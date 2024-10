Svět je šokován izraelským zákazem humanitární organizace UNRWA a protestuje. Česko samozřejmě ne, Lipavský!

29. 10. 2024

Svět má obavy o humanitární pomoc v Gaze po zákazu Unrwa, Guterres vzkazuje Izraeli, že neexistuje žádná jiná alternativa



Ministři zahraničí a humanitární organizace kritizují Izrael za hlasování o vyloučení agentury OSN z působení na válkou zničeném území, USA prohlásily, že UNRWA má „nezastupitelnou úlohu“.



Vlády Španělska, Slovinska, Irska a Norska vydaly společné prohlášení, v němž odsoudily izraelský zákaz a varovaly, že představuje „velmi vážný“ precedens pro práci OSN a všech organizací multilaterálního systému. ČESKO NIC. Česko se svatouškovsky a lživě chválí za svůj "humanismus" na Pražském hradě



Světoví představitelé a mezinárodní humanitární organizace vyjádřili obavy o dodávky důležité pomoci do Gazy poté, co izraelský parlament odhlasoval zákaz činnosti agentury OSN pro pomoc a práci (Unrwa). generální tajemník Antonio Guterres v pondělí večer prohlásil: „K Unrwa neexistuje žádná alternativa.“

Guterres uvedl, že agentuře OSN bude znemožněno vykonávat práci nařízenou Valným shromážděním OSN, pokud Izrael zavede zákony, které agentuře zakážou vykonávat „jakoukoli činnost“ nebo poskytovat jakékoli služby uvnitř Izraele, včetně oblastí anektovaného východního Jeruzaléma, Gazy a západního břehu Jordánu.



Guterres vyzval Izrael, aby „jednal v souladu se svými závazky“ podle Charty OSN a mezinárodního práva, a uvedl: „Vnitrostátní právní předpisy nemohou tyto závazky měnit.“





Očekává se, že izraelská legislativa - která má vstoupit v platnost během příštích 90 dnů - povede v souhrnu k uzavření sídla Unrwa ve východním Jeruzalémě a v podstatě zablokuje dodávky humanitární pomoci do Gazy přes Rafáh. Přerušení diplomatických vztahů by Izraeli znemožnilo vydávat zahraničním pracovníkům Unrwa povolení ke vstupu a práci a znemožnilo by koordinaci s izraelskou armádou, která by umožnila přepravu pomoci.



Britský premiér Keir Starmer uvedl, že Spojené království je „vážně znepokojeno“ tím, že návrh zákona prošel Knesetem, a dodal: „Tato legislativa hrozí, že znemožní základní práci Unrwa pro Palestince, ohrozí celou mezinárodní humanitární pomoc v Gaze a poskytování základních zdravotnických a vzdělávacích služeb na západním břehu Jordánu.



„Humanitární situace v Gaze je jednoduše nepřijatelná. Potřebujeme okamžité příměří, propuštění rukojmích a výrazné zvýšení pomoci Gaze. Podle svých mezinárodních závazků musí Izrael zajistit, aby se k civilistům v Gaze dostala dostatečná pomoc.“



Jeho ministr zahraničí David Lammy již dříve v pondělí navrhl, že by proti izraelským politikům mohly být přijaty sankce, pokud Unrwa bude rozhodnutím Knesetu „sražena na kolena“.



Německá komisařka pro politiku lidských práv a humanitární pomoc Luise Amtsbergová varovala, že tento krok „fakticky znemožní práci Unrwa v Gaze, na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě ... a ohrozí životně důležitou humanitární pomoc pro miliony lidí“.



Australská ministryně zahraničí Penny Wongová v úterý vyzvala k pokračování humanitární pomoci v regionu. „Unrwa vykonává práci, která zachraňuje životy. Austrálie se staví proti rozhodnutí izraelského Knesetu výrazně omezit práci Unrwa,“ uvedla Wongová na sociálních sítích. „Austrálie znovu vyzývá Izrael, aby dodržoval závazné příkazy mezinárodního soudního dvora a umožnil poskytování základních služeb a humanitární pomoci v Gaze ve velkém rozsahu.“



Vlády Španělska, Slovinska, Irska a Norska vydaly společné prohlášení, v němž odsoudily izraelský zákaz a varovaly, že představuje „velmi vážný“ precedens pro práci OSN a všech organizací multilaterálního systému.



Belgie uvedla, že „hluboce lituje“ hlasování Knesetu.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller v rozhovoru s novináři ve Washingtonu před hlasováním izraelských zákonodárců o prohlášení Unrwy za teroristickou skupinu uvedl, že americká administrativa je touto legislativou „hluboce znepokojena“ a že Unrwa má „nezastupitelnou“ roli při poskytování pomoci pásmu Gazy. „Neexistuje nikdo, kdo by je mohl uprostřed krize nahradit,“ řekl.



Humanitární oerganizace Oxfam, ActionAid a Australská rada pro mezinárodní rozvoj (Acfid) krok Izraele odsoudily. Očkování proti obrně v Gaze by bylo bez pomoci Unrwy téměř nemožné, uvedla Naomi Brooksová z ACFID. „Tento návrh zákona podkopává mezinárodní humanitární operaci v Gaze, kde miliony lidí čelí dehydrataci, hladu a nemocem,“ uvedla.



Více než 1,9 milionu Palestinců je vysídleno a pásmo Gazy se potýká s rozsáhlým nedostatkem potravin, vody a léků. Unrwa již více než sedm desetiletí poskytuje pomoc, školství, zdravotní péči a asistenci na celém palestinském území a palestinským uprchlíkům v jiných oblastech.



Miller, mluvčí amerického ministerstva zahraničí, rovněž uvedl, že zákaz by mohl „mít důsledky podle amerického práva“. Americké zákony brání Washingtonu poskytovat vojenskou pomoc zemím, které omezují americkou humanitární pomoc, ačkoli tato legislativa se prosazuje jen zřídka.



V Libanonu ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v pondělí bylo při izraelských náletech na několik oblastí v Baalbeku ve východním údolí Bekaa, kde má vliv Íránem podporovaný Hizballáh, zabito nejméně 60 lidí. Guvernér regionu Bachir Khodr odsoudil to, co označil za „nejnásilnější“ nálety na tuto oblast od začátku války mezi Izraelem a Hizballáhem, která začala přibližně před měsícem.









