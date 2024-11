Francie oficiálně prohlásila, že Netanjahu stojí nad mezinárodním právem

28. 11. 2024

Na tuto výjimečnou klauzuli všichni fanoušci genocidy čekali



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je bohužel vždycky a děsivě blízko faktům a realitě)



Pro fanoušky genocidy to bude obrovská úleva: Mossad uspěl ve svém pokusu vydírat francouzskou vládu. To znamená, že Izrael se již nemusí uchylovat k plánu B, který zahrnoval velkorysou dodávku pagerů.



Francie nyní tvrdí, že respektuje právo Mezinárodního trestního soudu vydávat zatykače, ale ponechává si právo je ignorovat v případech, kdy se obviněný dopustil těch nejhorších zločinů, jaké si lze představit. To je samozřejmě umírněný postoj. Každý, kdo věří v dodržování mezinárodního práva, je krajně levicový extremista, kterého je třeba odsoudit. Francouzská policie slíbila, že tvrdě zakročí proti každému, kdo bude proti rozhodnutí její vlády protestovat, protože by ráda zůstala na správné straně dějin.





Francie nyní tvrdí, že respektuje právo Mezinárodního trestního soudu vydávat zatykače, ale ponechává si právo je ignorovat v případech, kdy se obviněný dopustil těch nejhorších zločinů, jaké si lze představit. To je samozřejmě umírněný postoj. Každý, kdo věří v dodržování mezinárodního práva, je krajně levicový extremista, kterého je třeba odsoudit. Francouzská policie slíbila, že tvrdě zakročí proti každému, kdo bude proti rozhodnutí její vlády protestovat, protože by ráda zůstala na správné straně dějin.



Francouzský postoj nyní oficiálně zní, že Benjamin Netanjahu stojí nad mezinárodním právem. Překvapivě to však není proto, že je Izraelcem. Tedy, to je skutečný důvod, ale oni to nemohou přiznat, a tak si vymysleli alternativní výmluvu! Tou výmluvou je, že Netanjahu je imunní vůči trestnímu stíhání, protože je úřadující hlavou vlády a Izrael není signatářem Římského statutu. Na tuto výmluvu se země vymlouvaly, aby nezatkly Putina a al-Bašíra, což znamená, že Netanjahu je v dobré společnosti.



Prostě ignorujme, že Mezinárodní trestní soud rozhodl, že vedoucí představitelé se nemohou stavět nad mezinárodní právo tím, že odmítnou podepsat Římský statut. Kdyby tomu tak bylo, každý tyran by se z něj odhlásil a neexistovalo by nic takového jako válečný zločinec!



Jediné, na čem záleží, je, že nyní máme svou záminku ignorovat mezinárodní právo, když je to nepohodlné, a zrušit ICC, pokud na věc tlačí. Dá se očekávat, že všechny země, které si myslí, že mezinárodní právo se na Izrael nevztahuje, budou následovat příkladu Francie. Dobré země si vymyslí imaginární verzi mezinárodního práva a budou předstírat, že je skutečná. Není to chytré?



Nyní se vracíme do vzrušující doby, kdy mezinárodní právo platilo pouze pro země, které nemáme rádi (černé, hnědé a východoevropské). Říkejte mi, že jsem sentimentální blázen, ale ráda tento nový systém dvojího metru nazývám „impériem“. Skutečně se vracíme do zlatého věku

