Channel 4 News. Trumpova jmenování, z nichž padá čelist

14. 11. 2024

Moderátor, Channel 4 News, středa 13. listopadu 2024, 19 hodin:



Trump zpět v Bílém domě, diskuse o hladkém převzetí moci, zatímco Trump oznamuje několik jmenování, na které se díváme s otevřenou pusou

Velký Elon Musk, jak je v oznámení oficiálně nazýván, povede nové oddělení vládní efektivity, přičemž Trump jej přirovnává k projektu Manhattan z 2. světové války na výrobu jaderných zbraní. Dobrý večer. Joe Biden potřásl Donaldu Trumpovi rukou a slíbil, že vyjde vstříc při předání moci muži, který podle něj ohrožuje demokracii. Donald Trump dnes řekl, že politika je teď hezká, a slíbil přechod, který bude tak hladký, jak jen může být. Ale některá jeho jmenování vypadají na Blízkém východě jako ruční granáty. Blízkovýchodním vyslancem se stává starý přítel z realit, velvyslanec v Izraeli, který je proti řešení dvou států a říká, že nic takového jako Palestinci neexistuje. A ministr obrany rekrutovaný z Fox News, který je proti ženám v boji a vyjádřil se, že nejvyšší americký vojenský činitel dostal tuto funkci proto, že je černoch.









Inu, nadávky, urážky a temná varování byly vyměněny za nezávaznou konverzaci a potřesení rukou. Jako by si Biden nemyslel, že Trump je fašista, a Trump si nemyslel, že Biden je senilní. Zdvořilý návrat do Oválné pracovny však nezaznamenal, jak zvolený prezident rozvrátil Washington. Jeho dnešní jmenování do vlády, včetně moderátora Fox News ministrem obrany a Elona Muska, tato reportáž naší washingtonské zpravodajky Siobhan Kennedyové, obsahuje různé vulgárnější výrazy těchto činitelů.







Reportérka: Ještě ne zcela v držení všech atributů moci, přesto se Donald Trump opatrně vydal po schůdcích letadla Trump Force One do města, kterému se posmíval jako bažině, ale nyní se do něj vrací jako hrdý vítěz. Na cestě na historickou schůzku v Bílém domě a na tradiční zdvořilost, které se dostává nastupujícímu prezidentovi a kterou sám Trump nechvalně neposkytl Joe Bidenovi.





"Není zač. Děkuji vám všem."





Do té doby se Trump držel scénáře, ale nikdo nezapomíná, že jeho přechod do Bílého domu byl před čtyřmi lety všechno, jen ne hladký, ale tohle byl projev zdvořilosti, který popíral jejich vzájemné antipatie.





"Dámy a pánové, povstaňte, prosím. 47. prezident Spojených států Donald J. Trump."





Cestou do Bílého domu Trump zavítal na shromáždění republikánských kongresmanů a kongresmanek a měl příležitost vychutnat si kolektivní záři svého vítězství. Téměř jistá většina ve Sněmovně reprezentantů a kontrola nad mocným americkým Senátem.





V publiku seděl jistý Elon Musk, superbratr, jehož jmění pomohlo Trumpovi k moci do Bílého domu a který se mu přes noc odvděčil nejvyšším postem, o který si řekl, a to vedením takzvaného Oddělení pro efektivitu vlády, které podle Muska využije k omezení výdajů a regulační byrokracie. A ano, střet zájmů tu určitě bude, zejména proto, že Muskovo podnikatelské impérium bude těžit z menší byrokracie a jeho společnosti jsou předmětem několika federálních vyšetřování. To je ale jen detail, který je třeba doladit.





„Vám se nelíbí ženy v armádě?“ “Nelíbí."





Ne, ale jmenování, které skutečně ohromilo Washington, obranný establishment a dokonce i některé členy jeho vlastní strany, se týkalo tohoto muže.





