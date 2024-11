Trumpovi kandidáti do vlády jsou zprostředkovateli jeho pohrdání, hněvu a pomsty

21. 11. 2024

Trump jimi zničí jakoukoli osobu nebo instituci, která se pokusila omezit jeho nejhorší pudy nebo ho pohnat k odpovědnosti, píše Sidney Blumenthal



„Šok“ se náhle stal nejčastěji vyslovovaným slovem ve Washingtonu DC, kde se obvykle nic neděje. Poté, co se Donald Trump pokusil zvrátit certifikaci prezidentských voleb, podněcoval dav, unikl s národními bezpečnostními tajemstvími, byl odsouzen jako zločinec a vedl svou nacistickou kampaň „jed v krvi“, jsou jeho nestoudná jmenování do vlády tak zarážející, že i otrlí cynici lapají po dechu.





Čiré pokrytectví by vyvolalo zívnutí. Ale Trumpovy vládní výběry by zaskočily i postavu kapitána Louise Renaulta ve filmu Casablanca, který předstíral překvapení, když objevil v zadní místnosti Rickovy kavárny hazardní hry, a pak si strčil výhru do kapsy: „Jsem v šoku, v šoku, když zjistím, že se tu hraje hazard!“









Kdyby Rusko okupovalo Spojené státy, nenasadilo by kolaborantský režim takových zaječích neumětelů. Jako komisaři by se dali očekávat kleptokrati, ale ne patentovaní šílenci. Hitler zase vyvraždil nacistické radikály v Noci dlouhých nožů, aby upevnil svou vládu nad konzervativním establishmentem.





Trump prohlásil, že bude diktátorem „první den“. Ale ještě před prvním dnem se rozhodl posílit některé z nejzazších postav, které se pohybují kolem jeho hnutí Maga. Nehoráznost jeho nominantů má především přinutit k podřízení se ty zbývající republikány, kteří trvají na své nezávislosti. Představil si zoufalý boj s republikánským Senátem, aby zjistil, zda pod jeho mafiánským testem uhne a recesisticky jmenuje jeho šílený kabinet. Jako svůj první čin chce Senát rozbít a rozdrtit pod svou patou. Ponížení je podstatou jeho představy o moci.





Trumpovo jmenování těchto lidí do vlády je prostředníkem jeho pohrdání, vzteku a pomsty. Motiv pro jmenování jeho šarlatánských nominantů se nachází v jeho zášti z jeho špinavého prvního funkčního období, za které slíbil odplatu. Vládu USA v celé její šíři vnímá jako baštu svých „vnitřních nepřátel“. Má v úmyslu rozbít všechna ministerstva a agentury, vykořenit odbornost, která by mohla být v rozporu s jeho vrtochy, zničit vyvažující moc Kongresu, která by ho mohla brzdit, a pošlapat zákony, které by mu mohly stát v cestě.





Rozbití vlády není jen Trumpovou technikou, jak si získat poslušnost a podžízenost, ale je jeho konečným cílem. Ospravedlnění dosáhne tím, že zboří vše, co podle něj sloužilo k omezení jeho destruktivních pudů nebo se ho snažilo pohnat k odpovědnosti za jeho minulé zločiny, ať už jde o armádu, justici nebo samotnou vědu.





Trump před volbami vypracoval dva propracované plány, jeden pro případ, že by prohrál, a druhý pro případ, že by vyhrál. V obou případech by zaútočil na federální vládu. Poučil se z neúspěchu svého puče z 6. ledna. Jeho příprava po celý rok 2024 prohlásit volby za ukradené a vynutit si ústavní krizi byla spodní stránkou jeho kampaně.





V předstihu zorganizoval rozsáhlou síť právníků a politických agentů, aby popřeli, že prohrál, odmítl potvrdit volby v obvodech a státech do té míry, aby zabránil většině ve sboru volitelů, a hodil volby do Sněmovny reprezentantů, kde republikáni měli rezervu z kontroly státních zákonodárných sborů, aby pro něj obsadili 26 států.





