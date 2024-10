Channel 4 News: Proč svět to utrpení v Gaze nezastaví?

25. 10. 2024

"Viděli jsme smrt, můj milý.. Ne jednou, ale tisíckrát. Bylo to zabíjení a smrt a domy se hroutily na své majitele. Dva z našich příbuzných jsme nechali roztrhané na kusy pod sutinami. Nebyla tu žádná sanitka, nikdo, kdo by je zachránil. Prostě jsme je nechali pod sutinami."

V nedaleké nemocnici v centru pásma Gazy vidíme, že jsou ošetřovány téměř jen samé zraněné děti.



Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 24. října 2024, 19 hodin: Lidé v Gaze nyní pokračují v útěku před izraelskou ofenzivou na severu pásma, kvůli níž se několik zbývajících nemocnic ocitlo na pokraji zhroucení a záchranáři museli pozastavit svou činnost. IDF tvrdí, že pomáhají civilistům s evakuací, ale nikde v Gaze není bezpečno. Dále na jihu bylo ve čtvrtek při útoku na školu, kterou podle Izraele využíval Hamás jako velitelské centrum, zabito nejméně 17 lidí včetně dětí. Reportáž našeho zahraničního zpravodaje Secundera Kermaniho obsahuje znepokojivé záběry od samého začátku.





Reportér: Můj bratr Ferras křičí. Bolest je zdrcující, u nohou mu leží mrtvoly. To jsou okamžiky těsně po izraelském úderu na školu, kde se ukrývají tisíce vysídlených Palestinců. Kameraman, který s námi spolupracuje, byl jen pár minut od zásahu izraelskou raketou. Zoufalé rodiny zoufale hledaly své příbuzné.









Zastavte se. Zastavte se, křičí tento muž a běží za odnášeným tělem. Poznáváte ho? ptají se ho ostatníí. Izraelci říkali, že se zaměřili na bojovníky Hamásu. Možná tu byli členové této skupiny, ale bylo tu i mnoho dalších obyčejných lidí.









Ztraumatizovaná žena: "Jen jsme tu seděli a najednou dopadla raketa. Nevíme, kdo je naživu a kdo je mrtvý. Teď nemůžu mluvit. Musím se podívat po svých dětech."





V nedaleké nemocnici v centru pásma Gazy vidíme ošetřovat téměř samé děti. Izrael se v posledních měsících zaměřil na desítky škol, které se změnily v kryty. Na severu Gazy pokračuje masový nucený exodus. Desetitisíce lidí prchají ve strachu pod palbou izraelských vojáků, kteří jim nařídili odchod. Říkají, že se zaměřují na přeskupené bojovníky Hamásu. Obyvatelé jsou však vyčerpaní, omráčení a traumatizovaní.





V"iděli jsme smrt, můj milý.. Ne jednou, ale tisíckrát, pláče tato žena. Bylo to zabíjení a smrt a domy se hroutily na své majitele. Dva z našich příbuzných jsme nechali roztrhané na kusy pod sutinami. Nebyla tu žádná sanitka, nikdo, kdo by je zachránil. Prostě jsme je nechali pod sutinami."















Právě dorazili na okraj města Gazy. Je to chvíle, kdy se mohou nadechnout, pokusit se zpracovat to, před čím právě utekli. Vypadá to, že je mezi nimi mnohem víc žen a dětí než mužů, možná proto, že zhruba polovina obyvatel Gazy je mladší 18 let. Ale také proto, že mnoho mužů bylo zadrženo izraelskými vojáky, kteří pátrají po všech, kdo mají vazby na Hamás.





„Vzali mi bratra, dva bratrance a otce,“ říká tento mladý chlapec.





Zde vidíme některé ze zadržených. Záběry natočené izraelskými vojáky, palestinští muži se zavázanýma očima a svázanýma rukama. Mnozí z nich budou převezeni na místa v Izraeli, kde se množí obvinění z mučení. Téměř nikdo z nich nebude mít přístup k právníkům.





Mezi vysídlenými lidmi panuje hněv na všechny strany, Izrael je samozřejmě obviňován z pokusu o etnické vyčištění severní části Gazy, což popírá. Mezi některými je také hněv na Hamás za jeho roli v konfliktu. Otázka, kterou si zde všichni kladou, zní: Proč svět toto utrpení nezastaví?









Moderátor: Na zmírnění humanitární krize v Libanonu byla vybrána miliarda dolarů na konferenci v Paříži. Libanonská vláda odhaduje, že více než 1,4 milionu lidí bylo vysídleno, a uvádí, že izraelské útoky zabily za posledních 24 hodin dalších 19 lidí. Mezi nimi jsou i tři libanonští vojáci, kteří byli zabiti izraelským úderem při evakuaci zraněných v jižním Libanonu. Hizballáh pokračoval v ostřelování Izraele dalšími desítkami raket.

