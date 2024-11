Trump jmenuje zastánce tvrdé imigrační linie Stephena Millera náměstkem šéfa pro politiku

12. 11. 2024

čas čtení 5 minut



Miller pracoval v první Trumpově vládě jako vysoký poradce a je známý svou extremistickou rétorikou





Očekává se, že Donald Trump oznámí, že jmenuje imigračního zastánce tvrdé linie a svého blízkého poradce Stephena Millera zástupcem šéfa Bílého domu pro politiku.



Miller pracoval v Bílém domě během první administrativy zvoleného prezidenta, působil jako Trumpův vysoký poradce a ředitel pro psaní projevů. Hrál klíčovou roli při vytváření několika Trumpových imigračních politik, včetně zákazu cestování muslimů do USA a politiky rozdělování rodin.



Ačkoli Trump jmenování zatím oficiálně neoznámil, CNN o tom informovala v pondělí s odvoláním na dva zdroje obeznámené se záležitostí a později v pondělí J.D. Vance zprávu zřejmě potvrdil v příspěvku na X, kde Millerovi pogratuloval.

„Je to další fantastický výběr prezidenta. Gratuluji @StephenM!“ uvedl zvolený viceprezident.



Očekávalo se, že Miller v případě Trumpova vítězství ve volbách v roce 2024 převezme v jeho druhém funkčním období rozšířenou roli a bude mu pomáhat při realizaci jeho plánu masové deportace milionů migrantů bez dokladů v USA.



Miller byl podle agentury Associated Press během Trumpovy kampaně v roce 2024 často přítomen, často s ním cestoval a vystupoval před Trumpem na jeho mítincích.



Miller je známý svou extremistickou rétorikou. Vystoupil na nechvalně proslulém Trumpově mítinku v Madison Square Garden, kde davu řekl, že „Amerika je jen a pouze pro Američany“, a slíbil, že „vrátí Ameriku pravým Američanům“.



V loňském rozhovoru pro New York Times Miller také nastínil plány, jak v případě Trumpova znovuzvolení omezit legální i nelegální imigraci. Tyto plány zahrnovaly shromažďování přistěhovalců bez dokladů v USA a jejich zadržování v táborech, zatímco budou čekat na vyhoštění.



V průběhu let se objevily zprávy, že Miller během Trumpovy vlády obhajoval vyhazování migrantů do povětří pomocí dronů - což popřel - a že navrhoval vyslání 250 000 amerických vojáků na jižní hranici.



V roce 2019, po americkém náletu, při němž byl zabit vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí, tvrdil Mark Esper, bývalý ministr obrany, že Miller navrhoval stít al-Bagdádímu hlavu, namočit ji do prasečí krve a předvádět ji „pro výstrahu ostatním teroristům“. Miller to rovněž popřel a Espera označil za „blbce“.



V témže roce se zjistilo, že Miller v e-mailech zaslaných pravicovým novinářům propagoval bělošské nacionalistické názory. To vedlo řadu demokratů k výzvě, aby odstoupil, a více než 50 skupin hájících občanská práva napsalo dopis Trumpovi, v němž ho vyzvalo, aby Millera vyhodil.



„Stephen Miller svou extrémní politickou rétorikou a politikou po celou dobu své kariéry podněcoval bigotnost, nenávist a rozdělení,“ uvádí se v dopise. „Nedávné odhalení jeho hluboce zakořeněného rasismu poskytuje další důkaz, že není způsobilý vykonávat svou funkci a měl by ji okamžitě opustit.“



Po skončení Trumpova prezidentství Miller založil neziskovou organizaci America First Legal Foundation, kterou označil za „dlouho očekávanou odpověď“ pravice na Americkou unii občanských svobod.



Podle New York Times skupina v průběhu let podala více než 100 právních žalob proti demokratickým politikům a podle ní „ultraliberálním korporacím“, jako jsou Disney, Nike a další.



V loňském roce bylo také oznámeno, že Millerova právní skupina má také místo v představenstvu Projektu 2025, kontroverzního politického úsilí vedeného nadací Heritage Foundation a dalšími konzervativními skupinami, jehož cílem je připravit plán pravicové politiky pro druhé Trumpovo funkční období.



Dokument Projekt 2025, který má více než 900 stran, nastiňuje plány a strategie, jak by Trump a jeho spojenci mohli demontovat vládu USA. Plány zahrnují zmenšení ochrany životního prostředí, nahrazení státních úředníků Trumpovými loajalisty, zrušení ministerstva školství, omezení práv LGBTQ+ a reprodukčních práv žen a další.



V roce 2022 Miller vypovídal před výběrovým výborem Sněmovny reprezentantů vyšetřujícím povstání na Kapitolu USA z 6. ledna, kde byl dotázán, zda Trump povzbuzoval své příznivce k pochodu na Kapitol v tento den.



Miller Trumpa hájil a uvedl, že použití slova „my“ v jeho výrocích před Kapitolem toho dne nebylo snahou podněcovat dav k útoku na Kapitol, ale spíše rétorickým prostředkem, který se v politických projevech používá již desítky let.



V dubnu letošního roku Axios uvedl, že Miller pomáhal řídit plán na řešení údajného „protibělošského rasismu“ v případě Trumpova znovuzvolení.



Zpráva Axiosu uváděla, že pokud se Trump vrátí do Bílého domu, Miller a další asistenti plánují „dramaticky změnit vládní výklad zákonů z doby občanských práv tak, aby se zaměřil spíše na ‚protibělošský rasismus‘ než na diskriminaci lidí jiné barvy pleti“.



Trumpův mluvčí Steven Cheung pro Axios uvedl: „Jak řekl prezident Trump, všichni zaměstnanci, úřady a iniciativy spojené s neamerickou politikou [Joe] Bidena budou okamžitě ukončeny.“



Zpráva o očekávaném jmenování Millera v pondělí následovala po Trumpově oznámení, že „hraničním carem“ bude jmenován bývalý úřadující ředitel amerického imigračního a celního úřadu Tom Homan.





Miller bude rovněž pracovat po boku Susie Wilesové, kterou Trump minulý týden jmenoval šéfkou svého štábu.







Zdroj v angličtině ZDE