V březnu Trump sesadil předsedkyni Republikánského národního výboru Ronnu McDanielovou, protože nechtěla přesměrovat prostředky výboru na operaci popírání voleb a financovat jeho právní výdaje. Do čela výboru dosadil svou snachu Laru Trumpovou. Ta propustila 60 zaměstnanců, ale jmenovala Christinu Bobbovou, bývalou moderátorku krajně pravicové televize One America Network, která byla hlavní roztleskávačkou systému falešných volitelů v roce 2020, vrchní poradkyní oddělení pro integritu voleb. V dubnu byla spolu s dalšími 17 arizonskými republikány obviněna z podvodu, padělání a spiknutí. Trump byl jmenován „neobviněným spolupachatelem č. 1“. Obvinění Bobbové jen zvýšilo její postavení jako Trumpovy věrné.





Týden po Trumpově zvolení jmenoval Bobbové externího poradce Williama McGinleyho, tajemníka Trumpova kabinetu v jeho prvním funkčním období, svým novým poradcem v Bílém domě. V Trumpově prvním funkčním období jeho právní poradce v Bílém domě Don McGahn odolával jeho tlaku, aby mu poskytl důvod k propuštění Roberta Muellera, zvláštního poradce vyšetřujícího ruské vměšování do voleb v roce 2016, a jeho nástupce Pat Cipollone se postavil proti Trumpovým plánům na zvrácení výsledků voleb v roce 2020. Trump má konečně interního právníka, který mu říká, jak si múže dělat, co chce.





Joe Biden přivítal Trumpa v Oválné pracovně 13. listopadu, čímž dal najevo, že předání moci proběhlo v klidu. Bidenovým poselstvím bylo obnovení ústavního standardu, což kontrastovalo s Trumpovým bezohledným odmítnutím setkat se s ním po 6. lednu. Atmosféra normalizace však byla iluzorní. Biden se choval, jako by jeho příkladem mohl mít regulérní řád šanci na obnovení. Jeho gesto bylo nostalgické.





Několik minut poté, co Trump opustil Bidenovu přítomnost, oznámil jmenování Matta Gaetze generálním prokurátorem. Hodiny odbíjely třináctku, znovu a znovu.









Trump rozvinul svůj tým parodií v duchu, který slíbil. „No, pomsta přece jenom trvá dlouho. Řeknu to na rovinu. A někdy může být pomsta oprávněná,“ řekl Trump v červnu v pořadu Dr. Phila na Fox News. Když na něj navázal moderátor Fox News Sean Hannity a snažil se Trumpa přimět, aby své hrozby zmírnil, Trump tuto možnost odmítl. „Až tyto volby skončí, na základě toho, co udělali, bych měl plné právo po nich jít,“ řekl.





Trumpův plán po vítězství, který se nyní rozvíjí, spočívá v plném útoku na federální vládu shora dolů. Nemá zapotřebí vtrhnout do Kapitolu s Proud Boys, kterým slíbil, že je omilostní jako „rukojmí“.





Jeho kabinetem kuriozit a hrůz se táhnou určité společné rysy, které je kolektivně označují za jedinečné mezi všemi kabinety jakéhokoli prezidenta - údajné sexuální přestupky a týrání, drogová závislost, megalomanie, autoritářství, sektářství, paranoia, nadřazenost bílé rasy, antisemitismus a podvody. Někteří kandidáti splňují všechny tyto předpoklady, jiní jen dva, tři nebo čtyři. U několika z nich jde jen o prostou a jednoduchou sebeprosazující se korupci.





