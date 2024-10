Soudce nařídil Elonu Muskovi, aby se dostavil k soudu ve Filadelfii kvůli darům 1 milionu dolarů

31. 10. 2024

Okresní prokurátor konstatuje, že odměny registrovaným voličům od miliardářova pro-trumpovského America Pac jsou nelegální loterií





Soudce nařídil všem stranám, včetně Elona Muska, aby se ve čtvrtek dostavily k soudnímu jednání ve Filadelfii v rámci žaloby, která má zabránit politickému akčnímu výboru kontrolovanému Muskem v udělování 1 milionu dolarů registrovaným voličům v bojových státech USA před volbami 5. listopadu. Soudce nařídil všem stranám, včetně Elona Muska, aby se ve čtvrtek dostavily k soudnímu jednání ve Filadelfii v rámci žaloby, která má zabránit politickému akčnímu výboru kontrolovanému Muskem v udělování 1 milionu dolarů registrovaným voličům v bojových státech USA před volbami 5. listopadu.





Žalobu podala v pondělí filadelfská prokuratura. Rozdávání peněz Muskovým výborem America Pac, který podporuje Donalda Trumpa, označila za „nelegální loterii“, která láká obyvatele Pensylvánie ke sdílení osobních údajů.



„Dále se nařizuje, že všechny strany musí být přítomny v době slyšení,“ napsal ve středu soudce v příkazu u okresního soudu. Slyšení v této věci bylo z pátku přesunuto na čtvrtek dopoledne.



Zástupce společnosti America Pac na žádost o komentář okamžitě nereagoval. Muskovi zástupci na žádost o komentář nereagovali.



Musk slíbil, že každý den dá 1 milion dolarů někomu, kdo podepíše jeho internetovou petici za svobodu projevu a práva na zbraně. Právní experti, které minulý týden oslovila agentura Reuters, se rozcházeli v názoru, zda tento dar porušuje federální zákony, podle nichž je trestné platit nebo nabízet platbu osobě, aby se zaregistrovala k volbám. Ministerstvo spravedlnosti zaslalo společnosti America Pac dopis, v němž upozornilo, že miliardářovy dary pro registrované voliče, kteří podepíší jeho petici, mohou porušovat federální zákon, uvedla minulý týden CNN.



Před mimořádně těsným prezidentským soubojem mezi Trumpem a Kamalou Harrisovou je Pensylvánie považována za klíčový rozhodující stát, který může rozhodnout o výsledku voleb. „Pennsylvánie bude rozhodující pro vítězství republikánů,“ napsal Musk ve středu na Twitteru.



Josh Shapiro, demokratický guvernér Pensylvánie, na začátku tohoto měsíce uvedl, že by se podle něj orgány činné v trestním řízení měly zabývat legálností rozdávání.



„Myslím, že existují skutečné otázky ohledně toho, jak utrácí peníze v těchto volbách, jak proudí temné peníze nejen do Pennsylvánie, ale zřejmě nyní i do kapes Pennsylvánců,“ řekl Shapiro 20. října v pořadu Meet the Press televize NBC. „To je hluboce znepokojující.“



Na Muskově předvolebním meetingu v Pittsburghu 20. října, na níž generální ředitel společnosti Tesla chválil Trumpa a předal obří šek na 1 milion dolarů ženě v červeném Trumpově tričku, se zdálo, že posluchači nejsou kritikou tohoto schématu nijak znepokojeni, a říkali, že obdivují Muskův úspěch jako podnikatele a to, co považují za jeho obhajobu svobody slova.



„Obávám se, že pokud Trump nevyhraje, budeme mít stát s jednou stranou, který bude jako Kalifornie, ale ve skutečnosti horší,“ řekl Musk publiku.



Musk sdílel fotografie voličů se šeky na 1 milion dolarů na Twitteru, kterou vlastní na sociálních sítích. Ve středu na účtu America Pac oznámil, že „Joshua ze Severní Karolíny vydělal 1 milion dolarů poté, co podepsal naši petici na podporu ústavy“.





Trumpova kampaň je při agitaci voličů široce závislá na externích skupinách, což znamená, že super Pac založený Muskem - nejbohatším mužem světa - hraje v těchto volbách, mimořádnou roli.







