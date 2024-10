Jak se Spojené státy proměňují v Rusko

26. 10. 2024

Velmi mě zaujala poznámka Fiony Hill, odbornice na Rusko a východní blok a bývalé poradkyně Bílého domu, která upozornila, že Spojené státy jsou nyní v obdobné situaci jako Rusko začátkem devadesátých let po pádu komunismu, kdy se stalo pašalíkem oligarchů. Totéž se podle Hillové nyní děje ve Spojených státech a dooplatíme na to všichni.

Po více než třiceti letech se letos čelné americké deníky Washington Post a Los Angeles Times neodvážily ve svém redakčním komentáři doporučit voličům, koho mají v prezidentských volbách volit. Přesněji řečeno, to doporučení jim zakázali jejich oligarchičtí vlastníci, protože se bojí, že kdyby vyhrál Trump, doplatili by na to. Zde je komentář bývalého amerického ministra práce Roberta Reicha (JČ)







Zbabělost a zastrašování v denících Washington Post a L.A. Times

Jejich miliardářští majitelé jsou Trumpovými pomahači







Přátelé,



Omlouvám se, že vás dnes opět obtěžuji, ale je to důležité. Will Lewis, šéf deníku Washington Post, dnes oznámil, že jeho noviny letos nepodpoří žádného prezidentského kandidáta.



Proč ne? Lewis to vysvětlil tím, že se list „vrací ke svým kořenům“, kdy nepodporoval prezidentské kandidáty.



Lewisovo vysvětlení vyvolává více otázek než odpovědí. List podpořil prezidentské kandidáty v každých volbách od roku 1976, kdy podpořil kandidaturu Jimmyho Cartera.



Před koncem 70. let Post obvykle prezidentské kandidáty nepodporoval, i když v roce 1952 udělal výjimku a podpořil Dwighta D. Eisenhowera. Přesto se deník Washington Post stal respektovaným celostátním deníkem s pověstí deníku, který pohání mocné k odpovědnosti, a v 70. letech 20. století, kdy odhalil nezákonné vloupání Richarda Nixona do komplexu Watergate a jeho následné utajování.



Proč se rozhodnout nenapsat, koho volit, nyní, kdy Amerika stojí před volbami s potenciálně obrovskými důsledky pro demokracii doma i v zahraničí - s někým, kdo je na prezidentské kandidátce pravděpodobně mnohem horší než Nixon?



Kromě toho noviny v roce 2016 podpořily Hillary Clintonovou a ne Trumpa a v roce 2020 Joea Bidena a ne Trumpa. Co se změnilo teď?



Jediné věrohodné vysvětlení, které mě napadá, je, že miliardářský majitel Postu Jeff Bezos nechce vyvolat hněv Donalda Trumpa, pokud by se Trump stal prezidentem - zvláště teď, když Trump prohlásil, že hodlá trestat své odpůrce.



Další Bezosovy firmy mají mnoho zakázek od federální vlády a jeho největší firma - Amazon - je v současnosti terčem federální antimonopolní žaloby.



Za předpokladu, že je to vysvětlení, to smrdí. Podkopává to důvěryhodnost jedněch z našich předních novin. Brání to deníku The Washington Post ve výkonu jeho povinnosti sdělit veřejnosti, jak se staví k Trumpovi a proč.



Redakční rada deníku The New York Times, která funguje odděleně od redakce, podpořila 30. září Harrisovou v prezidentské volbě a uvedla: „Těžko si lze představit kandidáta, který by byl více nehodný zastávat funkci prezidenta Spojených států než Donald Trump.“



Nejméně jeden člen názorového oddělení deníku Washington Post, Robert Kagan, rezignoval. Zbytek názorového oddělení by tak měl učinit také. Okamžitě.



V Americe jsme se dostali do situace, kdy stejně jako v prvním zlatém věku je obrovské bohatství uloženo v několika málo rukou - rukou, které nyní buď aktivně podporují Trumpa (jako například Elon Musk), nebo se bojí proti němu vystoupit ze strachu, že se jim v takovém případě pomstí.



Trump již vážně ohrozil americkou demokracii. Ti, kdo se bojí postavit jeho šikaně, ho jen podporují v dalším napadání demokracie.



Marty Baron, nedávný redaktor deníku The Post, označil toto rozhodnutí za zbabělost, jejíž obětí je demokracie. Baron předpověděl, že Trump to bude považovat za výzvu, aby se i nadále pokoušel Bezose a další zastrašovat.



Krok The Post následuje po rozhodnutí miliardáře Patricka Soon-Shionga, majitele deníku The Los Angeles Times, zablokovat plánovanou prezidentskou podporu i v těchto novinách - což vedlo k rezignaci šéfky redakce a dvou jejích autorů.



Mariel Garzaová, která odstoupila z funkce šéfredaktorky, v rozhovoru pro Columbia Journalism Review uvedla, že redakce plánovala podpořit Kamalu Harrisovou, ale že Dr. Soon-Shiong 11. října redakci informoval, že The Times žádnou prezidentskou podporu nezveřejní.



„Odstupuji, protože chci dát jasně najevo, že mi nevadí, že mlčíme,“ řekla paní Garzaová. „V nebezpečné době se musí čestní lidé postavit na odpor.“



Přesně tak. A v nebezpečné době by nepoctiví a zbabělí miliardáři neměli mít možnost zneužívat svou moc tím, že budou bránit poctivým lidem, aby se postavili.



Takto se prosazuje fašismus.