Každý z Trumpových jmenovaných je tu proto, aby divoce zaútočil na nějaký cíl z Trumpova hitlistu. Když přišel do Washingtonu, měl relativně čistý štít, přestože si z New Yorku táhl zavazadlový vlak plný skandálů. Tehdy Trump bezstarostně mluvil o tom, že mu projde, když někoho zastřelí na Páté avenue. Teď je to Pennsylvania Avenue, kde 6. ledna zemřelo šest lidí v důsledku zranění. Trump se zabývá tím, že si znepřátelí každého, kdo se snaží prosadit právo. Federální žaloby proti němu budou zastaveny, aby následovaly rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, že má absolutní imunitu pro „úřední jednání“. Osvobozen od odpovědnosti buduje Trump svou vládu na pomstě.





Nehledě na to, že jeho jmenovaným osobám chybí manažerské zkušenosti a kompetence, představují antitezi hlavního poslání ministerstev a agentur, na něž byli jmenováni dohlížet. Nejsou jmenováni proto, aby je efektivně řídili, ale aby vládli a ničili.





Největší vliv ve veřejném životě uplatnil Pete Hegseth, moderátor Fox News a bývalý důstojník Národní gardy, než ho Trump jmenoval ministrem obrany, v roce 2019, kdy soukromě lobboval u Trumpa a veřejně se na Foxu zasazoval o milost pro tři vojenské důstojníky odsouzené za válečné zločiny, kterou Trump udělil.





Hegseth odsoudil ženy v armádě; tvoří 17,5 % aktivního personálu a více než 20 % záloh. Vyzval k vyhození předsedy sboru náčelníků štábů generála Charlese Q. Browna mladšího, který je černoch, s tím, že každý generál „zapletený do jakéhokoli DEI, woke shit musí jít“.





Hegseth byl jedním z 12 členů národní gardy, kteří byli vyřazeni z Bidenovy stráže při jeho inauguraci v roce 2021 poté, co byl považován za „vnitřní hrozbu“. Hegsethovo tělo je pokryto tetováním - přes hruď má vytetovaný jeruzalémský kříž, symbol první křížové výpravy, a na paži mimo jiné křižácké heslo „Deus Vult“ („Bůh si to přeje“). Tato ikonografie se stala oblíbenou u krajně pravicových křesťanských nacionalistů a bílých supremacistů. Vlajku s křížem Deus Vult nesli povstalci 6. ledna na Kapitolu. Když si tetování všiml jeho nadrotmistr národní gardy, který o „znepokojivých“ symbolech napsal velícímu generálovi do Washingtonu, držel se Hegseth daleko od Bidena.





O Hegsethově vyloučení z blízkosti nynějšího prezidenta jako první informovala agentura Associated Press. JD Vance na tuto zpravodajskou organizaci zaútočil a napsal na Twitter: „nechutný protikřesťanský fanatismus od AP“.





V roce 2017 byl Hegseth předmětem policejního vyšetřování kvůli znásilnění v kalifornském Monterey. Jeho druhá manželka se s ním v září rozvedla kvůli jeho poměru s producentkou Fox News, kterou oplodnil. V srpnu se jí měla narodit dcera. V říjnu se Hegseth zúčastnil setkání Kalifornské federace republikánských žen, večer popíjel v hotelovém baru a viditelně opilý se nechal odvést do svého pokoje členkou skupiny, která se akce zúčastnila se svými dvěma malými dětmi a manželem. Něco se stalo. Byla potlučená. Hegseth tvrdil, že měli dobrovolný sex. Policie nevznesla obvinění.





Podle poznámky, kterou listu Washington Post poskytl přítel obviněné, rovněž přítomný na setkání jako účastník, si údajná oběť a její manžel najali právníka, „aby zajistili, že Hegseth nevyvázne bez trestu“. Hegseth jí nakonec zaplatil blíže nespecifikovanou částku výměnou za dohodu o mlčenlivosti.





