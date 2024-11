Biden zrušil zákaz pro Ukrajinu používat americké zbraně k úderům hlouběji do Ruska

Úředníci naznačili, že povolení k širšímu použití by mohlo být odpovědí na připojení Severní Koreje k válce na straně Putina









Joe Biden zrušil zákaz Ukrajině používat rakety dlouhého doletu k palbě na ruské území tím, že povolil jejich použití proti ruským a severokorejským silám v Kurské oblasti.





Prezident povolil Ukrajině používat rakety Atacms americké výroby, které mají dolet 300 km - je to poprvé, co odstupující prezident dal Kyjevu povolení k jakémukoli použití zbraní dlouhého doletu na území Ruska.





O takovýto krok s americkými zbraněmi - o němž informovaly tiskové agentury Reuters a Associated Press a deník New York Times s odvoláním na několik zdrojů - Ukrajina dlouho žádala, což by Rusko prý považovalo za významnou eskalaci.