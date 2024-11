Ukrajina musí rychle najít náhradu za systémy Patriot

22. 11. 2024

Ukrajina potřebuje najít systém protiraketové obrany, který by nahradil americký systém protivzdušné obrany Patriot v případě, že se nově zvolený americký prezident Donald Trump rozhodne omezit vojenskou pomoc, píše David Axe. Ukrajina potřebuje najít systém protiraketové obrany, který by nahradil americký systém protivzdušné obrany Patriot v případě, že se nově zvolený americký prezident Donald Trump rozhodne omezit vojenskou pomoc,

V tomto případě bude ohrožena dodávka raket pro baterie Patriot. Trumpovi kandidáti ve vládě jsou většinou proti další americké pomoci Ukrajině.

Vzhledem k průmyslovým a politickým omezením je pravděpodobné, že Ukrajina udržuje velmi malé zásoby střel pro systém Patriot a odpaluje je téměř stejně rychle, jako je obdrží.

Žádná z továren nemůže legálně vyvážet rakety Patriot na Ukrajinu bez povolení americké vlády. Odmítnutím vydání této licence by Trumpova administrativa mohla zadusit nejlepší ukrajinskou protivzdušnou obranu, čímž by se země stala ještě zranitelnější vůči neúnavnému ruskému bombardování.

Ukrajinský záložní plán by neměl záviset na žádném jiném americkém raketovém systému, jako je HAWK nebo NASAMS, uvádí publikace. Ukrajina by měla věnovat pozornost Evropě, ale nebude to bez komplikací. Existuje pouze jeden evropský systém protivzdušné obrany, který víceméně odpovídá schopnostem Patriotu a jehož tvůrci by mohli s určitým úsilím obejít americká exportní omezení – SAMP/T francouzsko-italského konsorcia Eurosam.

Ukrajina již jednu baterii SAMP/T má, další je na cestě a bude potřebovat dalších pět, aby nahradila nasazené Patrioty, a také ještě jiné, pokud bude muset nahradit jiné systémy americké výroby. Počet baterií a raket pro ně v Evropě je však také omezený a výroba nových trvá dlouho.

