaze, který se ze strachu z odvety představil pouze jako Abu Said, ale jehož totožnost Guardian ověřil, uvedl, že byl v únoru zadržen a po dobu čtyř hodin používán jako živý štít.



„Izraelští vojáci mi na ruku připevnili sledovací zařízení GPS a řekli mi: 'Pokud se pokusíš utéct, zastřelíme tě. Budeme vědět, kde jsi,“ řekl. „Požádali mě, abych šel zaklepat na dveře čtyř domů a dvou škol a požádal lidi, aby odešli - nejprve ženy a děti a pak muže.



„V jedné ze škol byla situace velmi nebezpečná,“ řekl. „Křičel jsem na všechny ve škole, aby v tichosti odešli, ale v tu chvíli se ozvala silná střelba izraelské armády a já myslel, že zemřu.“



Na konci dne byl sledovací zařízení sejmuto a Abú Saidovi bylo řečeno, aby opustil oblast a mával bílou vlajkou, kterou mu dodali.



„Pokud neuděláte, co po vás chtějí, bez váhání vás zabijí,“ řekl.



Používání vězňů jako lidských štítů je zakázáno článkem 28 čtvrté Ženevské úmluvy, který uvádí: „Přítomnost chráněné osoby [například vězně] nesmí být použita k tomu, aby se určité body nebo oblasti staly imunními vůči vojenským operacím.“



V roce 2002 vydal izraelský Nejvyšší soud příkaz zakazující IDF používat tzv. sousedský postup, kdy zadrží Palestince v oblasti nepokojů a nařídí mu, aby zaklepal na dveře sousedů a dohlédl na vyklizení jejich domů.



Používání lidských štítů však pokračovalo. V roce 2010 byli dva rotmistři IDF degradováni za to, že přinutili devítiletého palestinského chlapce otevřít několik tašek, u nichž bylo podezření, že obsahují výbušniny.



Bill van Esveld, zástupce ředitele organizace Human Right Watch pro práva dětí na Blízkém východě a v severní Africe, řekl: „Opakovaně se objevují dobře zdokumentovaná svědectví orgánů OSN i skupin pro lidská práva a náznaky, že Izrael si je problému vědom, ale nečiní žádné kroky.





„Není překvapením, že tento dlouhodobý problém přetrvává.“







Zdroj v angličtině ZDE

0