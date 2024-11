Británie musí zabránit arktickým lodím glasgowské firmy ve financování Putinovy války

8. 11. 2024

Britská vláda zakázala dovoz ruského LNG, ale ponechala do očí bijící mezeru: flotila arktických lodí společnosti Seapeak Maritime se sídlem v Glasgowě nadále usnadňuje Putinův globální obchod s plynem v hodnotě miliard, upozorňuje Svitlana Romanko. Britská vláda zakázala dovoz ruského LNG, ale ponechala do očí bijící mezeru: flotila arktických lodí společnosti Seapeak Maritime se sídlem v Glasgowě nadále usnadňuje Putinův globální obchod s plynem v hodnotě miliard,

Vzhledem k tomu, že světoví lídři nadále reagují na ruskou nezákonnou invazi na Ukrajinu, sankce by měly hrát klíčovou roli při přerušování finančních záchranných lan, která Kremlu umožňují financovat pokračující útoky.

Spojené království je lídrem v uvalování přísných sankcí proti ruské ropě a plynu, včetně zásadního kroku zákazu dovozu ruského LNG plynu. Navzdory těmto snahám přetrvávají znepokojivé mezery. Do očí bijící příklad toho leží v Glasgow ve Skotsku, kde Seapeak Maritime – jeden z největších nezávislých vlastníků a provozovatelů lodí na zkapalněný plyn – nadále usnadňuje tok ruského plynu po celém světě ze svých kanceláří v centru Glasgow.

Seapeak Maritime provozuje šest lodí na LNG ledové třídy, včetně plavidla Yakov Gakkel, které přepravují ruský zkapalněný zemní plyn (LNG) z Arktidy do evropských přístavů. Tyto lodě, spravované firmou registrovanou ve Skotsku, pomáhají Rusku vyvážet LNG v odhadované hodnotě 8 miliard dolarů ročně, především z poloostrovů Jamal a Gydan, které obsahují největší světové zásoby plynu.

Pokračující úsilí Kremlu rozšířit svou infrastrukturu pro těžbu a vývoz plynu v Arktidě přímo podkopává globální úsilí o dekarbonizaci a boj proti klimatické krizi. Příjmy z tohoto obchodu také přímo pohánějí ruskou válečnou pokladnu, financují rakety a zbraně, které jsou denně používány k devastaci ukrajinských měst a civilistů.

Tato situace je o to znepokojivější, že tyto tankery LNG pojišťují také britští poskytovatelé pojištění ochrany a odpovědnosti (P&I).

Zatímco Spojené království správně zakázalo poskytování pojištění pro ruské ropné tankery, plavidla na LNG zatím nějak proklouzla trhlinami.

Britští pojistitelé nadále poskytují pojištění námořních rizik pro lodě LNG, které vyvážejí ruský plyn z Jamalu, včetně těch, které provozuje společnost Seapeak. Toto do očí bijící opomenutí v sankčním režimu umožňuje, aby miliardy liber proudily zpět do ruských rukou a našly si cestu do vojenského rozpočtu země, který je v současné době nejvyšší od sovětské éry a v roce 2025 se plánuje zvýšit o 30 %.

Aktivity společnosti Seapeak ukazují na nesrovnalosti v sankčním rámci Spojeného království.

Provozní sídlo společnosti je sice v Glasgow, ale její akce rezonují daleko za řekou Clyde. Ruský LNG, který pomáhá přepravovat, končí v evropských energetických sítích a topných systémech, navzdory tomu, že britští a evropští politici tvrdí, že dělají vše, co je v jejich silách, aby Putina zastavili.

Patrick Harvie, vůdce skotské Strany zelených, nedávno vznesl tuto otázku ve skotském parlamentu, když uvedl:

"Opakuji svou výzvu skotské vládě, aby spolupracovala s vládou Spojeného království, ... oslovit ty, kteří se stále snaží obejít sankce proti Rusku, včetně společnosti Seapeak Maritime, která sídlí v Glasgow – a stále se zabývá obchodem s ruskými fosilními palivy."

Skotský první ministr John Swinney nadále vyjadřuje svou podporu suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Slova solidarity však nestačí.

Spojené království nemůže na jedné straně tvrdit, že stojí za Ukrajinou v jejím boji za svobodu, a na druhé straně dovolit britským společnostem profitovat právě z obchodu, který pohání ruskou válečnou mašinérii.

Ruské ambice v Arktidě mají dalekosáhlé důsledky pro energetickou bezpečnost Spojeného království a Evropy, stejně jako pro globální klimatickou krizi. Pokud Kreml uspěje v dalším rozvoji svých arktických plynových polí, zvýší svůj vliv na globální energetické trhy v době, kdy Evropa pracuje na snížení své závislosti na fosilních palivech.

Spojené království má morální a strategický imperativ přerušit podporu ruských arktických podniků. Pokračováním v poskytování pojišťovacích a námořních služeb pro tankery LNG plující po Severní mořské trase podkopávají společnosti se sídlem ve Spojeném království sankce, jejichž cílem je pomoci Ukrajině a umožňují dlouhodobou expanzi jednoho z nejvíce ekologicky škodlivých průmyslových odvětví na planetě.

Vláda Spojeného království musí jednat rozhodně a uzavřít stávající mezery ve svých sankcích.

Za prvé by měla okamžitě zakázat poskytování pojištění P&I a námořních služeb tankerům LNG zapojeným do ruského obchodu. Tento krok je nezbytný k zacelení mezer, které Seapeak a další společnosti využívají. V konečném důsledku musí Spojené království jednat nyní a zavřít společnosti, jako je Seapeak, které jsou schopny usnadnit krvavý útok Kremlu na Ukrajinu.

Nejvyšší prioritou by měla být také koordinace s USA, G7 a EU s cílem zaměřit se na celý hodnotový řetězec ruských arktických projektů LNG, jako je Jamal a Arctic LNG 2. Tyto projekty jsou stěžejní pro ruské aspirace na globální energetickou dominanci a jejich narušení oslabí moc Kremlu a přímo ovlivní jeho vojenské financování.

Cílené sankce by měly být okamžitě uvaleny také na společnosti spravující lodě a registrované vlastníky nové ruské "stínové" flotily LNG, kterou Rusko v poslední době využívá k obcházení sankcí.

Bez tohoto koordinovaného úsilí bude Rusko nadále hledat způsoby, jak obejít omezení a pokračovat v lukrativním obchodu s plynem.

Dokud budou společnosti se sídlem ve Velké Británii, jako je Seapeak Maritime, nadále pomáhat Rusku vyvážet jeho plyn, Spojené království nedokáže dostát své morální odpovědnosti. Mezery v sankcích jsou do očí bijící a čas je uzavřít právě teď.

Kvůli ukrajinskému lidu, energetické bezpečnosti Evropy a klimatu si nemůžeme dovolit déle čekat.

Zdroj v angličtině: ZDE

