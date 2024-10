„Hrůza a slzy“, libanonské nemocnice se obávají stejného osudu jako Gaza

23. 10. 2024

Izraelské údery v blízkosti nemocnice Rafíka Harírího a jeho tvrzení, že druhá bejrútská nemocnice ukrývá skrýš Hizballáhu, vyvolávají úzkost a paniku



Záchranáři bušili do betonu sbíječkami, bagry a dokonce i krumpáči, občas se zastavili a dožadovali se ticha, napjatě se snažili slyšet každého, kdo je stále uvězněn pod zřícenou budovou.



Pod sutinami se nic nepohnulo. Poté, co Izrael v noci na pondělí provedl nálety na obytné budovy naproti univerzitní nemocnici Rafíka Harírího, při nichž zahynulo 18 lidí, včetně čtyř dětí, a 60 jich bylo zraněno, mnozí z nich pokračovali v práci i v noci.



„Obviňují nás, že patříme ke kultuře smrti, ale to není pravda - máme kulturu života, jsme lidé, kteří milují život. To oni nás zabíjejí,“ řekl devětatřicetiletý Qassem Fakih, jehož kůže byla od prachu přízračně bílá poté, co se hodiny prohrabával a snažil se najít své příbuzné, kteří v bloku žili. Čtyři jeho bratranci, všichni děti, byli vytaženi z trosek mrtví a on se snažil najít další dva pohřešované členy rodiny.

Záchranáři přivolali nosítka, našli tělo. Muž - Fakih ho neznal - byl uložen do černého pytle a odnesen k identifikaci.



Malý shluk budov na okraji Dahiyeh na jižním předměstí Bejrútu byl označován jako „čtvrť zanedbaných“. Její obyvatelé byli chudí, někteří uprchlíci ze Sýrie a Súdánu a jiní Libanonci, kteří vystačili nanejvýš s několika stovkami dolarů měsíčně - „stačilo jim to jen na jídlo a pití“, řekl jeden z obyvatel, když sledoval, jak jeho bývalý domov exhumují jeden betonový blok za druhým.





V pondělí krátce po desáté hodině večer Izrael bez varování shodil na zanedbanou čtvrť bombu. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „teroristický cíl Hizballáhu“ poblíž nemocnice. Zatímco záchranáři pokračovali v kopání, Fakih vylezl na vrchol zničené stavby a s křikem vyprázdnil tašku s dětskými hračkami, kterou našel v sutinách: „Podívejte se! Připadá vám to jako zbraně Hizballáhu?“









Úder dopadl pouhých 40 metrů od vchodu do nemocnice Rafíka Harírího, největší veřejné nemocnice v Libanonu, která podle ministerstva zdravotnictví utrpěla „značné škody“.

„Riziko je stále větší, přestože se jedná o humanitární činnost. Věci jsou nyní vážnější, jsme mnohem více vystaveni [riziku] bombardování, zranění, smrti,“ řekl Fattouh.







Doktor Fathallah Fattouh, ředitel nemocniční pohotovosti, uvedl: „Když bomby zasáhly budovy vedle nemocnice, mysleli si, že je to samotná nemocnice, a zavládl velký neklid. Pak začali z ostřelované oblasti přicházet lidé, celí pokrytí bílým prachem a zakrvácení.“Vytáhl list papíru, který předchozí noc používal jako třídicí seznam, a začal číst: „Dvě děti v červené zóně - kriticky zraněné - pět lidí v černé zóně - blízko smrti - většina v zelené zóně, jen lehce zraněných.“ Když se zřítí budova, lidé uvnitř obvykle zemřou, řekl, zatímco ti, kteří přežijí, mají obvykle lehká zranění od létajících trosek a roztříštěného skla.Hodinu před úderem poblíž Rafika Harírího vydal Izrael prohlášení, v němž tvrdil, že Hizballáh ukrývá až půl miliardy dolarů v hotovosti a zlatě v bunkru pod další nemocnicí al-Sahel v Dahíji. Neposkytl žádné důkazy, ale zveřejnil animovanou grafiku, která údajně představuje podzemní bunkr.Oznámení vyvolalo v nemocnici al-Sahel shon, personál v obavách z izraelského úderu začal evakuovat pacienty.„Pacienti křičeli a ječeli, bylo tam zděšení a slzy, byla to celá scéna. Měli jsme asi 30 pacientů a evakuace nám trvala sedm hodin,“ řekl doktor Omar Mneimneh. Nemocnice byla dočasně uzavřena, aby nebyl personál a pacienti vystaveni nebezpečí izraelských bomb.„Pokud se tato nemocnice uzavře, lidé, kteří jsou na chemoterapii nebo dialýze, budou ohroženi na životě. Ostatní nemocnice jsou již přetížené, protože jsou již plné pacientů, kteří opustili jižní Libanon,“ řekl Mneimneh, lékař urgentní medicíny, a dodal, že al-Sahel má typ dialyzačního přístroje, který se jinde nevyskytuje.Nemocnice otevřela své dveře novinářům v úterý odpoledne ve snaze vyvrátit tvrzení Izraele, že zařízení využívá Hizballáh ke skladování peněz. Lékaři a důstojníci libanonské státní bezpečnosti přihlíželi, jak si novináři prohlížejí nemocniční lůžka a většinou prázdný podzemní sklad. Členové Hizballáhu stáli po obvodu nemocničního komplexu, ale nezasahovali.„Nejsou tu žádné tunely, nejsou tu žádné peníze, žádné zlato pro Hizballáh. Je to soukromá instituce, nepatří žádné [straně],“ řekla Halimah al-Annanová, zdravotní sestra a vedoucí revizního týmu, která v nemocnici al-Sahel pracuje od roku 1985.Zatímco si novináři zařízení prohlíželi, mluvčí izraelské armády zveřejnil na Twitteru příspěvek, ve kterém je vyzval, aby si prohlédli vedlejší budovu, v níž se podle něj nachází vchod do podzemního bunkru. Novináři se vydali do podzemního parkoviště budovy, ale našli tam jen staré krabice a několik aut a uzamčený sklad.Tvrzení Izraele o tunelech pod velkými nemocnicemi a úder v blízkosti nemocnice Rafíka Harírího vyvolaly u libanonských lékařů obavy, že by je mohl potkat stejný osud jako zdravotnická zařízení v Gaze. Izrael v uplynulém roce opakovaně zasáhl nemocnice v Gaze - což Světová zdravotnická organizace odsoudila jako „systematickou likvidaci zdravotní péče“ - a často tvrdil, že v nich nebo v jejich blízkosti působí Hamás.Izraelské údery zabily v uplynulém roce nejméně 115 zdravotníků v Libanonu a donutily uzavřít většinu nemocnic v pohraničních oblastech a v Dahíji.