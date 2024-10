Trump zaplnil newyorskou Madison Square Garden hněvem, jedovatými útoky a rasistickými výhrůžkami

28. 10. 2024

V závěrečné fázi kampaně v New Yorku Trump a skupina jeho stoupenců útočili na Harrisovou a zesměšňovali Portoriko



V neděli večer se v newyorské Madison Square Garden dostaly do popředí hněv a jedovaté útoky, když Donald Trump a skupina jeho zástupců uspořádali předvolební shromáždění, které se vyznačovalo rasistickými výroky, hrubými urážkami a brutálními výhrůžkami na adresu přistěhovalců.



Devět dní před volbami využil Trump shromáždění v New Yorku k tomu, aby zopakoval své tvrzení, že bojuje proti „vnitřnímu nepříteli“, a znovu vyhrožoval, že spustí „největší deportační program v americké historii“, uprostřed nesouvislého blábolení o ukončení telefonátu s „velmi, velmi důležitou osobou“, aby mohl sledovat přistání jedné z raket Elona Muska. V neděli večer se v newyorské Madison Square Garden dostaly do popředí hněv a jedovaté útoky, když Donald Trump a skupina jeho zástupců uspořádali předvolební shromáždění, které se vyznačovalo rasistickými výroky, hrubými urážkami a brutálními výhrůžkami na adresu přistěhovalců.Devět dní před volbami využil Trump shromáždění v New Yorku k tomu, aby zopakoval své tvrzení, že bojuje proti „vnitřnímu nepříteli“, a znovu vyhrožoval, že spustí „největší deportační program v americké historii“, uprostřed nesouvislého blábolení o ukončení telefonátu s „velmi, velmi důležitou osobou“, aby mohl sledovat přistání jedné z raket Elona Muska.



Akce v Madison Square Garden v centru Manhattanu vyvolala srovnání s nechvalně proslulým nacistickým shromážděním, které se v této aréně konalo v roce 1939. Tim Walz, kandidát Kamaly Harrisové na viceprezidenta, uvedl, že mezi oběma akcemi existuje „přímá paralela“, a Národní výbor Demokratické strany v neděli promítl na vnější stranu budovy obrázky opakující tvrzení bývalého šéfa Trumpova štábu, že Trump „chválil Hitlera“.



Během několikahodinového shromáždění rozhodně zazníval temný tón: jeden z řečníků označil Portoriko, kde žije 3,2 milionu občanů USA, za „ostrov hnusu“, Tucker Carlson se vysmíval rasové identitě Harrisové, tento rozhlasový moderátor označil Hillary Clintonovou za „nemocného bastarda“ a Trumpův přítel z dětství s krucifixem prohlásil, že Harris je „antikrist“.



Výroky o Portoriku, které pronesl Tony Hinchliffe, podcaster známý rasistickými výroky v minulosti, byly okamžitě kritizovány kampaní Harris-Walz. Ricky Martin, portorická popová hvězda, kterou na Instagramu sleduje více než 18 milionů lidí, napsal v příspěvku: „Tohle si o nás myslí. Volte @kamalaharris.“



Mluvčí Trumpovy kampaně Danielle Alvarezová v prohlášení uvedla, že „tento vtip neodráží názory prezidenta Trumpa ani naší kampaně“.



To by se však mohlo ukázat jako problematické v Pensylvánii, kde většinu z 580 000 oprávněných latinskoamerických voličů v tomto státě tvoří Portorikánci. Obě kampaně se v posledních týdnech kampaně snaží oslovit latinskoamerické voliče a Harrisová v neděli navštívila portorickou restauraci ve Filadelfii, kde nastínila plány na zavedení „pracovní skupiny pro ekonomické příležitosti“ pro Portoriko.



Brutální nálada se nezměnila ani poté, co začal mluvit Trump, bývalý prezident rychle zopakoval svou výhrúžku, že „spustí největší deportační program v americké historii“.



Trump pokračoval ve svých častých tirádách o imigraci a prohlásil, že „divoký venezuelský vězeňský gang“ „obsadil Times Square“, což překvapí každého, kdo v poslední době navštívil toto místo v New Yorku. Bývalý prezident také lživě prohlásil, že Bidenova administrativa neměla peníze na reakci na nedávný hurikán v Severní Karolíně, protože „utratila všechny své peníze za přivážení nelegálních přistěhovalců, létala s nimi krásnými tryskovými letadly“.



Nabízely se Trumpovy obvyklé dystopické hrozby, když 78letý prezident rozšířil svá tvrzení o „vnitřním nepříteli“ - skupině politických odpůrců, proti nimž v případě svého zvolení nasadí armádu.



„Proti Kamale prostě nekandidujeme. Myslím, že spousta našich politiků, kteří jsou tu dnes večer, to ví. Ona nic neznamená, je to čistě nádoba, nic víc,“ řekl Trump.



