Netanjahu se octl v centru nového skandálu

4. 11. 2024

čas čtení 4 minuty

Skandál vznikl v souvislosti se zatčením osob spojených s údajným únikem informací ohledně rukojmích v Gaze

Soud uvedl, že zatčení podezřelých osob následovalo po vyšetřování podezření z porušení národní bezpečnosti, které „poškodilo izraelské válečné cíle“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se ocitl v centru nové politické bouře související s dohodou o rukojmích ve válce v Gaze poté, co bylo zatčeno několik osob v souvislosti s únikem tajných dokumentů z jeho úřadu.



Izraelský soud oznámil zatčení v pátek odpoledne před začátkem šabatu s tím, že společné vyšetřování policie, vnitřní bezpečnostní služby a armády obsahuje podezření na „porušení národní bezpečnosti způsobené nezákonným poskytnutím utajovaných informací“, které rovněž „poškodilo dosažení válečných cílů Izraele“.



Ačkoli většina podrobností stále podléhá částečnému utajování, izraelská média informovala, že poškozeným válečným cílem je propuštění 101 izraelských rukojmích, které Hamás stále zadržuje. Podezřelé osoby selektivně vyzradili strategické dokumenty Hamásu nalezené Izraelskými obrannými silami (IDF) v Gaze a zmanipulovali nebo upravili tento materiál tak, aby to vypadalo, že se palestinská militantní skupina snaží propašovat rukojmí do Egypta a poté do Íránu nebo do Jemenu.



V září Netanjahu toto tvrzení citoval v rozhovorech a na tiskových konferencích, aby podpořil nový požadavek, který vznesl při jednáních o příměří a o dohodě o propuštění rukojmích: totiž nutnost, aby izraelské jednotky zůstaly na hranici mezi Gazou a Egyptem. Hamás tento požadavek odmítl s tím, že není součástí podmínek, které obě strany již přijaly. To bylo hlavním důvodem, proč měsíce trvající jednání ztroskotala.





Netanjahu byl opakovaně obviňován, že s dohodou otálí, aby se vyhnul rozpadu své koaliční vlády. Cokoli, co by znamenalo úplné vítězství nad Hamásem, je pro jeho krajně pravicové spojence problém a předpokládá se, že Netanjahu považuje setrvání ve funkci za nejlepší způsob, jak se vyhnout trestnímu stíhání v případech podvodů, úplatkářství a porušení důvěry občanů v roce 2019.

Vůdce opozice Jair Lapid napsal na Twitteru: „Máme tvrdé nepřátele v zahraničí, ale nebezpečí zevnitř a v nejcitlivějších rozhodovacích centrech otřásá základy důvěry občanů Izraele ve vedení války a v řešení nejcitlivějších a nejvýbušnějších bezpečnostních otázek.“







Krátce poté, co se Netanjahu poprvé zmínil o údajném plánu Hamásu odvézt rukojmí do zahraničí, se v britském listua německém bulvárním deníkuobjevily zprávy zjevně založené na tomto zfalšovaném materiálu, které široce převzala izraelská média.V obavách, že zveřejnění článků ohrozí úsilí o shromažďování zpravodajských informací v Gaze, zahájila izraelská armáda vyšetřování úniku informací a oznámila, že „neví o existenci žádného takového dokumentu“. Listpozději článek stáhl a novináře, který jej napsal, propustil.Úřad izraelského premiéra v pátek uvedl, že nikdo, kdo pracoval pro Netanjahua, nebyl vyslýchán ani zadržen, ale v sobotu nepopřel, že únik mohl pocházet z jeho úřadu. Upozornil, že v médiích se objevily desítky dalších úniků souvisejících s jednáním o příměří a propuštění rukojmích, aniž by to vyvolalo vyšetřování.Má se za to, že obvinění souvisí s únikem utajovaných dokumentů, s nedbalostí při nakládání s materiály a s jejich využitím k ovlivňování veřejného mínění, jakož i s nesprávným najmutím poradce bez odpovídající bezpečnostní prověrky.Zpráva o zatčení podezřelých osob vyvolala v politicky rozdělené zemi zuřivou reakci premiérových odpůrců. V noci na sobotu se tisíce lidí po celém Izraeli zapojily do demonstrací, které se nyní konají každý týden, požadující dohodu s Hamásem o propuštění rukojmích.