Odhalení Hegsethova údajného chování nevyvolalo Trumpovo odsouzení, ale vyjádření soucitné podpory budoucí oběti #MeToo. „Pan Hegseth veškerá obvinění důrazně popřel a žádná obvinění nebyla vznesena,“ uvádí se v reakci Trumpova přechodného období. Hegsethův právník na ženu zaútočil: „Ona byla agresorem. Ona byla střízlivá, on byl opilý. Ona ho využila.“





Hegseth se Trumpovi jeví jako ideální člověk pro očistu armády. Trumpův přechodný tým připravil návrh nařízení o zřízení „válečné rady“, která by měla odvolat každého generála nebo admirála, který „nemá potřebné vůdčí vlastnosti“. Trump si postěžoval svému náčelníkovi generálního štábu Johnu Kellymu, že chce, aby „moji generálové“ byli spíše jako „Hitlerovi generálové“.





Trumpovým plánem po vítězství, který se nyní rozvíjí, je zahájit rozsáhlý útok na federální vládu shora dolů.





Hegseth by byl jeho vykonavatelem politizace armády tak, aby nikdy nezpochybňovala žádné nezákonné chování, například porušení zákona o válečných zločinech nebo odmítnutí rozkazu zahájit palbu na americké demonstranty. „Nemůžete je prostě zastřelit, prostě je střelit do nohou nebo tak něco?“ řekl Trump generálu Marku Milleymu, předsedovi sboru náčelníků štábů, v přítomnosti ministra obrany Marka Espera o demonstrantech po vraždě George Floyda v roce 2020. Hegseth by nebyl ministrem obrany, který by Trumpovi radil, aby se neodvolával na zákon o povstání a nezaváděl stanné právo, jak mu krátce před 6. lednem navrhoval Mike Flynn, jeho zneuznaný bývalý poradce pro národní bezpečnost.





Tulsi Gabbardová, bývalá kongresmanka nominovaná na post ředitelky národních zpravodajských služeb, která plynule přešla od krajní levice ke krajní pravici, je stabilně proruskou propagandistkou, v ruských státních médiích ji oslavují jako „naši přítelkyni“ a identifikují ji s tajnůstkářskou sektou spojenou s Hare Krišnou, která si říká Science of Identity Foundation a mísí vegetariánství, homofobii a islamofobii.





Gabbardová je tu proto, aby způsobila spoušť Trumpově přízračné nemesis, „hlubokému státu“. Jeho první ředitel národních zpravodajských služeb Dan Coats, bývalý republikánský senátor z Indiany, pozorně sledoval Trumpův vztah s Vladimirem Putinem, který byl podle Boba Woodwarda „tak zvláštní“, „tak poddajný“. „Je to vydírání?“ Coatse zajímalo.





Trump připomíná, že jeho první impeachment byl výsledkem whistleblowerské stížnosti analytika z úřadu ředitele národních zpravodajských služeb, který podal zprávu o telefonátu Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, v němž se ho Trump snažil přimět k výrobě politické špíny na Bidena výměnou za obranné rakety Javelin, které již schválil Kongres. „Chtěl bych, abyste nám udělal laskavost,“ řekl Trump v telefonátu, na němž trval, že byl ‚perfektní‘.





Trump byl odhalením svého vydírání rozzuřen. „Chci vědět, kdo je ten člověk, který informátorovi předal informace, protože to má blízko ke špionáži,“ řekl. „Víte, co jsme dělali za starých časů, když jsme byli chytří se špiony a zradou, že?“ řekl. Nyní pošle Gabbardovou, aby ukončila činnost „špionů“ „hlubokého státu“.





Během kampaně se objevila rodinná chůva, která Kennedyho obvinila z četných sexuálních útoků. Tvrdil, že si „na tento incident nepamatuje, ale upřímně se omlouvám“. V jednom z rozhovorů uvedl: „Nejsem žádný kostelník.“ Mezitím měl údajně poměr s Olivií Nuzziovou, spisovatelkou časopisu New York Magazine, což ji stálo snoubence a práci. Tři další ženy vystoupily s tvrzením, že s ním měly sexuální poměr poté, co se s ním seznámily prostřednictvím jeho skupiny proti očkování, Children's Health Defense, a ve stejné době měl poměr s Nuzziovou, což popřel.