Pete Hegseth z Fox News, moderátor a armádní veterán, který nyní bude velet nejmocnější armádě světa, ačkoli jeho zacházení se smrtícími zbraněmi nedopadlo vždy dobře a nemá žádné zkušenosti s vládnutím. Má však to jediné, co je skutečně nutné, nezpochybnitelnou loajalitu vůči Donaldu Trumpovi.





Ať už se to světu líbí, nebo ne, dnešek je dalším historickým okamžikem. Nezapomeňte, že Trump usedl do této Oválné pracovny 6. ledna 2021, a je to tady. V lednu příštího roku se do ní vrátí jako 47. americký prezident."





Reportér: Podívejte, samozřejměn Krishnane. Tolik se teď soustřeďujeme na události v Gaze, na děsivé obrazy utrpení Palestinců, které stále vidíme a přemýšlíme, kdy už by ta válka mohla skončit, tito krajně pravicoví izraelští politici se teď po Trumpově vítězství hodně soustředí na okupovaný Západní břeh Jordánu. Nezapomeňte, že se jedná o území, které je nedílnou součástí vytvoření jakéhokoli budoucího palestinského státu. Je to země, která je mezinárodně považována za zemi, která celá patří Palestincům. Ale i oni spravují jen některé její části. A Izraelci okupují Západní břeh Jordánu už více než 50 let a statisíce osadníků tam nyní žijí v těchto enklávách, které se zařezávají do území, jež rozšiřují nebývalým tempem, a jejich přítomnost přinejmenším velmi ztěžuje řešení dvou států, ale sektoroví vůdci, včetně těch, kteří jsou přímo v centru této koaliční vlády v Izraeli, chtějí jít ještě dál. Chtějí formálně anektovat část nebo celý Západní břeh Jordánu. Věří, že jim tuto zemi zaslíbil Bůh, a věří, že Donald Trump jejich vizi podpoří a rok 2025 bude s Boží pomocí rokem suverenity v Judeji a Samaří.





Moderátor: Trump v předvolební kampani opakovaně hovořil o tom, jak silným zastáncem Izraele je. Některá jmenování, jak jste řekl, že, on dělal jsou jasní ideologičtí spojenci extrémní osadnické pravice Viz Mike Huckabee. Je to přesvědčený evangelikální křesťan. Tady je ukázka jeho projevu před několika lety. Bude novým velvyslancem v Izraeli:









Reportér: No a dnes, v rozhovoru pro izraelská média, byl Mike Huckabee opatrnější. Řekl: Podívejte se, bude to Trump, kdo bude určovat politiku. Ne já. Dalším klíčovým Trumpovým jmenovatelem je Steven Witkoff. Je to Trumpův kamarád, který hraje golf. Je to realitní magnát. Na kampaň získal spoustu peněz od americké židovské komunity. Bude zvláštním vyslancem pro Blízký východ. Když byl Trump naposledy u moci, učinil řadu kroků, které se líbily izraelské pravici. Například uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, přestože je jeho status sporný. Osadničtí vůdci teď zjevně vkládají do Trumpa velkou důvěru, ale někteří bývalí Trumpovi představitelé říkají, že krok, jako je anexe Západního břehu, nemusí nutně podporovat. Je zřejmé, že spojenci USA v regionu, jako je Saúdská Arábie, by se proti takovému kroku postavili. Izrael je obviňován z faktické anexe Západního břehu, již formálně provádí, ačkoli by se tím vyhlídka na řešení tohoto konfliktu ještě více vzdálila.





Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Mustafa Barghútí, politik na Západním břehu Jordánu a šéf Strany palestinské národní iniciativy. Co si myslíte o těchto nových jmenováních Donalda Trumpa? Jsou velmi pro-izraelská a velmi proti palestinskému státu.





