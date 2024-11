V důsledku ukrajinského ostřelování Kurské oblasti byl raněn severokorejský generál

25. 11. 2024

Ukrajinská armáda zranila vysoce postaveného severokorejského generála během úderu na Kurskou oblast, řekli západní představitelé listu The Wall Street Journal.

Podle nich je to poprvé, co se vysoký vojenský důstojník KLDR stal obětí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zdroje publikace neuvedly, kdo byl tento sevekorejský důstojník a jak přesně byl zraněn.

Mezitím ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) minulou středu vypálily nejméně 10 střel Storm Shadow dodaných Spojeným královstvím v Kurské oblasti. Tyto střely zasáhly jedno z velitelských stanovišť ruské armády.

Minulou středu Wall Street Journal napsal, že Severní Korea vyslala do Ruska zástupce náčelníka generálního štábu pozemních sil KLDR, generálplukovníka Kim Čong-boka.

Očekávalo se, že generál se bude zabývat integrací severokorejských jednotek do ruské armády a také shromažďováním informací z bojiště pro případné budoucí nasazení severokorejských vojáků. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by počet severokorejských vojáků vyslaných do Ruska mohl nakonec dosáhnout 100 tisíc lidí. Předpokládalo se, že Kim Čong-bok se nepřátelských akcí nezúčastní.

Dříve byl tento generál neveřejnou osobou, protože velel jednotce speciálních sil o síle asi 200 tisíc lidí, která měla provádět tajné mise v případě války na Korejském poloostrově, řekl Chung Kyung-joo, výzkumník z Jihokorejského institutu pro obranné analýzy.