RFK juniora však propaguje Tucker Carlson a jeho vlekoucí se družina ztracených hochů, Don junior a JD Vance. Carlson a Don Jr. přesvědčili Bobbyho, aby upustil od své kandidatury jako třetí strana a podpořil Trumpa. Dne 31. října na shromáždění v Glendale v Arizoně Carlson poskytl Trumpovi rozhovor a ostře se ho zeptal, zda by jmenoval Bobbyho. Dne 1. listopadu RFK junior vystoupil v pořadu Tucker Carlson Live Tour, kde nadšenému publiku sdělil, že jako odpověď na své modlitby za naplnění svého osobního osudu: „Bůh mi poslal Donalda Trumpa.“





Před volbami redakce Wall Street Journal Ruperta Murdocha sebevědomě informovala své čtenáře, že Trumpovy bizarní výroky a sklony nelze brát vážně a že je v každém případě zablokuje „kontrola a rovnováha“. Po Trumpově zvolení byl Journal ohromen nominacemi Gaetze a RFK Jr. „Hodně štěstí, aby tato nominace dávala smysl,“ napsal úvodník o Bobbym. „Matt Gaetz je špatná volba na post generálního prokurátora,“ vyšel další hromový článek. Murdoch je mimo hru. Televizní moderátor Tucker Carlson, kterého vyhodil, je králem.





Jmenováním RFK juniora Trump reaguje na své konflikty během pandemie Covid-19, kdy ji chtěl ignorovat, odmítal nošení roušek a navrhoval injekce Cloroxu. Pohrdal vědci, kteří mu řekli, že jeho nápady nebudou fungovat. Nenáviděl svého hlavního lékařského poradce doktora Anthonyho Fauciho a koordinátorku reakce na koronaviry doktorku Deborah Birxovou - „všechny tyhle idioty“, řekl Trump.





Trump také vyhodil doktora Ricka Brighta, ředitele Centra pro úřad pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj, který měl na starosti vývoj vakcín, za to, že odmítl schválit použití hydroxychlorochinu jako léku na covid-19, proti němuž Bright protestoval, že je jedním z několika „potenciálně nebezpečných léků prosazovaných těmi, kdo mají politické konexe“. Bright v květnu 2020 před Kongresem vypověděl, že Trumpova administrativa nemá „žádný hlavní plán“, že země čelí „nejtemnější zimě v našich dějinách“ a že při absenci národního vedení se „naše příležitost zavírá“.





Trump nejmenoval RFK mladšího kvůli jeho slavnému jménu, ačkoli se mu jistě dostává zadostiučinění z toho, že pro sebe vlastní tento kus Kennedyho odkazu, jakkoli pošpiněný. Bobby Kennedy junior je tam proto, že prý vyhodí 600 odborníků z Národního ústavu zdraví, nejvýznamnějšího lékařského výzkumného centra na světě - „všechny ty idioty“. A Tucker Carlson se za něj zaručuje.









Spletité resentimenty Trumpových jmenovaných jsou kardinální ctností, zejména když se překrývají s jeho vlastními stížnostmi. Trump, odsouzený násilník, důvěryhodně obviněný desítkami žen ze sexuálních útoků, kterého sexuální zločinec Jeffrey Epstein označil za svého „nejbližšího přítele na deset let“, se ztotožňuje s Mattem Gaetzem, který se brání vyšetřování jeho údajných sexuálních zločinů. Poté, co se Trump svěřil Reince Priebusovi, svému prvnímu personálnímu šéfovi, že vybere Gaetze, Priebus dospěl k závěru: „Takže on [Trump] má pocit, že prošel peklem a zpět desetkrát. Takže je to také velký prostředníček pro ministerstvo spravedlnosti a FBI.“





