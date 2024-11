„Amerika se zbláznila": nedůvěra ve skotském Ayrshire poblíž Trumpova golfového hřiště

7. 11. 2024

Zatímco někteří tvrdí, že Trump udělal pro ekonomiku Turnberry mnoho, jiní říkají, že výsledek voleb je „katastrofa - je to fašista"





Slunce se prodírá nízkými šedými mraky nad pláží Turnberry ve skotském okresu Ayrshire, kde Alan Ringrose venčí svého psa. Kroutí hlavou nad nově se objevujícími zprávami zpoza Atlantiku.



„Myslím, že se Amerika zbláznila," říká. „Jak můžete zvolit za prezidenta zločince?"

Nevěřícnost je jeho převažující emocí, když se realita druhého Trumpova prezidentství. „Nechápu to. Snad se lidé báli zvolit černošku?" ptá se.





Nevěřícnost je jeho převažující emocí, když se realita druhého Trumpova prezidentství. „Nechápu to. Snad se lidé báli zvolit černošku?“ ptá se.



Ringrose, který se v důchodu stará o místní bowlingovou dráhu, gestikuluje přes duny k terasovitým trávníkům pětihvězdičkového hotelu Trump Turnberry. Je to jeden ze dvou luxusních golfových resortů, které znovu zvolený prezident vlastní ve Skotsku; druhý se nachází v Aberdeenshire. „Udělal toho pro tuto oblast hodně, ale jako politik ...“ Ringrose se zarazí.



O kus dál na větrem ošlehané pláži se Elizabeth Coganová prochází se svým jack russellem Mollym. I ona rychle oceňuje investice, které Trump vložil do místní ekonomiky. Ale jako světový lídr? „Je to naprostá katastrofa: je to fašista, je proti ženám, je homofobní, je rasista. Je to šok, protože jsem si myslela, že lidé už dostanou rozum a uvědomí si, co je to za člověka."



„S politikou je to těžké, protože musíte respektovat různé názory. Ale podívejte se, jak rozděluje lidi, jak se chová k přistěhovalcům.“



Coganovou znepokojují zejména miliardáři, kterými se Trump obklopuje a z nichž mnozí mají silný vliv, jako například Elon Musk. „Někdo s takovým bohatstvím nemá pochopení pro to, jak žijí normální lidé,“ říká Coganová.



Dodává, že jeho vítězství bude mít odezvu daleko za hranicemi USA, a jako oblasti, které ji bezprostředně znepokojují, uvádí Ukrajinu, Gazu a klima.





Coganová vzpomíná na skotskou komičku Janey Godleyovou, která zemřela minulou sobotu a protestovala právě na této pláži se svým výstižným, ručně psaným nápisem „Trump je píča“, což jí přineslo celosvětovou virální slávu a také vitriol. „Byla to obyčejná pracující osoba, která tomu rozuměla,“ říká Godleyová.











Trump, jehož matka Mary Anne Macleodová se narodila na skotském ostrově Lewis, než v osmnácti letech emigrovala do New Yorku, měl se skotskými představiteli nepříjemné vztahy: s Alexem Salmondem se střetl kvůli plánům na rozšíření svého resortu v Aberdeenu a Nicolu Sturgeonovou označil za „neúspěšnou liberální extremistku“, zatímco podporu Kamaly Harrisové, kterou minulý týden vyjádřil skotský premiér John Swinney, označil za „urážku“ investic do Skotska ze strany své firmy Trump International.Swinney ve středu Trumpovi oficiálně poblahopřál, ale vyjádřil obavy z možného dopadu navrhovaných dovozních cel na průmysl skotské whisky.Dave McDade byl členem golfového klubu Turnberry až do roku 2016, kdy mu nemoc zabránila pravidelně hrát. „Je to teď tak drahé, že to (Trump) postavil mimo dosah normálních lidí. Slyšel jsem, že kolo golfu stojí 500 liber.“V příštím roce se totiž cena tee time na hřišti Ailsa, které je obecně považováno za jedno z nejlepších golfových hřišť na světě a v minulosti hostilo Open Championship, zvýší na 545 liber, přičemž green fee se ve špičce vyšplhá až na 1000 liber.Kolem oběda je hřiště téměř opuštěné, na parkovišti u klubovny, které je obklopeno zelenými palmami s ozdobnou centrální fontánou, která se shoduje s fontánou na nádvoří hotelu, stojí jen hrstka aut.„Překvapuje mě, že ho lidé volili po tom všem, s čím přišel,“ dodává McDade, který nyní hraje na cenově dostupnějším hřišti ve Stranraeru.Jiní si raději nechávají poradit od muže, který, jak jeden z nich podotýká, „platí spoustu místních platů“. Jiná žena, která má příbuzné ve Spojených státech, říká, že viděla, jak se jich Bidenovy ekonomické neúspěchy přímo dotkly, a je ráda, že Trump vyhrál.Vzhledem k převážně pochmurnému vyznění místních reakcí nabízí další z nich záblesk naděje: „Jediná dobrá věc je, že už nemůže znovu kandidovat, takže musíme jen přežít další čtyři roky.“