Mustafa Barghútí: No, jsou velmi znepokojující. Samozřejmě. Tato jmenování skupiny krajně pravicových, extrémních evangelikálních antisemitů, tak bych je nazval kvůli jejich přesvědčení, jsou velmi znepokojivá, když máte lidi, jak jste ukázali, jako je Mike Huckabee, kteří říkají, že žádní Palestinci neexistují. Neuznává ani přítomnost palestinského národa, jak tvrdí. Jsme vymyšlení lidé a on říká, že neexistuje nic, čemu se říká Západní břeh Jordánu, a že neexistuje žádná okupace, když s člověkem, který má takové názory, který absolutně a naprosto podporuje ne Izrael, ale ty nejextrémnější fašistické elementy v Izraeli, které prosazují anexi Západního břehu Jordánu, které se snaží zabít jakoukoli možnost míru v regionu a které vlastně prohlašují, že jejich záměrem je anektovat Západní břeh Jordánu, to řekl nejen Smotrich, ale i Netanjahu. A připravují si pro to půdu.





Moderátor: Mohl byste vysvětlit jednu věc? Některé naše diváky zmate vaše obvinění z antisemitismu. Mohl byste vysvětlit, co tím myslíte?





Mustafa Barghútí: No, tito evangelikálovéi říkají, že všichni židé by měli být shromážděni a umístěni v Palestině, aby se Kristus mohl vrátit, a pak si budou muset vybrat, buď se stanou křesťany, nebo budou vyvražděni. To je to, čemu oni věří v tom antisemitismu. Je to tak zvláštní, že Izrael spoléhá na podporu takových lidí, fanatiků, bláznů, kteří nemají žádnou úctu k lidským životům ani ke spravedlnosti.





Moderátor: Argumentem, jak víte, je, že silná pozice pro akci ve Washingtonu, a zdá se, že to je právě silně na straně Izraele, donutí vás, Palestince, k nějakému sestupu a dohodě. Jaká bude vaše odpověď na tento návrh?





Mustafa Barghútí: O dohodě nikdo nemluví. Mluví se o dvou věcech, o anexi území, což znamená krádež naší země. A krádež naší půdy a mluví o etnických čistkách palestinského lidu, jak se o to nyní snaží na severu Gazy a v Gaze obecně. Tito lidé mluví o vyhlazení, o etnických čistkách palestinského lidu. A já říkám, že to je jejich politika. Je o tom, že prakticky nejen to je rozsudek smrti pro takzvané řešení dvou států. Je to rozsudek smrti pro mezinárodní právo, když Huckabee říká, že neexistuje okupace a osady a Palestinci, tak prakticky říká, že neexistuje mezinárodní právo. Nejde tedy jen o Palestinu. Jde o světový řád. Jde o to, jaký druh práva bude ve světě převládat. Pokud má jakákoli mocnost na světě moc dělat si, co chce, může si dělat, co chce. Pak žijeme ve strašném světě.









Mustafa Barghútí: Ano, očekáváme větší týrání, větší agresi. Na Západním břehu se to již děje. Děje se to v Tulkaremu a Džanínu, v mnoha oblastech, od 7. října bylo na Západním břehu zabito 750 Palestinců, 11 500 jich bylo zatčeno. Všude je tolik zkázy. Ale já vám říkám. Oni nás nezlomí. Nezastaví náš boj za svobodu. A pokud Izrael zabije řešení dvou států, což se chystá udělat a pokud Trump takový čin podpoří, budeme pak muset říct, že jediným řešením je jeden demokratický stát pro všechny. To, co nyní vytvářejí, je samozřejmě systém apartheidu, mnohem horšího apartheidu, než jaký panoval v Jihoafrické republice. Ale to nás nezastaví. Budeme pokračovat v boji za naši svobodu, za spravedlnost, a stejně jako lidé v Jihoafrické republice nepřestali bojovat za spravedlnost, budeme i my bojovat stejně. Ale tolik lidí bude trpět, tolik Palestinců, tolik Izraelců bude trpět a svět bude sledovat, jak se dějí strašná zvěrstva. Jako se to děje nyní v Gaze.