Na konci první Trumpovy vlády se Gaetz zoufale snažil získat univerzální milost, která by se vztahovala na všechny případy od tehdy probíhajícího federálního vyšetřování údajného obchodování s nezletilými osobami až po jeho údajnou účast jako spolupachatele na Trumpově puči. Obrátil se mimo jiné na zástupce právního poradce Bílého domu Erica Herschmanna, který vypovídal před výborem 6. ledna. „Žádost o milost, o které hovořil, byla tak široká, jak jen to šlo popsat,“ uvedl. „Od počátku - vzpomínám si, že říkal, od počátku věků až do dneška za cokoli a za všechny věci. Zmínil se o Nixonovi a já jsem řekl, že Nixonova milost nikdy nebyla zdaleka tak široká.“





V říjnu 2023 kongresman Gaetz vyprovokoval odvolání Kevina McCarthyho z funkce předsedy Sněmovny reprezentantů. „Řeknu vám pravdu, proč nejsem předsedou sněmovny,“ řekl McCarthy. „Je to proto, že jeden člověk, člen Kongresu, chtěl, abych zastavil etickou stížnost, protože spal se sedmnáctiletou dívkou.“





Trump 13. listopadu jmenoval Gaetze generálním prokurátorem. Následujícího dne Gaetz odstoupil z Kongresu. Den poté měla být zveřejněna zpráva etického výboru Sněmovny reprezentantů o Gaetzových údajných sexuálních zločinech. Protože však Gaetz již není členem Sněmovny, předseda Mike Johnson, sloužící jako Trumpův pobočník, „důrazně požádal“, že by zveřejnění zprávy bylo v rozporu s pravidly Sněmovny, přestože precedenty hovoří o opaku. Varoval, že by to „otevřelo Pandořinu skříňku“, pravděpodobně dalších temných tajemství o Gaetzovi a možná i dalších nominantech.





O zprávu požádali demokratičtí i republikánští senátoři z justičního výboru, který bude pořádat slyšení o potvrzení. Zůstává v tajnosti.





Trump se nesnaží skrývat svůj záměr „rozložit vládní byrokracii“ a „poslat do systému šokovou vlnu“, jak napsal na Twitteru při jmenování „Velkého Elona Muska“ a Viveka Ramaswamyho (před jeho jménem není žádné „Velký“), pověřeného řáděním v celé vládě jako „Ministerstvo pro efektivitu vlády“. Musk má za sebou dlouhou historii konfliktů s vládními regulačními agenturami a nevyřešených vyšetřování, včetně vyšetřování Komise pro cenné papíry a burzy týkajícího se obchodování s akciemi uvnitř společnosti. Muskova komise je transparentně případem střetu zájmů.





„Doge“, jak se to ministerstvo nazývá podle ‚dogecoinu‘, kryptoměny, kterou se Musk ohání, vůbec není oddělením, které by vyžadovalo prověrku FBI. Podle lidí, kteří hovořili s deníkem Wall Street Journal, Musk funguje na koktejlu LSD, kokainu, extáze a psychedelických houbiček, „často na soukromých večírcích po celém světě, kde účastníci podepisují smlouvy o mlčenlivosti nebo se vzdávají svých telefonů, aby mohli vstoupit“. V soukromí hovoří s Vladimirem Putinem. Během kampaně proměnil Twitter/X v žumpu dezinformací, z velké části vlastních výmyslů a proudů z ruských trollích farem. Je nevysvětlitelné, že má nadále bezpečnostní prověrku jako vládní dodavatel, která nebyla během Bidenovy administrativy v rámci přezkumu pozastavena.





Ramaswamy, rizikový kapitalista a libertariánský ideolog, který se ucházel o republikánskou nominaci na prezidenta na platformě zrušení řady federálních úřadů od daňového úřadu až po FBI, je zcela nezkušený ve vládních záležitostech, jejichž reformou byl pověřen. V souvislosti s 11. zářím pronesl matoucí, možná konspirační tvrzení a navrhl, že 6. leden byl „inside job“. Během své kampaně prohlásil, že jeho cílem je v krátké době propustit 75 % federálních zaměstnanců. Pouhý šarlatán a demagog Ramaswamy nevyčnívá mezi zcela nekvalifikovanými Trumpovými kandidáty nijak zvlášť.