„Kandidujeme proti něčemu mnohem většímu, než je Joe nebo Kamala, a mnohem mocnějšímu, než jsou oni, což je obrovská, zlá radikálně levicová mašinérie, která řídí dnešní Demokratickou stranu. Jsou to jen nádoby.“



Trumpovo vystoupení v Madison Square Garden - domově New York Knicks a Rangers a dějišti bezpočtu legendárních vystoupení včetně Elvise Presleyho, Michaela Jacksona a posledního koncertního vystoupení Johna Lennona před jeho vraždou - představuje vyvrcholení jeho zvláštního nenávistného flirtu s rodným městem. Navzdory tomu, že nemá šanci stát New York vyhrát - Harrisová má v průzkumu Five Thirty Eight Tracker náskok 15 bodů -, byl to jeho třetí letošní mítink zde.



V květnu se odvážně pokusil získat černošské a latinskoamerické voliče v jižním Bronxu, jen několik mil od svého domova z dětství v Queensu. V září se pak představil na předměstí New Yorku na Long Islandu.



Co Trump zamýšlí touto trilogií zdánlivě nesmyslných volebních vystoupení, není jasné. Své blábolivé projevy využil k nostalgické procházce po vzpomínkové stezce, kterou považuje za zlaté časy svého života newyorského realitního magnáta.



Zároveň však vykresloval New York v těch nejtemnějších a nejbezútěšnějších barvách, jako krysami zamořené útočiště narkomanů, gangů a „ilegálních přistěhovalců“, kteří bydlí v luxusních bytech, zatímco vojenští veteráni se třesou zimou na chodnících. Jeho jedovatý jazyk je možná odrazem jeho zahořklosti vůči rodnému městu, které ho v jednotlivých soudních kauzách odsoudilo za 34 trestných činů, shledalo jeho společnost Trump Organization vinnou z trestného činu daňového podvodu a uznalo ho osobně odpovědným za sexuální zneužívání četných žen.



V neděli Trump opět kritizoval své rodné město, když tvrdil, že Bidenova administrativa do města natlačila „statisíce opravdu drsných lidí“, a newyorčanům vzkázal, že navzdory tomu, že podle policie kriminalita poklesla: „Vaše kriminalita je obrovská. Všechno je v háji.“



Brutální tón byl nastolen již dříve odpoledne, kdy několik úvodních řečníků proneslo obscénní a nenávistné výroky.



Hinchcliffovy poznámky o Portoriku - pronesl také oplzlé sexuální narážky na latinskoamerické ženy - se setkaly s velkým smíchem davu. Podobně dobře byla přijata poznámka rozhlasového moderátora Sida Rosenberga, že Hillary Clintonová je „zvrácený parchant“, i Rosenbergovo tvrzení, že „zasraní ilegálové dostanou všechno, co chtějí“.



David Rem, republikánský politik, kterého Trumpova kampaň označila za přítele bývalého prezidenta z dětství, nazval Harrisovou „ďáblem“ a „antikristem“, což vyvolalo hlasitý jásot. Rem později vytáhl z kapsy krucifix a oznámil, že kandiduje na starostu New Yorku.



Jakmile Trump oznámil svůj záměr uspořádat shromáždění v Madison Square Garden jen několik dní před volbami, kritici začali poukazovat na historické paralely s jednou z nejznámějších událostí v dějinách New Yorku. Dne 20. února 1939, pouhých sedm měsíců před napadením Polska Německem, uspořádal prohitlerovský German American Bund masové nacistické shromáždění přesně ve stejné aréně.



Organizátoři si jako datum konání zvolili narozeniny George Washingtona, aby zde předvedli svou vizi árijské křesťanské země oddané nadvládě bílé rasy a americkému patriotismu. Vztyčili obří Washingtonův portrét, který vedle hvězd a pruhů lemovaly vlajky s hákovým křížem.



Akce se zúčastnilo více než 20 000 sympatizantů amerických nacistů, z nichž mnozí byli oblečeni v uniformách šturmoviků a salutovali Sieg Heil. „Vůdce“ amerického Bundu Fritz Kuhn řekl davu, že Amerika bude ‚vrácena lidem, kteří ji založili‘, a odsoudil ‚Židy ovládaný tisk‘.



Hillary Clintonová minulý týden v rozhovoru pro CNN upozornila na podobnost obou akcí a na shromáždění v Nevadě dříve v neděli Walz v tomto srovnání rád pokračoval.



„Donald Trump má v Madison Square Garden velký mítink,“ řekl Walz.



„Existuje přímá paralela s velkým shromážděním, které se konalo v polovině 30. let v Madison Square Garden. A nemyslete si, že ani na vteřinu neví, co přesně tam dělají.“





Trumpova kampaň na obvinění reagovala zuřivě a označila Clintonové výroky za „nechutné“. Jedním z mála lidí, kteří v neděli odkazovali na shromáždění z roku 1939, byl Hulk Hogan, který se vynořil za zvuků wrestlingové hudby, několik vteřin se snažil strhnout si tričko a pak prohlásil: „Nevidím tu žádné smradlavé nacisty“.







Zdroj v angličtině ZDE

