Bude USA z pozice síly tlačit na svého spojence nebo na svého protivníka?

14. 11. 2024 / Adam Sybera

čas čtení 2 minuty

Týden potom co se svět dozvěděl výsledky voleb v USA, ve kterých přesvědčivě zvítězil Donald Trump, Rusko zesílilo útoky drony a raketami na celé území Ukrajiny. Většina dronů jsou íranské modely Shaheed. Ráno 13.11. navíc Rusko po 73 dnech zahájilo sofistikovaný kombinovaný útok raketami a drony na hlavní město Kyjiv, při kterém hodiny zněly varovné sirény a na předměstích města se ozývaly výbuchy i práce Ukrajinské protivzdušné obrany, která většinu raket i dronů zachytila. Rozsah škod je všask stále v hodnocení.

Mluvčí Kyjevské vojenské správy Mychajlo Šamanov uvedl, že cílem Ruska není jen vojenská infrastruktura, ale i terorizování civilistů. I když je protivzdušná obrana úspěšná, trosky dronů a raket stále způsobují požáry, škody a oběti. "Každá noc je loterie" řekl Šamanov když popisoval nevyzpytatelné nebezpečí pro civilisty.



Opakované ukrajinské žádosti o západní podporu zatím zůstavají bez odpovědi, přitom jsou zásadní, zejména s očekáváním postoje nově zvoleného prezidenta Trumpa k válce a obavami z poklesu podpory USA.

Zatímco si od nového prezidenta USA značná část světové společnosti leccos slibuje, život v Ukrajině nenapovídá, že by se cokoliv měnilo k lepšímu. Neustálé útoky zvyšují tlak na ukrajinskou obranu, zatímco ruské síly za aktivní podpory svých spojenců, pokračují v postupu prakticky na všech úsecích fronty. V Kurské oblasti se za mlčenlivého pozorování Západu aktivně zapojuje do bojů armáda Severní Koreje a íránské drony terorizují Ukrajinská města. Nicméně, stále je to Donald Trump, kdo drží všechny trumfy aby vytvořil dostatečný tlak na Rusko, může například radikálně snížit cenu ropy a plynu nebo násobně navýšit zbrojní podporu.



Trump má příležitost zprostředkovat největší mírovou dohodu všech dob. Proč by nepoužil veškerý svůj vliv k získání maximálních ústupků od Putina? Co Putin přináší ke stolu? Jaké ústupky může Trumpovi nabídnout?



Skutečně ovládá Trump umění dohody? Čas ukáže. Na geopolitické scéně je Putin nejslabší, kdy byl a Trump drží všechny trumfy. Uvidíme, zda nechá zastaralou armádu a kolabujicí ekonomiku ovládnout 20 % země, na kterou si ukáže. Pro Putina by to v současné době bylo ohromné vítězství a pro všechny evropské země signál, že žádné hranice nejsou v bezpečí před hrubou sílou, jelikož náš největší partner je ochotný s nimi obchodovat.