Trumpovo jmenování Douga Burguma, miliardáře a guvernéra Severní Dakoty, ministrem vnitra a „energetickým carem“ odpovídá profilu staromódního drancování. V dubnu Burgum shromáždil ropné a plynárenské manažery v Mar-a-Lago, kde Trump nehorázně žádal o příspěvek na kampaň ve výši 1 miliardy dolarů výměnou za daňové úlevy a příznivá politické rozhodnutí.





Setkání pomáhal Burgumovi zorganizovat Harold G. Hamm, předseda nezávislé ropné společnosti Continental Resources, která je investorem do navrhovaného ropovodu v Severní Dakotě v hodnotě 5,2 miliardy dolarů. Burgumova rodina vlastní pozemky, které profitují z Hammova podnikání. „Samozřejmě není žádným tajemstvím, že jsem pomohl shromáždit průmysl, producenty ropy a plynu a celé odvětví,“ řekl Hamm. Trumpovi předal seznam více než 100 politik, které chce realizovat. „Z vítězství zvoleného prezidenta Donalda Trumpa nemohu být nadšenější,“ poznamenal Hamm. Poté Trump jmenoval ministrem energetiky manažera společnosti vyrábějící frakovací zařízení Chrise Wrighta, který prohlásil: „Žádná klimatická krize neexistuje.“





Nestálé prvky týkající se ropy, veřejných pozemků a leasingových smluv evokují scénář z doby před sto lety, kdy kabinet jmenoval prezident, který slíbil obnovit velikost země v rámci „návratu k normálnosti“. V době prezidentství Warrena G. Hardinga přijal ministr vnitra Albert B. Fall úplatky od ropných společností při udělování smluv na pronájem ropy a stal se prvním členem kabinetu, který byl odsouzen do vězení. Jednalo se o nejhorší vládní skandál v historii.





Trump se snaží dosadit svůj kabinet obcházením Senátu. Trvá na tom, aby se republikánské vedení vzdalo své ústavní povinnosti radit a souhlasit a místo toho umožnilo jeho vybraným lidem nastoupit do funkcí během senátních prázdnin. Trump rovněž blokuje FBI, aby prováděla prověrky. Jmenování členů jeho kabinetu se stalo jeho nástrojem zastrašování. Má v úmyslu smést ze stolu kontrolní mechanismy a rovnováhu ve prospěch vlády jednoho muže.





Jmenování senátora Marca Rubia z Floridy ministrem zahraničí ilustruje, jaké chování chce Trump mezi republikánskými senátory podporovat. Během republikánských primárek v roce 2016 se Rubio Trumpovi vysmíval za jeho „malé ruce“, což je označení pro jeho genitálie. „Víte, co se říká o mužích s malýma rukama?“ “Ne." Rubio si z něj utahoval.





Ale poté, co byl Trump v New Yorku odsouzen za 34 trestných činů za to, že zaplatil peníze za mlčení pornoherečce, aby ovlivnil volby v roce 2016, Rubio Bidena falešně obvinil z Trumpova stíhání. Rubio napsal na Twitteru: „Náš současný prezident je dementní člověk podporovaný zlými a vyšinutými lidmi, kteří jsou ochotni zničit naši zemi, aby zůstali u moci.“ K tomu dodal plamenné emotikony: „Je čas bojovat [proti ohni] [ohněm].“





Poddajnost se nyní dočkala své odměny. Rubio, „Malý Marco“, nejkonvenčnější z Trumpových kandidátů do vlády, je příkladem pro všechny.





Sidney Blumenthal, bývalý hlavní poradce prezidenta Billa Clintona a Hillary Clintonové, vydal tři knihy z plánovaného pětisvazkového politického života Abrahama Lincolna: A Self-Made Man, Wrestling With His Angel and All Powers of Earth (Muž, který sám sebe stvořil, zápasící se svým andělem a všemi mocnostmi země).

