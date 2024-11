Trumpova cla sníží ekonomický růst ve Spojeném království na polovinu a zvýší ceny, varuje thinktank

6. 11. 2024

Totéž platí pro Českou republiku



„Spojené království je malá, otevřená ekonomika a byla by jednou z nejvíce postižených zemí,“ uvedl Kaya. NIESR odhadl, že v průběhu dvou let by se míra inflace ve Spojeném království zvýšila o 3 až 4 procentní body, zatímco úrokové sazby by byly vyšší o 2 až 3 procentní body.



NIESR varuje, že protekcionistická politika Donalda Trumpa, včetně politiky proti Británii, by poškodila domácí ekonomikuPřední thinktank varuje, že po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA a zavedení nových rozsáhlých cel, kterými vyhrožuje, se růst Spojeného království sníží na polovinu.Národní institut pro ekonomický a sociální výzkum (NIESR) uvedl, že protekcionistická opatření plánovaná republikánským uchazečem o Bílý dům budou mít za následek oslabení aktivity, růst inflace a zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of England.Ahmet Kaya, ekonom NIESR, uvedl, že pokud by Trump přistoupil k zavedení 60 % cla na čínské zboží a 10 % cla na zboží ze všech ostatních zemí, výsledná obchodní válka by v prvních dvou letech snížila růst Spojeného království o 0,7 procentního bodu a 0,5 procentního bodu.