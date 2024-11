Republikáni si zajistili většinu ve Sněmovně reprezentantů a zasadili tak demokratům další ránu

14. 11. 2024

Strana získala 218 křesel v dolní komoře poté, co demokraté v kampani neúspěšně poukazovali na nutnost omezit „dysfunkci"





Republikáni si zajistili většinu ve Sněmovně reprezentantů Kongresu USA, čímž rozšířili své působení v dolní komoře a dosáhli vládního trojúhelníku ve Washingtonu, který by mohl dát Donaldu Trumpovi rozsáhlé pravomoci k prosazení jeho legislativního programu.



Agentura Associated Press ve středu večer určila, že republikáni po vítězství v Arizoně získali nejméně 218 křesel ve 435členné Sněmovně reprezentantů, což se stalo více než týden po uzavření volebních místností v celých USA a v době, kdy Trump učinil oznámení o svém kabinetu, které vyvolalo ve Washingtonu šok.



Totoa zajišťuje, že republikáni budou mít i nadále velké slovo v klíčových záležitostech, jako je financování vlády, jednání o dluhovém stropu a zahraniční pomoc, a znamená konec nadějí demokratů, že by dolní komora mohla sloužit jako blokáda proti Trumpově agendě.

Republikáni již získali Bílý dům a znovu získali většinu v Senátu, takže vítězství ve Sněmovně jim zajišťuje poslední součást vládního trojlístku. Přestože budou mít těsnou většinu, republikáni naznačili, že až v lednu zasedne nový Kongres, využijí svého vlivu s maximálním účinkem.



„Musíme lidem vyhovět, a to také uděláme,“ řekl minulý týden pro Fox News republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. „Prezident Trump chce být agresivní. Chce postupovat ve velkém a my jsme z toho nadšeni. Budeme moci hrát v útoku.“



To, že si Trump vybral do své administrativy nejméně tři republikány ze Sněmovny reprezentantů, Johnsonovi ještě více komplikuje matematiku. Trump jmenoval newyorskou zástupkyni Elise Stefanikovou velvyslankyní při OSN a floridského zástupce Mikea Waltze do funkce poradce pro národní bezpečnost. Ve středu Trump oznámil, že na post generálního prokurátora nominuje také Matta Gaetze, republikánského kongresmana z Floridy.



Gaetz, který je pravicově vyhraněný, byl trnem v oku bývalému předsedovi Sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthymu a nakonec vedl úspěšnou kampaň za McCarthyho sesazení z funkce. Reakce na Gaetzovu nominaci se pohybovaly od zmatených až po rozhořčené, a to dokonce i od členů vlastní strany zvoleného prezidenta.



Navzdory stále těsnější většině Johnson smetl ze stolu obavy z toho, jak by Trumpův výběr mohl ovlivnit schopnost republikánů ve Sněmovně reprezentantů přijímat zákony.





„Máme rozpačité bohatství,“ řekl Johnson v úterý. „Máme opravdu talentovanou republikánskou konferenci. Máme tu opravdu schopné a kompetentní lidi. Mnozí z nich by mohli v nové administrativě zastávat opravdu důležité funkce, ale prezident Trump plně chápe a oceňuje zdejší matematiku a je to jen hra čísel.“





Tato postmortem může demokratům pomoci získat zpět většinu v průběžných volbách v roce 2026, ale prozatím musí čelit realitě plně republikánského Kongresu, který je připraven a ochoten plnit Trumpovy příkazy.







Zdroj v angličtině ZDE

Demokraté v kampani neúspěšně poukazovali na nutnost omezit současnou „dysfunkci“ Kongresu poté, co těsná většina republikánů opakovaně přivedla Sněmovnu do slepé uličky.Když republikáni v lednu 2023 převzali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, trvalo 15 kol hlasování, než byl Kevin McCarthy zvolen předsedou parlamentu, protože zhruba 20 členů tvrdé pravice odmítlo podpořit kandidáta své konference. O devět měsíců později byl McCarthy sesazen poté, co osm jeho republikánských kolegů hlasovalo spolu s demokraty ze Sněmovny reprezentantů pro jeho odvolání z funkce předsedy.Po McCarthyho odchodu se po bouřlivých volbách dostal do funkce předsedy Johnson, tehdy poměrně neznámý republikánský člen z Louisiany.Během uplynulého roku se Johnson snažil uklidnit členy své ideologicky různorodé konference. U některých z nich, včetně Marjorie Taylorové Greeneové, tvrdé pravicové členky z Georgie, jeho snaha neuspěla. Greeneová se v květnu pokusila Johnsona sesadit z funkce předsedy, ale toto usnesení bylo snadno potlačeno sněmovnou, která se zdála být vyčerpaná zmatky, jež definovaly toto zasedání Kongresu.Navzdory těmto překážkám se republikánům podařilo udržet si vládu nad Sněmovnou a ve středu Johnson získal republikánskou nominaci na setrvání ve funkci předsedy a je na nejlepší cestě udržet si kladívko i po hlasování celé Sněmovny v novém roce.Trump poskytl Johnsonovi vítanou podporu během setkání s republikány ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu, když podpořil předsedovu snahu o prodloužení jeho mandátu a naznačil, že Johnson má jeho plnou podporu. Johnson mu pochvalu oplatil tím, že Trumpa oslavil jako „výjimečnou osobnost americké historie“.„Kdysi říkali Billu Clintonovi dítě návratu,“ řekl Johnson. „[Trump] je králem comebacku.“Přestože demokraté ve své kampani neuspěli s cílem získat Sněmovnu reprezentantů, vyzdvihli schopnost strany zmírnit své ztráty v obtížném celostátním prostředí. Hakeem Jeffries, předseda demokratů ve Sněmovně reprezentantů, poukázal na zisky strany v jeho domovském státě New York jako na důkaz jejich úsilí.„Donald Trump si zde ve státě New York vedl lépe než téměř jakýkoli jiný republikánský prezidentský kandidát v novodobé politické historii a dokonce vyhrál několik obvodů, které jsme buď udrželi, nebo převrátili. A bez ohledu na to jsme dokázali porazit tři republikánské kandidáty,“ řekl Jeffries minulý týden v rozhovoru pro televizi NY1 Spectrum News. „A tak si myslím, že se z těchto voleb můžeme poučit ve všech směrech, a určitě ve vhodnou dobu provedeme analýzu po volbách.“